Украинских военных будут проверять на алкоголь и наркотики
Рада приняла закон, по которому украинских военных будут проверять на алкоголь и наркотики
© Фото : Офис президента УкраиныВоеннослужащие ВСУ в Херсоне
© Фото : Офис президента Украины
Военнослужащие ВСУ в Херсоне. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Украинских военных будут проверять на алкогольное, наркотическое опьянение во время военного положения, а также ужесточат наказание за невыполнение приказа, пишет украинское издание "Страна.ua".
Соответствующий законопроект приняла Верховная рада и уже подписал спикер парламента.
"Украинских военнослужащих во время военного положения будут проверять на алкоголь и препараты, изменяющие сознание на всей территории страны даже в отпуске и дома", - пишет "Страна".
Кроме того, законопроект предусматривает ужесточение наказания для военнослужащих за невыполнение приказа с 3 – 7 лет лишения свободы до 5 – 8 лет. За отказ от выполнения законных требований командира, за который сейчас полагается штраф от 100 до 145 необлагаемых налогом минимумов, будет грозить штраф от 100 до 500 необлагаемых налогом минимумов или арест с удержанием на гауптвахте до 10 дней. Штраф за самовольное оставление военной части или места службы документом предлагается увеличить втрое – до тысячи необлагаемых налогом минимумов.
"За распитие спиртных напитков на территории военных частей предлагается штрафовать до 2000 необлагаемых налогом минимумов и арестом с гауптвахтой до 15 суток. Сейчас максимальная санкция - штраф 285 необлагаемых налогом минимумов и гауптвахта до 10 суток", - пишет издание.
Теперь законопроект еще должен подписать Владимир Зеленский.
Один необлагаемый налогом минимум на Украине составляет 17 гривен (около 0,5 доллара).