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Путин обозначил задачу по восстановлению новых регионов - РИА Новости, 15.12.2022
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Путин обозначил задачу по восстановлению новых регионов
Путин обозначил задачу по восстановлению новых регионов - РИА Новости, 15.12.2022
Путин обозначил задачу по восстановлению новых регионов
РФ обязательно добьется восстановления новых территорий, в новых регионах будут введены общероссийские стандарты соцобеспечения, заявил президент России... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T16:37
2022-12-15T16:37
общество
владимир путин
россия
херсонская область
севастополь
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. РФ обязательно добьется восстановления новых территорий, в новых регионах будут введены общероссийские стандарты соцобеспечения, заявил президент России Владимир Путин."Хочу отметить еще одну задачу, которая сейчас имеет первостепенное значение. Имею в виду обеспечение безопасности, восстановление мирной жизни в Луганской, Донецкой республиках, Запорожской и Херсонской областях. Мы обязательно добьемся поставленной цели", - сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.Путин подчеркнул, что "в дальнейшем по всем ключевым для людей вопросам в экономике, социальной сфере, в области управления эти регионы станут единым целым со страной"."Мы уже прошли этот путь с Крымом и Севастополем. И знаем, что нужно сделать. В том числе, в новых регионах будут введены общероссийские стандарты социального обеспечения, здесь появится программа материнского капитала, нуждающиеся семьи получат выплаты от государства, вырастут пенсии и так далее", - сказал глава государства.Он добавил. что власти будут также развивать в новых регионах первичное звено здравоохранения, строить детские сады, ясли и школы."В целом в течение нескольких лет стандарты социальной поддержки, работы здравоохранения, образования, культуры, транспорта будут повышены до уровня соседних российских регионов", - подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20221215/regiony-1838939718.html
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общество, владимир путин, россия, херсонская область , севастополь
Общество, Владимир Путин, Россия, Херсонская область , Севастополь
16:37 15.12.2022
 
Путин обозначил задачу по восстановлению новых регионов

Путин: в новых регионах будут введены общероссийские стандарты соцобеспечения

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. РФ обязательно добьется восстановления новых территорий, в новых регионах будут введены общероссийские стандарты соцобеспечения, заявил президент России Владимир Путин.
"Хочу отметить еще одну задачу, которая сейчас имеет первостепенное значение. Имею в виду обеспечение безопасности, восстановление мирной жизни в Луганской, Донецкой республиках, Запорожской и Херсонской областях. Мы обязательно добьемся поставленной цели", - сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
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Путин подчеркнул, что "в дальнейшем по всем ключевым для людей вопросам в экономике, социальной сфере, в области управления эти регионы станут единым целым со страной".
"Мы уже прошли этот путь с Крымом и Севастополем. И знаем, что нужно сделать. В том числе, в новых регионах будут введены общероссийские стандарты социального обеспечения, здесь появится программа материнского капитала, нуждающиеся семьи получат выплаты от государства, вырастут пенсии и так далее", - сказал глава государства.
Он добавил. что власти будут также развивать в новых регионах первичное звено здравоохранения, строить детские сады, ясли и школы.
"В целом в течение нескольких лет стандарты социальной поддержки, работы здравоохранения, образования, культуры, транспорта будут повышены до уровня соседних российских регионов", - подчеркнул Путин.
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ОбществоВладимир ПутинРоссияХерсонская областьСевастополь
 
 
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