https://ria.ru/20221215/prichina-1838762238.html

В МЧС назвали предварительную причину пожара на промплощадке в Ангарске

В МЧС назвали предварительную причину пожара на промплощадке в Ангарске - РИА Новости, 15.12.2022

В МЧС назвали предварительную причину пожара на промплощадке в Ангарске

Вероятной причиной пожара на промплощадке "Ангарской нефтехимической компании" (АНХК) могла стать загазованность систем технологической установки, сообщает ГУ... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T05:17

2022-12-15T05:17

2022-12-15T05:17

происшествия

иркутская область

ангарская нефтехимическая компания

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ИРКУТСК, 15 дек – РИА Новости. Вероятной причиной пожара на промплощадке "Ангарской нефтехимической компании" (АНХК) могла стать загазованность систем технологической установки, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что пожар на промплощадке АНХК охватил 2,5 тысячи квадратных метров, два человека пострадали. По его словам, угрозы населению города нет. МЧС сообщало, что пожар локализован."Предварительно установлено, что возможной причиной случившегося на установке промышленной площадки в Ангарском городском округе Иркутской области могла стать загазованность систем технологической установки" - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221215/angrask-1838761523.html

иркутская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, иркутская область, ангарская нефтехимическая компания, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)