https://ria.ru/20221215/reportery-1839014189.html

Пасечник поблагодарил репортеров, освещающих события в Донбассе

Пасечник поблагодарил репортеров, освещающих события в Донбассе - РИА Новости, 15.12.2022

Пасечник поблагодарил репортеров, освещающих события в Донбассе

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник поблагодарил работающих в Донбассе репортеров. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T21:19

2022-12-15T21:19

2022-12-15T21:19

специальная военная операция на украине

общество

леонид пасечник

андрей стенин

игорь корнелюк

донбасс

луганская народная республика

россия

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ЛУГАНСК, 15 дек - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник поблагодарил работающих в Донбассе репортеров.В своем обращении Пасечник отметил роль сотрудников СМИ, работающих в зоне боевых действий как "одно из самых сильных орудий, ломающих идеологический хребет террористам и преступным режимам, вводящим народ в заблуждение".В России 15 декабря отмечается День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. Исполняя свой профессиональный долг, на юго-востоке Украины в 2014 году погибли российские журналисты. Шестого августа 2014 года в окрестностях населенного пункта Горняцкий близ города Снежное в Донецкой области в результате обстрела со стороны украинских силовиков погиб фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин. Автомобиль, на котором он ехал на редакционное задание, был расстрелян и сожжен на шоссе. Семнадцатого июня 2014 года под Луганском в результате минометного обстрела погибли корреспондент ВГТРК Игорь Корнелюк и звукооператор Антон Волошин, а 29 июня от пулевого ранения в живот скончался оператор Первого канала Анатолий Клян. Все они были посмертно награждены орденом Мужества.

https://ria.ru/20221215/zhurnalisty-1838252274.html

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общество, леонид пасечник, андрей стенин, игорь корнелюк, донбасс, луганская народная республика, россия, вгтрк