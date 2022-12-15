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В Москве не закрыли ни одну образовательную организацию из-за гриппа - РИА Новости, 15.12.2022
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В Москве не закрыли ни одну образовательную организацию из-за гриппа
В Москве не закрыли ни одну образовательную организацию из-за гриппа - РИА Новости, 15.12.2022
В Москве не закрыли ни одну образовательную организацию из-за гриппа
Ни одна образовательная организация в столице не закрыта полностью, сообщается на официальном сайте управления Роспотребнадзора по Москве. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T17:11
2022-12-15T17:11
грипп
орви
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Ни одна образовательная организация в столице не закрыта полностью, сообщается на официальном сайте управления Роспотребнадзора по Москве.Отмечается, что в общеобразовательных организациях в случае отсутствия по причине гриппа и ОРВИ 20% и более детей, руководители образовательных организаций самостоятельно принимают решения о приостановлении учебного процесса."В настоящее время в Москве не закрыта полностью ни одна из образовательных организаций, приостанавливается учебный процесс в отдельных зданиях, классах и группах, о чем руководитель организации уведомляет родителей", - говорится в сообщении.
москва
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грипп, орви, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия
Грипп, ОРВИ, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия
17:11 15.12.2022
 
В Москве не закрыли ни одну образовательную организацию из-за гриппа

Роспотребнадзор: ни одна образовательная организация в Москве не закрыта из-за гриппа

© РИА Новости / Антон УницынДети в школе
Дети в школе - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Антон Уницын
Дети в школе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Ни одна образовательная организация в столице не закрыта полностью, сообщается на официальном сайте управления Роспотребнадзора по Москве.
Отмечается, что в общеобразовательных организациях в случае отсутствия по причине гриппа и ОРВИ 20% и более детей, руководители образовательных организаций самостоятельно принимают решения о приостановлении учебного процесса.
"В настоящее время в Москве не закрыта полностью ни одна из образовательных организаций, приостанавливается учебный процесс в отдельных зданиях, классах и группах, о чем руководитель организации уведомляет родителей", - говорится в сообщении.
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12 декабря, 11:22
 
ГриппОРВИМоскваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Россия
 
 
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