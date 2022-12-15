https://ria.ru/20221215/polsha-1839026646.html

СМИ: Польша разблокировала пакет соглашений ЕС, включающий помощь Украине

СМИ: Польша разблокировала пакет соглашений ЕС, включающий помощь Украине - РИА Новости, 15.12.2022

СМИ: Польша разблокировала пакет соглашений ЕС, включающий помощь Украине

Польша отказалась от своих возражений по минимальным ставкам корпоративного налога, что разблокировало целый пакет соглашений ЕС, который также включает... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T23:00

2022-12-15T23:00

2022-12-15T23:45

цены на нефть

польша

украина

варшава

евросоюз

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Польша отказалась от своих возражений по минимальным ставкам корпоративного налога, что разблокировало целый пакет соглашений ЕС, который также включает выделение Украине 18 миллиардов евро в следующем году, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванных дипломатов.Ранее Польша отказалась поддержать финансирование Украины Евросоюзом в 2023 году на уровне 18 миллиардов евро из-за вопроса минимальных ставок корпоративного налога.По словам дипломатов, Польша ошеломила коллег из ЕС, которые не ожидали возражений против тщательно согласованного пакета, но теперь вето Варшавы снято.Ранее представительство Чехии в ЕС сообщило, что постпреды стран ЕС одобрили введение в Евросоюзе минимального налога в 15% на прибыль крупных корпораций. Против введения глобального минимального налога среди стран ЕС выступала Польша, а затем Венгрия, в которой корпоративный налог составляет 9%. Также на министерском уровне, несмотря на разногласия, было достигнуто соглашение о финансировании Украины в 2023 году на уровне 18 миллиардов евро.

https://ria.ru/20221215/polsha-1838864680.html

польша

украина

варшава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

цены на нефть, польша, украина, варшава, евросоюз