23:00 15.12.2022 (обновлено: 23:45 15.12.2022)
СМИ: Польша разблокировала пакет соглашений ЕС, включающий помощь Украине
Reuters: Польша разблокировала пакет соглашений ЕС, включающий выделение средств Украине
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкФлаги на территории посольства Польши в Москве
Флаги на территории посольства Польши в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Польша отказалась от своих возражений по минимальным ставкам корпоративного налога, что разблокировало целый пакет соглашений ЕС, который также включает выделение Украине 18 миллиардов евро в следующем году, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванных дипломатов.
Ранее Польша отказалась поддержать финансирование Украины Евросоюзом в 2023 году на уровне 18 миллиардов евро из-за вопроса минимальных ставок корпоративного налога.
По словам дипломатов, Польша ошеломила коллег из ЕС, которые не ожидали возражений против тщательно согласованного пакета, но теперь вето Варшавы снято.
Ранее представительство Чехии в ЕС сообщило, что постпреды стран ЕС одобрили введение в Евросоюзе минимального налога в 15% на прибыль крупных корпораций. Против введения глобального минимального налога среди стран ЕС выступала Польша, а затем Венгрия, в которой корпоративный налог составляет 9%. Также на министерском уровне, несмотря на разногласия, было достигнуто соглашение о финансировании Украины в 2023 году на уровне 18 миллиардов евро.