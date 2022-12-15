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СМИ: Польша разблокировала пакет соглашений ЕС, включающий помощь Украине - РИА Новости, 15.12.2022
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СМИ: Польша разблокировала пакет соглашений ЕС, включающий помощь Украине
СМИ: Польша разблокировала пакет соглашений ЕС, включающий помощь Украине - РИА Новости, 15.12.2022
СМИ: Польша разблокировала пакет соглашений ЕС, включающий помощь Украине
Польша отказалась от своих возражений по минимальным ставкам корпоративного налога, что разблокировало целый пакет соглашений ЕС, который также включает... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T23:00
2022-12-15T23:45
цены на нефть
польша
украина
варшава
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Польша отказалась от своих возражений по минимальным ставкам корпоративного налога, что разблокировало целый пакет соглашений ЕС, который также включает выделение Украине 18 миллиардов евро в следующем году, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванных дипломатов.Ранее Польша отказалась поддержать финансирование Украины Евросоюзом в 2023 году на уровне 18 миллиардов евро из-за вопроса минимальных ставок корпоративного налога.По словам дипломатов, Польша ошеломила коллег из ЕС, которые не ожидали возражений против тщательно согласованного пакета, но теперь вето Варшавы снято.Ранее представительство Чехии в ЕС сообщило, что постпреды стран ЕС одобрили введение в Евросоюзе минимального налога в 15% на прибыль крупных корпораций. Против введения глобального минимального налога среди стран ЕС выступала Польша, а затем Венгрия, в которой корпоративный налог составляет 9%. Также на министерском уровне, несмотря на разногласия, было достигнуто соглашение о финансировании Украины в 2023 году на уровне 18 миллиардов евро.
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цены на нефть, польша, украина, варшава, евросоюз
Цены на нефть, Польша, Украина, Варшава, Евросоюз
23:00 15.12.2022 (обновлено: 23:45 15.12.2022)
 
СМИ: Польша разблокировала пакет соглашений ЕС, включающий помощь Украине

Reuters: Польша разблокировала пакет соглашений ЕС, включающий выделение средств Украине

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкФлаги на территории посольства Польши в Москве
Флаги на территории посольства Польши в Москве - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Флаги на территории посольства Польши в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Польша отказалась от своих возражений по минимальным ставкам корпоративного налога, что разблокировало целый пакет соглашений ЕС, который также включает выделение Украине 18 миллиардов евро в следующем году, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванных дипломатов.
Ранее Польша отказалась поддержать финансирование Украины Евросоюзом в 2023 году на уровне 18 миллиардов евро из-за вопроса минимальных ставок корпоративного налога.
По словам дипломатов, Польша ошеломила коллег из ЕС, которые не ожидали возражений против тщательно согласованного пакета, но теперь вето Варшавы снято.
Ранее представительство Чехии в ЕС сообщило, что постпреды стран ЕС одобрили введение в Евросоюзе минимального налога в 15% на прибыль крупных корпораций. Против введения глобального минимального налога среди стран ЕС выступала Польша, а затем Венгрия, в которой корпоративный налог составляет 9%. Также на министерском уровне, несмотря на разногласия, было достигнуто соглашение о финансировании Украины в 2023 году на уровне 18 миллиардов евро.
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