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Пасечник поблагодарил репортеров, освещающих события в Донбассе - РИА Новости, 15.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221215/reportery-1839014189.html
Пасечник поблагодарил репортеров, освещающих события в Донбассе
Пасечник поблагодарил репортеров, освещающих события в Донбассе - РИА Новости, 15.12.2022
Пасечник поблагодарил репортеров, освещающих события в Донбассе
Врио главы ЛНР Леонид Пасечник поблагодарил работающих в Донбассе репортеров. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T21:19
2022-12-15T21:19
специальная военная операция на украине
общество
леонид пасечник
андрей стенин
игорь корнелюк
донбасс
луганская народная республика
россия
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ЛУГАНСК, 15 дек - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник поблагодарил работающих в Донбассе репортеров.В своем обращении Пасечник отметил роль сотрудников СМИ, работающих в зоне боевых действий как "одно из самых сильных орудий, ломающих идеологический хребет террористам и преступным режимам, вводящим народ в заблуждение".В России 15 декабря отмечается День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. Исполняя свой профессиональный долг, на юго-востоке Украины в 2014 году погибли российские журналисты. Шестого августа 2014 года в окрестностях населенного пункта Горняцкий близ города Снежное в Донецкой области в результате обстрела со стороны украинских силовиков погиб фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин. Автомобиль, на котором он ехал на редакционное задание, был расстрелян и сожжен на шоссе. Семнадцатого июня 2014 года под Луганском в результате минометного обстрела погибли корреспондент ВГТРК Игорь Корнелюк и звукооператор Антон Волошин, а 29 июня от пулевого ранения в живот скончался оператор Первого канала Анатолий Клян. Все они были посмертно награждены орденом Мужества.
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общество, леонид пасечник, андрей стенин, игорь корнелюк, донбасс, луганская народная республика, россия, вгтрк
Специальная военная операция на Украине, Общество, Леонид Пасечник, Андрей Стенин, Игорь Корнелюк, Донбасс, Луганская Народная Республика, Россия, ВГТРК
21:19 15.12.2022
 
Пасечник поблагодарил репортеров, освещающих события в Донбассе

Врио главы ЛНР Пасечник поблагодарил репортеров, освещающих события в Донбассе

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник
Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 15 дек - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник поблагодарил работающих в Донбассе репортеров.
"Сегодня мы чтим память журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. Хочу выразить слова огромной признательности репортерам, работающим на территории Донбасса. Всем, кто остался верен своему служебному долгу и совести, кто в тяжелых военных условиях, рискуя собственной жизнью, продолжает бороться за правду" - написал Пасечник в своем Telegram-канале.
В своем обращении Пасечник отметил роль сотрудников СМИ, работающих в зоне боевых действий как "одно из самых сильных орудий, ломающих идеологический хребет террористам и преступным режимам, вводящим народ в заблуждение".
В России 15 декабря отмечается День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. Исполняя свой профессиональный долг, на юго-востоке Украины в 2014 году погибли российские журналисты. Шестого августа 2014 года в окрестностях населенного пункта Горняцкий близ города Снежное в Донецкой области в результате обстрела со стороны украинских силовиков погиб фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин. Автомобиль, на котором он ехал на редакционное задание, был расстрелян и сожжен на шоссе. Семнадцатого июня 2014 года под Луганском в результате минометного обстрела погибли корреспондент ВГТРК Игорь Корнелюк и звукооператор Антон Волошин, а 29 июня от пулевого ранения в живот скончался оператор Первого канала Анатолий Клян. Все они были посмертно награждены орденом Мужества.
Мужчина фотографирует портреты, нарисованные московскими художниками на акции в память журналистов, погибших в горячих точках - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
Вчера, 00:31
День памяти журналистов, погибших при исполнении профобязанностей
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоЛеонид ПасечникАндрей СтенинИгорь КорнелюкДонбассЛуганская Народная РеспубликаРоссияВГТРК
 
 
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