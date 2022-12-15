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Украинских военных будут проверять на алкоголь и наркотики - РИА Новости, 15.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221215/proverka-1838985142.html
Украинских военных будут проверять на алкоголь и наркотики
Украинских военных будут проверять на алкоголь и наркотики - РИА Новости, 15.12.2022
Украинских военных будут проверять на алкоголь и наркотики
Украинских военных будут проверять на алкогольное, наркотическое опьянение во время военного положения, а также ужесточат наказание за невыполнение приказа,... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T18:40
2022-12-15T18:40
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
украина
верховная рада украины
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Украинских военных будут проверять на алкогольное, наркотическое опьянение во время военного положения, а также ужесточат наказание за невыполнение приказа, пишет украинское издание "Страна.ua".Соответствующий законопроект приняла Верховная рада и уже подписал спикер парламента."Украинских военнослужащих во время военного положения будут проверять на алкоголь и препараты, изменяющие сознание на всей территории страны даже в отпуске и дома", - пишет "Страна".Кроме того, законопроект предусматривает ужесточение наказания для военнослужащих за невыполнение приказа с 3 – 7 лет лишения свободы до 5 – 8 лет. За отказ от выполнения законных требований командира, за который сейчас полагается штраф от 100 до 145 необлагаемых налогом минимумов, будет грозить штраф от 100 до 500 необлагаемых налогом минимумов или арест с удержанием на гауптвахте до 10 дней. Штраф за самовольное оставление военной части или места службы документом предлагается увеличить втрое – до тысячи необлагаемых налогом минимумов."За распитие спиртных напитков на территории военных частей предлагается штрафовать до 2000 необлагаемых налогом минимумов и арестом с гауптвахтой до 15 суток. Сейчас максимальная санкция - штраф 285 необлагаемых налогом минимумов и гауптвахта до 10 суток", - пишет издание.Теперь законопроект еще должен подписать Владимир Зеленский.Один необлагаемый налогом минимум на Украине составляет 17 гривен (около 0,5 доллара).
https://ria.ru/20221204/spetsoperatsiya-1836224908.html
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в мире, владимир зеленский, украина, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Украина, Верховная Рада Украины
18:40 15.12.2022
 
Украинских военных будут проверять на алкоголь и наркотики

Рада приняла закон, по которому украинских военных будут проверять на алкоголь и наркотики

© Фото : Офис президента УкраиныВоеннослужащие ВСУ в Херсоне
Военнослужащие ВСУ в Херсоне - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© Фото : Офис президента Украины
Военнослужащие ВСУ в Херсоне. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Украинских военных будут проверять на алкогольное, наркотическое опьянение во время военного положения, а также ужесточат наказание за невыполнение приказа, пишет украинское издание "Страна.ua".
Соответствующий законопроект приняла Верховная рада и уже подписал спикер парламента.
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"Украинских военнослужащих во время военного положения будут проверять на алкоголь и препараты, изменяющие сознание на всей территории страны даже в отпуске и дома", - пишет "Страна".
Кроме того, законопроект предусматривает ужесточение наказания для военнослужащих за невыполнение приказа с 3 – 7 лет лишения свободы до 5 – 8 лет. За отказ от выполнения законных требований командира, за который сейчас полагается штраф от 100 до 145 необлагаемых налогом минимумов, будет грозить штраф от 100 до 500 необлагаемых налогом минимумов или арест с удержанием на гауптвахте до 10 дней. Штраф за самовольное оставление военной части или места службы документом предлагается увеличить втрое – до тысячи необлагаемых налогом минимумов.
"За распитие спиртных напитков на территории военных частей предлагается штрафовать до 2000 необлагаемых налогом минимумов и арестом с гауптвахтой до 15 суток. Сейчас максимальная санкция - штраф 285 необлагаемых налогом минимумов и гауптвахта до 10 суток", - пишет издание.
Теперь законопроект еще должен подписать Владимир Зеленский.
Один необлагаемый налогом минимум на Украине составляет 17 гривен (около 0,5 доллара).
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19 октября, 03:06Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийУкраинаВерховная Рада Украины
 
 
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