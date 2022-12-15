В Москве открылась выставка о Пушкинских мотивах в народном искусстве
В Москве открылась выставка "Пушкинские мотивы в народном и массовом искусстве"
© Предоставлено пресс-службой Государственного музея А. С ПушкинаПудреница с росписью на сюжет "Сказки о Царе Салтане", п. Мстера, 1957
© Предоставлено пресс-службой Государственного музея А. С Пушкина
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. В Музее Пушкина открыли выставку, посвященную мотивам из творчества писателя в народном и массовом искусстве, сообщили в пресс-службе институции.
© Предоставлено пресс-службой Государственного музея А. С ПушкинаМорозов П. Шкатулка с росписью на тему "Сказки о мертвой царевне и семи богатырях". СССР, Владимирская обл., Вязниковский р-н, п. Мстёра, 1954
© Предоставлено пресс-службой Государственного музея А. С Пушкина
Морозов П. Шкатулка с росписью на тему "Сказки о мертвой царевне и семи богатырях". СССР, Владимирская обл., Вязниковский р-н, п. Мстёра, 1954
В экспозиции русские лаки Палеха, Федоскина, Мстеры и Холуя, керамика и фарфор Гжели, хохломская роспись, холмогорская и хотьковская резьба по кости.
В произведениях отображены сцены из книг "Руслан и Людмила", "Цыганы", "Бахчисарайский фонтан", "Барышня-крестьянка", "Метель", сказок "О царе Салтане", "О золотом петушке", "О попе и работнике его Балде" и многих других.
"Пушкинские мотивы органично вошли практически во все направления народного искусства", — рассказывают в музее.
© Предоставлено пресс-службой Государственного музея А. С ПушкинаКозлов Н.М. Шкатулка "Сказка о рыбаке и рыбке". СССР, Ивановская обл, пос. Палех, 1935
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Козлов Н.М. Шкатулка "Сказка о рыбаке и рыбке". СССР, Ивановская обл, пос. Палех, 1935
© Предоставлено пресс-службой Государственного музея А. С Пушкина
© Предоставлено пресс-службой Государственного музея А. С ПушкинаКуркин А. Пластина "Сказка о царе Салтане", 1972
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Куркин А. Пластина "Сказка о царе Салтане", 1972
© Предоставлено пресс-службой Государственного музея А. С Пушкина
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Козлов Н.М. Шкатулка "Сказка о рыбаке и рыбке". СССР, Ивановская обл, пос. Палех, 1935
© Предоставлено пресс-службой Государственного музея А. С Пушкина
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Куркин А. Пластина "Сказка о царе Салтане", 1972
© Предоставлено пресс-службой Государственного музея А. С Пушкина
Также посетители увидят павловопосадские и троицкие платки, изделия из натурального шелка с ручной росписью, образцы елецкого кружевоплетения, вышивки торжокских мастериц золотыми и серебряными нитями.
В экспозиции богородская деревянная скульптура, дымковская игрушка, работы павловских умельцев по художественной обработке металла, елочные украшения, созданные клинскими стеклодувами.
© Предоставлено пресс-службой Государственного музея А. С ПушкинаПашков Е.И. Пластина лаковая с иллюстрацией к "Сказке о попе и работнике его Балде". СССР, 1962
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Пашков Е.И. Пластина лаковая с иллюстрацией к "Сказке о попе и работнике его Балде". СССР, 1962
© Предоставлено пресс-службой Государственного музея А. С Пушкина
© Предоставлено пресс-службой Государственного музея А. С ПушкинаЯкимочев А.К. Шкатулка. 1992.
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Якимочев А.К. Шкатулка. 1992.
© Предоставлено пресс-службой Государственного музея А. С Пушкина
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Пашков Е.И. Пластина лаковая с иллюстрацией к "Сказке о попе и работнике его Балде". СССР, 1962
© Предоставлено пресс-службой Государственного музея А. С Пушкина
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Якимочев А.К. Шкатулка. 1992.
© Предоставлено пресс-службой Государственного музея А. С Пушкина
Есть и портреты Пушкина в исполнении народных мастеров. На некоторых из них писатель изображен как действующее лицо своих стихотворений.
Выставка "Пушкинские мотивы в народном и массовом искусстве" продлится до 8 марта 2023 года.