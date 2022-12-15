https://ria.ru/20221215/putin-1838919277.html

Путин поблагодарил сельхозпроизводителей

Путин поблагодарил сельхозпроизводителей - РИА Новости, 15.12.2022

Путин поблагодарил сельхозпроизводителей

России принадлежит ключевая роль на мировом аграрном рынке, она является крупнейшим поставщиком сельхозтоваров, заявил президент России Владимир Путин,... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T15:39

2022-12-15T15:39

2022-12-15T16:02

владимир путин

экономика

россия

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. России принадлежит ключевая роль на мировом аграрном рынке, она является крупнейшим поставщиком сельхозтоваров, заявил президент России Владимир Путин, поблагодарив российских сельхозпроизводителей за результат их работы."России принадлежит ключевая роль на мировом аграрном рынке. Это результат работы наших сельхозпроизводителей, и, конечно, я хочу сказать им огромное спасибо, выразить самые искренние слова благодарности. Мы являемся сегодня одним из крупнейших поставщиков на глобальный рынок зерна, растительных масел и удобрений", - сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.При этом, по его словам, безусловным приоритетом для РФ является обеспечение внутренних потребностей и добросовестное исполнение обязательств по внешним контрактам.

https://ria.ru/20221215/putin-1838923923.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир путин, экономика, россия