https://ria.ru/20221215/proverka-1839004458.html
В Саратове проверят управляющую компанию в доме, где семья отравилась газом
В Саратове проверят управляющую компанию в доме, где семья отравилась газом - РИА Новости, 15.12.2022
В Саратове проверят управляющую компанию в доме, где семья отравилась газом
Прокуратура в Саратове даст оценку деятельности управляющей компании, которая обслуживает дом, где мать с тремя детьми отравилась угарным газом, сообщило... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T20:14
2022-12-15T20:14
2022-12-15T20:50
происшествия
жкх
саратов
ленинский район
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САРАТОВ, 15 дек - РИА Новости. Прокуратура в Саратове даст оценку деятельности управляющей компании, которая обслуживает дом, где мать с тремя детьми отравилась угарным газом, сообщило надзорное ведомство региона.Ранее следствие заявило, что вечером в среду мать и трое ее детей госпитализированы с подозрением на отравление угарным газом, которое, по предварительным данным, пострадавшие получили, находясь квартире в Ленинском районе Саратова."Прокуратура Ленинского района Саратова организовала проверку по факту отравления несовершеннолетних детей... В рамках неотложных действий сотрудниками АО "Саратовгаз" проведено обследование вентиляционных каналов. По результатам надзорных мероприятий будет дана оценка действиям обслуживающей организации газового оборудования, управляющей компании", - говорится в сообщении в Telegram-канале.Прокуратура также взяла на контроль ход проведения и результаты проверки, которую проводит следствие.
https://ria.ru/20221215/olen-1838825790.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, жкх, саратов, ленинский район
Происшествия, ЖКХ, Саратов, Ленинский район
20:14 15.12.2022 (обновлено: 20:50 15.12.2022)
В Саратове проверят управляющую компанию в доме, где семья отравилась газом
Прокуратура в Саратове проверит управляющую компанию в доме, где семья отравилась газом