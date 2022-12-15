https://ria.ru/20221215/putin-1838918359.html
Путин отметил, что Россия добилась прогресса в применении нацвалют
Путин отметил, что Россия добилась прогресса в применении нацвалют - РИА Новости, 15.12.2022
Путин отметил, что Россия добилась прогресса в применении нацвалют
Россия добилась хорошего прогресса в применении национальных валют, доля взаимных расчетов в рублях удвоилась до одной трети, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T15:35
2022-12-15T15:35
2022-12-15T15:47
россия
экономика
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837543007_196:0:3072:1618_1920x0_80_0_0_d3766ecc385721d8c0783a73e08560ab.jpg
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Россия добилась хорошего прогресса в применении национальных валют, доля взаимных расчетов в рублях удвоилась до одной трети, заявил президент РФ Владимир Путин."Прочной базой для укрепления международной кооперации видим развитие удобной и независимой платежной инфраструктуры в национальных валютах. Здесь мы уже добились хорошего прогресса. По последним данным, доля российского рубля в наших международных расчетах по сравнению с декабрем прошлого года удвоилась и составила одну треть, а вместе с валютами дружественных стран эта доля превысила половину", - сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
https://ria.ru/20221215/vpk-1838921063.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837543007_314:0:2822:1881_1920x0_80_0_0_18d731666175b8497efacee3a0ae09ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, владимир путин
Россия, Экономика, Владимир Путин
15:35 15.12.2022 (обновлено: 15:47 15.12.2022)
Путин отметил, что Россия добилась прогресса в применении нацвалют
Путин: Россия добилась хорошего прогресса в применении национальных валют