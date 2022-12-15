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Роспотребнадзор Москвы призвал предприятия привить персонал из группы риска - РИА Новости, 15.12.2022
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Роспотребнадзор Москвы призвал предприятия привить персонал из группы риска
Роспотребнадзор Москвы призвал предприятия привить персонал из группы риска - РИА Новости, 15.12.2022
Роспотребнадзор Москвы призвал предприятия привить персонал из группы риска
Роспотребнадзор по Москве опубликовал рекомендации персоналу медучреждений, связанной с эпидемситуацией по ОРВИ и гриппу. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T16:59
2022-12-15T17:25
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор по Москве опубликовал рекомендации персоналу медучреждений, связанной с эпидемситуацией по ОРВИ и гриппу. Также управление выдало предписания руководителям департаментов Москвы, гостиниц, транспорта, медицинских и образовательных организаций о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий."Согласно выданным предписаниям, руководителям рекомендовано обеспечить не менее 75% охвата прививками персонала, относящегося к группам риска, усилить проведение противоэпидемических мероприятий, организовать входной контроль и не допускать до работы лиц с признаками ОРВИ, увеличить кратность дезинфекционных мероприятий и режима проветривания", - добавили в сообщении на официальном сайте управления Роспотребнадзора по Москве.
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москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество
Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Здоровье - Общество
16:59 15.12.2022 (обновлено: 17:25 15.12.2022)
 
Роспотребнадзор Москвы призвал предприятия привить персонал из группы риска

Роспотребнадзор Москвы призвал предприятия привить 75 процентов персонала из группы риска

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкМедицинская сестра набирает в шприц вакцину
Медицинская сестра набирает в шприц вакцину - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Медицинская сестра набирает в шприц вакцину. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор по Москве опубликовал рекомендации персоналу медучреждений, связанной с эпидемситуацией по ОРВИ и гриппу.
Также управление выдало предписания руководителям департаментов Москвы, гостиниц, транспорта, медицинских и образовательных организаций о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий.
"Согласно выданным предписаниям, руководителям рекомендовано обеспечить не менее 75% охвата прививками персонала, относящегося к группам риска, усилить проведение противоэпидемических мероприятий, организовать входной контроль и не допускать до работы лиц с признаками ОРВИ, увеличить кратность дезинфекционных мероприятий и режима проветривания", - добавили в сообщении на официальном сайте управления Роспотребнадзора по Москве.
Работа мобильного прививочного пункта в Москве - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
Вчера, 17:03
В Москве от гриппа привито почти 60 процентов от численности населения
 
МоскваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - Общество
 
 
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