https://ria.ru/20221215/privivki-1838953815.html

Роспотребнадзор Москвы призвал предприятия привить персонал из группы риска

Роспотребнадзор Москвы призвал предприятия привить персонал из группы риска - РИА Новости, 15.12.2022

Роспотребнадзор Москвы призвал предприятия привить персонал из группы риска

Роспотребнадзор по Москве опубликовал рекомендации персоналу медучреждений, связанной с эпидемситуацией по ОРВИ и гриппу. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T16:59

2022-12-15T16:59

2022-12-15T17:25

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор по Москве опубликовал рекомендации персоналу медучреждений, связанной с эпидемситуацией по ОРВИ и гриппу. Также управление выдало предписания руководителям департаментов Москвы, гостиниц, транспорта, медицинских и образовательных организаций о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий."Согласно выданным предписаниям, руководителям рекомендовано обеспечить не менее 75% охвата прививками персонала, относящегося к группам риска, усилить проведение противоэпидемических мероприятий, организовать входной контроль и не допускать до работы лиц с признаками ОРВИ, увеличить кратность дезинфекционных мероприятий и режима проветривания", - добавили в сообщении на официальном сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

https://ria.ru/20221215/gripp-1838954991.html

москва

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москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество