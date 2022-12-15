https://ria.ru/20221215/rtutnyy-1838854099.html

Поселок Ртутный в ДНР остался без света из-за обстрелов ВСУ

Поселок Ртутный в ДНР остался без света из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 15.12.2022

Поселок Ртутный в ДНР остался без света из-за обстрелов ВСУ

Поселок Ртутный в Донецкой Народной Республике остался без света из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T12:47

2022-12-15T12:47

2022-12-15T12:47

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

иван приходько

россия

происшествия

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ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости. Поселок Ртутный в Донецкой Народной Республике остался без света из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько."В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины обесточен поселок Ртутный (Никитовский район Горловки)", - написал он в своем Telegram-канале.Никитовский район Горловки находится на северо-западе города Горловка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20221215/artemovsk-1838826902.html

горловка

донецкая народная республика

украина

россия

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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, россия, происшествия