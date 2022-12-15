https://ria.ru/20221215/rassledovanie-1838974830.html
СК России расследует расправы Киева над херсонцами за пророссийскую позицию
СК России расследует расправы Киева над херсонцами за пророссийскую позицию - РИА Новости, 15.12.2022
СК России расследует расправы Киева над херсонцами за пророссийскую позицию
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать случаи расправ украинских силовиков над мирными жителями Херсонской области, РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T18:02
2022-12-15T18:02
2022-12-15T18:02
специальная военная операция на украине
происшествия
александр бастрыкин
россия
херсонская область
украина
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать случаи расправ украинских силовиков над мирными жителями Херсонской области, занимающими пророссийскую позицию, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Бастрыкин поручил Главному следственному управлению и Главному военному следственному управлению СК России расследовать факты преступленных действий украинских силовиков и националистов в отношении жителей Херсонской области, которые занимают пророссийскую позицию... В рамках расследования следователи СК России установят все обстоятельства таких преступлений, а также лиц, причастных к их совершению", - говорится в сообщении.Отмечается, что, по сообщению администрации Херсонской области, сотрудники Службы безопасности Украины и военные формирования, находящиеся в Херсоне, сводят счеты с местными жителями, в том числе сжигая дома людей и занимаясь мародерством.
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происшествия, александр бастрыкин, россия, херсонская область , украина, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Александр Бастрыкин, Россия, Херсонская область , Украина, Следственный комитет России (СК РФ)
СК России расследует расправы Киева над херсонцами за пророссийскую позицию
Бастрыкин поручил расследовать расправы Киева над херсонцами за пророссийскую позицию