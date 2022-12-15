Пасечник поблагодарил репортеров, освещающих события в Донбассе
Врио главы ЛНР Пасечник поблагодарил репортеров, освещающих события в Донбассе
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник
Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. Архивное фото
ЛУГАНСК, 15 дек - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник поблагодарил работающих в Донбассе репортеров.
"Сегодня мы чтим память журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. Хочу выразить слова огромной признательности репортерам, работающим на территории Донбасса. Всем, кто остался верен своему служебному долгу и совести, кто в тяжелых военных условиях, рискуя собственной жизнью, продолжает бороться за правду" - написал Пасечник в своем Telegram-канале.
В своем обращении Пасечник отметил роль сотрудников СМИ, работающих в зоне боевых действий как "одно из самых сильных орудий, ломающих идеологический хребет террористам и преступным режимам, вводящим народ в заблуждение".
В России 15 декабря отмечается День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. Исполняя свой профессиональный долг, на юго-востоке Украины в 2014 году погибли российские журналисты. Шестого августа 2014 года в окрестностях населенного пункта Горняцкий близ города Снежное в Донецкой области в результате обстрела со стороны украинских силовиков погиб фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин. Автомобиль, на котором он ехал на редакционное задание, был расстрелян и сожжен на шоссе. Семнадцатого июня 2014 года под Луганском в результате минометного обстрела погибли корреспондент ВГТРК Игорь Корнелюк и звукооператор Антон Волошин, а 29 июня от пулевого ранения в живот скончался оператор Первого канала Анатолий Клян. Все они были посмертно награждены орденом Мужества.