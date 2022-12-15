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В Москве не закрыли ни одну образовательную организацию из-за гриппа

В Москве не закрыли ни одну образовательную организацию из-за гриппа - РИА Новости, 15.12.2022

В Москве не закрыли ни одну образовательную организацию из-за гриппа

Ни одна образовательная организация в столице не закрыта полностью, сообщается на официальном сайте управления Роспотребнадзора по Москве. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T17:11

2022-12-15T17:11

2022-12-15T17:11

грипп

орви

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Ни одна образовательная организация в столице не закрыта полностью, сообщается на официальном сайте управления Роспотребнадзора по Москве.Отмечается, что в общеобразовательных организациях в случае отсутствия по причине гриппа и ОРВИ 20% и более детей, руководители образовательных организаций самостоятельно принимают решения о приостановлении учебного процесса."В настоящее время в Москве не закрыта полностью ни одна из образовательных организаций, приостанавливается учебный процесс в отдельных зданиях, классах и группах, о чем руководитель организации уведомляет родителей", - говорится в сообщении.

москва

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

грипп, орви, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия