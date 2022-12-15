https://ria.ru/20221215/regiony-1838943307.html

Путин обозначил задачу по восстановлению новых регионов

Путин обозначил задачу по восстановлению новых регионов - РИА Новости, 15.12.2022

Путин обозначил задачу по восстановлению новых регионов

РФ обязательно добьется восстановления новых территорий, в новых регионах будут введены общероссийские стандарты соцобеспечения, заявил президент России... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T16:37

2022-12-15T16:37

2022-12-15T16:37

общество

владимир путин

россия

херсонская область

севастополь

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. РФ обязательно добьется восстановления новых территорий, в новых регионах будут введены общероссийские стандарты соцобеспечения, заявил президент России Владимир Путин."Хочу отметить еще одну задачу, которая сейчас имеет первостепенное значение. Имею в виду обеспечение безопасности, восстановление мирной жизни в Луганской, Донецкой республиках, Запорожской и Херсонской областях. Мы обязательно добьемся поставленной цели", - сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.Путин подчеркнул, что "в дальнейшем по всем ключевым для людей вопросам в экономике, социальной сфере, в области управления эти регионы станут единым целым со страной"."Мы уже прошли этот путь с Крымом и Севастополем. И знаем, что нужно сделать. В том числе, в новых регионах будут введены общероссийские стандарты социального обеспечения, здесь появится программа материнского капитала, нуждающиеся семьи получат выплаты от государства, вырастут пенсии и так далее", - сказал глава государства.Он добавил. что власти будут также развивать в новых регионах первичное звено здравоохранения, строить детские сады, ясли и школы."В целом в течение нескольких лет стандарты социальной поддержки, работы здравоохранения, образования, культуры, транспорта будут повышены до уровня соседних российских регионов", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20221215/regiony-1838939718.html

https://realty.ria.ru/20221215/putin-1838931345.html

россия

херсонская область

севастополь

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общество, владимир путин, россия, херсонская область , севастополь