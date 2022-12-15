https://ria.ru/20221215/proverka-1839004458.html

В Саратове проверят управляющую компанию в доме, где семья отравилась газом

В Саратове проверят управляющую компанию в доме, где семья отравилась газом - РИА Новости, 15.12.2022

В Саратове проверят управляющую компанию в доме, где семья отравилась газом

Прокуратура в Саратове даст оценку деятельности управляющей компании, которая обслуживает дом, где мать с тремя детьми отравилась угарным газом, сообщило... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T20:14

2022-12-15T20:14

2022-12-15T20:50

происшествия

жкх

саратов

ленинский район

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САРАТОВ, 15 дек - РИА Новости. Прокуратура в Саратове даст оценку деятельности управляющей компании, которая обслуживает дом, где мать с тремя детьми отравилась угарным газом, сообщило надзорное ведомство региона.Ранее следствие заявило, что вечером в среду мать и трое ее детей госпитализированы с подозрением на отравление угарным газом, которое, по предварительным данным, пострадавшие получили, находясь квартире в Ленинском районе Саратова."Прокуратура Ленинского района Саратова организовала проверку по факту отравления несовершеннолетних детей... В рамках неотложных действий сотрудниками АО "Саратовгаз" проведено обследование вентиляционных каналов. По результатам надзорных мероприятий будет дана оценка действиям обслуживающей организации газового оборудования, управляющей компании", - говорится в сообщении в Telegram-канале.Прокуратура также взяла на контроль ход проведения и результаты проверки, которую проводит следствие.

https://ria.ru/20221215/olen-1838825790.html

саратов

ленинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, жкх, саратов, ленинский район