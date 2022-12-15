https://ria.ru/20221215/putin-1838918359.html

Путин отметил, что Россия добилась прогресса в применении нацвалют

Путин отметил, что Россия добилась прогресса в применении нацвалют - РИА Новости, 15.12.2022

Путин отметил, что Россия добилась прогресса в применении нацвалют

Россия добилась хорошего прогресса в применении национальных валют, доля взаимных расчетов в рублях удвоилась до одной трети, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T15:35

2022-12-15T15:35

2022-12-15T15:47

россия

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Россия добилась хорошего прогресса в применении национальных валют, доля взаимных расчетов в рублях удвоилась до одной трети, заявил президент РФ Владимир Путин."Прочной базой для укрепления международной кооперации видим развитие удобной и независимой платежной инфраструктуры в национальных валютах. Здесь мы уже добились хорошего прогресса. По последним данным, доля российского рубля в наших международных расчетах по сравнению с декабрем прошлого года удвоилась и составила одну треть, а вместе с валютами дружественных стран эта доля превысила половину", - сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

https://ria.ru/20221215/vpk-1838921063.html

россия

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, экономика, владимир путин