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Ожидаемая продолжительность жизни в Москве составила 77,9 года

Ожидаемая продолжительность жизни в Москве составила 77,9 года - РИА Новости, 15.12.2022

Ожидаемая продолжительность жизни в Москве составила 77,9 года

Ожидаемая продолжительность жизни в Москве составляет 77,9 года, она почти достигла планки, установленной на 2030 год, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T18:35

2022-12-15T18:35

2022-12-15T18:46

общество

москва

татьяна голикова

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Ожидаемая продолжительность жизни в Москве составляет 77,9 года, она почти достигла планки, установленной на 2030 год, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.Она напомнила, что продолжительность жизни в РФ к 2030 году должна составить 78 лет."Но Москва традиционно по этому показателю опережала РФ, и я хочу сказать, что по итогам 11 месяцев 2022 года ожидаемая продолжительность жизни в Москве... оценивается в 77,9 года, то есть Москва фактически выполнила показатели, которые установлены к 2030 году ", — сказала она на форуме "Моя поликлиника".РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20221215/smertnost-1838982566.html

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общество, москва, татьяна голикова, россия, здоровье - общество