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Путин поблагодарил сельхозпроизводителей - РИА Новости, 15.12.2022
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Путин поблагодарил сельхозпроизводителей
Путин поблагодарил сельхозпроизводителей - РИА Новости, 15.12.2022
Путин поблагодарил сельхозпроизводителей
России принадлежит ключевая роль на мировом аграрном рынке, она является крупнейшим поставщиком сельхозтоваров, заявил президент России Владимир Путин,... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T15:39
2022-12-15T16:02
владимир путин
экономика
россия
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. России принадлежит ключевая роль на мировом аграрном рынке, она является крупнейшим поставщиком сельхозтоваров, заявил президент России Владимир Путин, поблагодарив российских сельхозпроизводителей за результат их работы."России принадлежит ключевая роль на мировом аграрном рынке. Это результат работы наших сельхозпроизводителей, и, конечно, я хочу сказать им огромное спасибо, выразить самые искренние слова благодарности. Мы являемся сегодня одним из крупнейших поставщиков на глобальный рынок зерна, растительных масел и удобрений", - сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.При этом, по его словам, безусловным приоритетом для РФ является обеспечение внутренних потребностей и добросовестное исполнение обязательств по внешним контрактам.
https://ria.ru/20221215/putin-1838923923.html
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владимир путин, экономика, россия
Владимир Путин, Экономика, Россия
15:39 15.12.2022 (обновлено: 16:02 15.12.2022)
 
Путин поблагодарил сельхозпроизводителей

Путин поблагодарил отечественных сельхозпроизводителей

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. России принадлежит ключевая роль на мировом аграрном рынке, она является крупнейшим поставщиком сельхозтоваров, заявил президент России Владимир Путин, поблагодарив российских сельхозпроизводителей за результат их работы.
"России принадлежит ключевая роль на мировом аграрном рынке. Это результат работы наших сельхозпроизводителей, и, конечно, я хочу сказать им огромное спасибо, выразить самые искренние слова благодарности. Мы являемся сегодня одним из крупнейших поставщиков на глобальный рынок зерна, растительных масел и удобрений", - сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
При этом, по его словам, безусловным приоритетом для РФ является обеспечение внутренних потребностей и добросовестное исполнение обязательств по внешним контрактам.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
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