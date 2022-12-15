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Путин отметил, что Россия добилась прогресса в применении нацвалют - РИА Новости, 15.12.2022
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Путин отметил, что Россия добилась прогресса в применении нацвалют
Путин отметил, что Россия добилась прогресса в применении нацвалют - РИА Новости, 15.12.2022
Путин отметил, что Россия добилась прогресса в применении нацвалют
Россия добилась хорошего прогресса в применении национальных валют, доля взаимных расчетов в рублях удвоилась до одной трети, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T15:35
2022-12-15T15:47
россия
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Россия добилась хорошего прогресса в применении национальных валют, доля взаимных расчетов в рублях удвоилась до одной трети, заявил президент РФ Владимир Путин."Прочной базой для укрепления международной кооперации видим развитие удобной и независимой платежной инфраструктуры в национальных валютах. Здесь мы уже добились хорошего прогресса. По последним данным, доля российского рубля в наших международных расчетах по сравнению с декабрем прошлого года удвоилась и составила одну треть, а вместе с валютами дружественных стран эта доля превысила половину", - сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
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россия, экономика, владимир путин
Россия, Экономика, Владимир Путин
15:35 15.12.2022 (обновлено: 15:47 15.12.2022)
 
Путин отметил, что Россия добилась прогресса в применении нацвалют

Путин: Россия добилась хорошего прогресса в применении национальных валют

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Россия добилась хорошего прогресса в применении национальных валют, доля взаимных расчетов в рублях удвоилась до одной трети, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Прочной базой для укрепления международной кооперации видим развитие удобной и независимой платежной инфраструктуры в национальных валютах. Здесь мы уже добились хорошего прогресса. По последним данным, доля российского рубля в наших международных расчетах по сравнению с декабрем прошлого года удвоилась и составила одну треть, а вместе с валютами дружественных стран эта доля превысила половину", - сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
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