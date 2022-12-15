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Поселок Ртутный в ДНР остался без света из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 15.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221215/rtutnyy-1838854099.html
Поселок Ртутный в ДНР остался без света из-за обстрелов ВСУ
Поселок Ртутный в ДНР остался без света из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 15.12.2022
Поселок Ртутный в ДНР остался без света из-за обстрелов ВСУ
Поселок Ртутный в Донецкой Народной Республике остался без света из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T12:47
2022-12-15T12:47
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
россия
происшествия
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ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости. Поселок Ртутный в Донецкой Народной Республике остался без света из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько."В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины обесточен поселок Ртутный (Никитовский район Горловки)", - написал он в своем Telegram-канале.Никитовский район Горловки находится на северо-западе города Горловка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20221215/artemovsk-1838826902.html
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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Россия, Происшествия
12:47 15.12.2022
 
Поселок Ртутный в ДНР остался без света из-за обстрелов ВСУ

Мэр Горловки Приходько: поселок Ртутный остался без света из-за обстрелов ВСУ

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкЭнергетики восстанавливают электросети
Энергетики восстанавливают электросети - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Энергетики восстанавливают электросети. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости. Поселок Ртутный в Донецкой Народной Республике остался без света из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
"В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины обесточен поселок Ртутный (Никитовский район Горловки)", - написал он в своем Telegram-канале.
Никитовский район Горловки находится на северо-западе города Горловка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Украинская РСЗО Град в Артемовске - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
Вчера, 11:59Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИван ПриходькоРоссияПроисшествия
 
 
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