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В Москве открылась выставка о Пушкинских мотивах в народном искусстве

В Москве открылась выставка о Пушкинских мотивах в народном искусстве - РИА Новости, 15.12.2022

В Москве открылась выставка о Пушкинских мотивах в народном искусстве

В Музее Пушкина открыли выставку, посвященную мотивам из творчества писателя в народном и массовом искусстве, сообщили в пресс-службе институции. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T10:41

2022-12-15T10:41

2022-12-15T10:41

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. В Музее Пушкина открыли выставку, посвященную мотивам из творчества писателя в народном и массовом искусстве, сообщили в пресс-службе институции.В экспозиции русские лаки Палеха, Федоскина, Мстеры и Холуя, керамика и фарфор Гжели, хохломская роспись, холмогорская и хотьковская резьба по кости. В произведениях отображены сцены из книг "Руслан и Людмила", "Цыганы", "Бахчисарайский фонтан", "Барышня-крестьянка", "Метель", сказок "О царе Салтане", "О золотом петушке", "О попе и работнике его Балде" и многих других."Пушкинские мотивы органично вошли практически во все направления народного искусства", — рассказывают в музее.Также посетители увидят павловопосадские и троицкие платки, изделия из натурального шелка с ручной росписью, образцы елецкого кружевоплетения, вышивки торжокских мастериц золотыми и серебряными нитями. В экспозиции богородская деревянная скульптура, дымковская игрушка, работы павловских умельцев по художественной обработке металла, елочные украшения, созданные клинскими стеклодувами.Есть и портреты Пушкина в исполнении народных мастеров. На некоторых из них писатель изображен как действующее лицо своих стихотворений. Выставка "Пушкинские мотивы в народном и массовом искусстве" продлится до 8 марта 2023 года.

https://ria.ru/20221206/vystavka-1836475874.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, музеи, выставки, книги, александр пушкин, куда сходить , что посмотреть , москва