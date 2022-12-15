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В МЧС назвали предварительную причину пожара на промплощадке в Ангарске - РИА Новости, 15.12.2022
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В МЧС назвали предварительную причину пожара на промплощадке в Ангарске
В МЧС назвали предварительную причину пожара на промплощадке в Ангарске - РИА Новости, 15.12.2022
В МЧС назвали предварительную причину пожара на промплощадке в Ангарске
Вероятной причиной пожара на промплощадке "Ангарской нефтехимической компании" (АНХК) могла стать загазованность систем технологической установки, сообщает ГУ... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T05:17
2022-12-15T05:17
происшествия
иркутская область
ангарская нефтехимическая компания
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ИРКУТСК, 15 дек – РИА Новости. Вероятной причиной пожара на промплощадке "Ангарской нефтехимической компании" (АНХК) могла стать загазованность систем технологической установки, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что пожар на промплощадке АНХК охватил 2,5 тысячи квадратных метров, два человека пострадали. По его словам, угрозы населению города нет. МЧС сообщало, что пожар локализован."Предварительно установлено, что возможной причиной случившегося на установке промышленной площадки в Ангарском городском округе Иркутской области могла стать загазованность систем технологической установки" - говорится в сообщении.
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происшествия, иркутская область, ангарская нефтехимическая компания, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Иркутская область, Ангарская нефтехимическая компания, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
05:17 15.12.2022
 
В МЧС назвали предварительную причину пожара на промплощадке в Ангарске

МЧС назвало предварительной причиной пожара в Ангарске загазованность систем техустановки

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы
Сотрудник пожарной службы - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Сотрудник пожарной службы . Архивное фото
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ИРКУТСК, 15 дек – РИА Новости. Вероятной причиной пожара на промплощадке "Ангарской нефтехимической компании" (АНХК) могла стать загазованность систем технологической установки, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что пожар на промплощадке АНХК охватил 2,5 тысячи квадратных метров, два человека пострадали. По его словам, угрозы населению города нет. МЧС сообщало, что пожар локализован.
Сотрудник полиции и пожарный расчет МЧС РФ в Иркутске - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
05:00
Прокуратура организовала проверку из-за пожара в Ангарске
"Предварительно установлено, что возможной причиной случившегося на установке промышленной площадки в Ангарском городском округе Иркутской области могла стать загазованность систем технологической установки" - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияИркутская областьАнгарская нефтехимическая компанияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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