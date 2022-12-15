https://ria.ru/20221215/politika-1838890685.html

МИД анонсировал новую концепцию внешней политики России

МИД анонсировал новую концепцию внешней политики России - РИА Новости, 15.12.2022

МИД анонсировал новую концепцию внешней политики России

МИД может обнародовать новую концепцию внешней политики России уже в начале будущего года, заявил директор департамента внешнеполитического планирования Алексей РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T14:18

2022-12-15T14:18

2022-12-15T15:37

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825484611_0:419:2048:1571_1920x0_80_0_0_2079535d99d892ba1e374d3344e20a22.jpg

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. МИД может обнародовать новую концепцию внешней политики России уже в начале будущего года, заявил директор департамента внешнеполитического планирования Алексей Дробинин на конференции "Дипломатия в современном мире: оценки, вызовы, перспективы"."Я сейчас очень осторожно скажу: если не будет никаких форс-мажорных ситуаций, мы очень надеемся, что в начале следующего года сможем этот документ выпустить и обнародовать. Тогда все смогут с ним ознакомиться", — сказал он.Дробинин напомнил, что новый текст в целом одобрили еще в январе, но из-за изменившейся ситуации решили продолжить работу и учесть новые моменты."Сейчас можно сказать: мы находимся на достаточно продвинутом этапе. Готовимся к очередному рассмотрению этого документа на уровне Совета безопасности", — сказал дипломат.По его словам, концепция должна дать ответ на все вопросы о внешней политике России."Мы исходим из того, что многое сказанное там будет предвосхищать нашу внешнеполитическую линию в ближайшие четыре-шесть лет, с тем чтобы наши иностранные партнеры, друзья, оппоненты могли понимать, куда мы собираемся "крутить педали" в ближайший период, и не говорили, как некоторые пытаются, что российская политика непредсказуема", — заключил Дробинин.В конце января МИД подготовил обновленную редакцию концепции внешней политики, в которой учел изменения, произошедшие в мире за последние пять лет. Но президент Владимир Путин поручил ее доработать, так как агрессивный курс Запада потребовал кардинального пересмотра отношений с недружественными государствами.

https://ria.ru/20221215/lavrov-1838841607.html

https://ria.ru/20221213/vena-1838225866.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире