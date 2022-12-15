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Ожидаемая продолжительность жизни в Москве составила 77,9 года
Ожидаемая продолжительность жизни в Москве составила 77,9 года - РИА Новости, 15.12.2022
Ожидаемая продолжительность жизни в Москве составила 77,9 года
Ожидаемая продолжительность жизни в Москве составляет 77,9 года, она почти достигла планки, установленной на 2030 год, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T18:35
2022-12-15T18:35
2022-12-15T18:46
общество
москва
татьяна голикова
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здоровье - общество
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Ожидаемая продолжительность жизни в Москве составляет 77,9 года, она почти достигла планки, установленной на 2030 год, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.Она напомнила, что продолжительность жизни в РФ к 2030 году должна составить 78 лет."Но Москва традиционно по этому показателю опережала РФ, и я хочу сказать, что по итогам 11 месяцев 2022 года ожидаемая продолжительность жизни в Москве... оценивается в 77,9 года, то есть Москва фактически выполнила показатели, которые установлены к 2030 году ", — сказала она на форуме "Моя поликлиника".РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером форума.
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общество, москва, татьяна голикова, россия, здоровье - общество
Общество, Москва, Татьяна Голикова, Россия, Здоровье - Общество
18:35 15.12.2022 (обновлено: 18:46 15.12.2022)
Ожидаемая продолжительность жизни в Москве составила 77,9 года
Голикова заявила, что ожидаемая продолжительность жизни в Москве составила 77,9 года
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Ожидаемая продолжительность жизни в Москве составляет 77,9 года, она почти достигла планки, установленной на 2030 год, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Она напомнила, что продолжительность жизни в РФ к 2030 году должна составить 78 лет.
"Но Москва традиционно по этому показателю опережала РФ, и я хочу сказать, что по итогам 11 месяцев 2022 года ожидаемая продолжительность жизни в Москве... оценивается в 77,9 года, то есть Москва фактически выполнила показатели, которые установлены к 2030 году ", — сказала она на форуме "Моя поликлиника".
РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером форума.