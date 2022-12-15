Рейтинг@Mail.ru
В Москве открылась выставка о Пушкинских мотивах в народном искусстве - РИА Новости, 15.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20221215/pushkin-1838559456.html
В Москве открылась выставка о Пушкинских мотивах в народном искусстве
В Москве открылась выставка о Пушкинских мотивах в народном искусстве - РИА Новости, 15.12.2022
В Москве открылась выставка о Пушкинских мотивах в народном искусстве
В Музее Пушкина открыли выставку, посвященную мотивам из творчества писателя в народном и массовом искусстве, сообщили в пресс-службе институции. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T10:41
2022-12-15T10:41
культура
новости культуры
музеи
выставки
книги
александр пушкин
куда сходить
что посмотреть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838552571_0:233:1200:908_1920x0_80_0_0_b6f6cb50d142ba5d586d7f66cd6b0f24.jpg
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. В Музее Пушкина открыли выставку, посвященную мотивам из творчества писателя в народном и массовом искусстве, сообщили в пресс-службе институции.В экспозиции русские лаки Палеха, Федоскина, Мстеры и Холуя, керамика и фарфор Гжели, хохломская роспись, холмогорская и хотьковская резьба по кости. В произведениях отображены сцены из книг "Руслан и Людмила", "Цыганы", "Бахчисарайский фонтан", "Барышня-крестьянка", "Метель", сказок "О царе Салтане", "О золотом петушке", "О попе и работнике его Балде" и многих других."Пушкинские мотивы органично вошли практически во все направления народного искусства", — рассказывают в музее.Также посетители увидят павловопосадские и троицкие платки, изделия из натурального шелка с ручной росписью, образцы елецкого кружевоплетения, вышивки торжокских мастериц золотыми и серебряными нитями. В экспозиции богородская деревянная скульптура, дымковская игрушка, работы павловских умельцев по художественной обработке металла, елочные украшения, созданные клинскими стеклодувами.Есть и портреты Пушкина в исполнении народных мастеров. На некоторых из них писатель изображен как действующее лицо своих стихотворений. Выставка "Пушкинские мотивы в народном и массовом искусстве" продлится до 8 марта 2023 года.
https://ria.ru/20221206/vystavka-1836475874.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838552571_0:121:1200:1021_1920x0_80_0_0_17c11cb0e633f59de8bc06ba4b2bb4c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, музеи, выставки, книги, александр пушкин, куда сходить , что посмотреть , москва
Культура, Новости культуры, Музеи, Выставки, Книги, Александр Пушкин, куда сходить , что посмотреть , Москва
10:41 15.12.2022
 
В Москве открылась выставка о Пушкинских мотивах в народном искусстве

В Москве открылась выставка "Пушкинские мотивы в народном и массовом искусстве"

© Предоставлено пресс-службой Государственного музея А. С ПушкинаПудреница с росписью на сюжет "Сказки о Царе Салтане", п. Мстера, 1957
Пудреница с росписью на сюжет Сказки о Царе Салтане, п. Мстера, 1957
© Предоставлено пресс-службой Государственного музея А. С Пушкина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. В Музее Пушкина открыли выставку, посвященную мотивам из творчества писателя в народном и массовом искусстве, сообщили в пресс-службе институции.
© Предоставлено пресс-службой Государственного музея А. С ПушкинаМорозов П. Шкатулка с росписью на тему "Сказки о мертвой царевне и семи богатырях". СССР, Владимирская обл., Вязниковский р-н, п. Мстёра, 1954
Морозов П. Шкатулка с росписью на тему Сказки о мертвой царевне и семи богатырях. СССР, Владимирская обл., Вязниковский р-н, п. Мстёра, 1954
© Предоставлено пресс-службой Государственного музея А. С Пушкина
Морозов П. Шкатулка с росписью на тему "Сказки о мертвой царевне и семи богатырях". СССР, Владимирская обл., Вязниковский р-н, п. Мстёра, 1954
В экспозиции русские лаки Палеха, Федоскина, Мстеры и Холуя, керамика и фарфор Гжели, хохломская роспись, холмогорская и хотьковская резьба по кости.
В произведениях отображены сцены из книг "Руслан и Людмила", "Цыганы", "Бахчисарайский фонтан", "Барышня-крестьянка", "Метель", сказок "О царе Салтане", "О золотом петушке", "О попе и работнике его Балде" и многих других.
"Пушкинские мотивы органично вошли практически во все направления народного искусства", — рассказывают в музее.
© Предоставлено пресс-службой Государственного музея А. С ПушкинаКозлов Н.М. Шкатулка "Сказка о рыбаке и рыбке". СССР, Ивановская обл, пос. Палех, 1935
Козлов Н.М. Шкатулка Сказка о рыбаке и рыбке. СССР, Ивановская обл, пос. Палех, 1935
1 из 2
Козлов Н.М. Шкатулка "Сказка о рыбаке и рыбке". СССР, Ивановская обл, пос. Палех, 1935
© Предоставлено пресс-службой Государственного музея А. С Пушкина
© Предоставлено пресс-службой Государственного музея А. С ПушкинаКуркин А. Пластина "Сказка о царе Салтане", 1972
Куркин А. Пластина Сказка о царе Салтане, 1972
2 из 2
Куркин А. Пластина "Сказка о царе Салтане", 1972
© Предоставлено пресс-службой Государственного музея А. С Пушкина
1 из 2
Козлов Н.М. Шкатулка "Сказка о рыбаке и рыбке". СССР, Ивановская обл, пос. Палех, 1935
© Предоставлено пресс-службой Государственного музея А. С Пушкина
2 из 2
Куркин А. Пластина "Сказка о царе Салтане", 1972
© Предоставлено пресс-службой Государственного музея А. С Пушкина
Также посетители увидят павловопосадские и троицкие платки, изделия из натурального шелка с ручной росписью, образцы елецкого кружевоплетения, вышивки торжокских мастериц золотыми и серебряными нитями.
В экспозиции богородская деревянная скульптура, дымковская игрушка, работы павловских умельцев по художественной обработке металла, елочные украшения, созданные клинскими стеклодувами.
© Предоставлено пресс-службой Государственного музея А. С ПушкинаПашков Е.И. Пластина лаковая с иллюстрацией к "Сказке о попе и работнике его Балде". СССР, 1962
Пашков Е.И. Пластина лаковая с иллюстрацией к Сказке о попе и работнике его Балде. СССР, 1962
1 из 2
Пашков Е.И. Пластина лаковая с иллюстрацией к "Сказке о попе и работнике его Балде". СССР, 1962
© Предоставлено пресс-службой Государственного музея А. С Пушкина
© Предоставлено пресс-службой Государственного музея А. С ПушкинаЯкимочев А.К. Шкатулка. 1992.
Якимочев А.К. Шкатулка. 1992
2 из 2
Якимочев А.К. Шкатулка. 1992.
© Предоставлено пресс-службой Государственного музея А. С Пушкина
1 из 2
Пашков Е.И. Пластина лаковая с иллюстрацией к "Сказке о попе и работнике его Балде". СССР, 1962
© Предоставлено пресс-службой Государственного музея А. С Пушкина
2 из 2
Якимочев А.К. Шкатулка. 1992.
© Предоставлено пресс-службой Государственного музея А. С Пушкина
Есть и портреты Пушкина в исполнении народных мастеров. На некоторых из них писатель изображен как действующее лицо своих стихотворений.
Выставка "Пушкинские мотивы в народном и массовом искусстве" продлится до 8 марта 2023 года.
Предпоказ выставочного проекта Константин Коровин и его круг. Москва - Париж в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
6 декабря, 11:07Культура
В Доме русского зарубежья показывают работы Коровина, Гончаровой, Серова
 
КультураНовости культурыМузеиВыставкиКнигиАлександр Пушкинкуда сходитьчто посмотретьМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала