https://ria.ru/20221215/politika-1838890685.html
МИД анонсировал новую концепцию внешней политики России
МИД анонсировал новую концепцию внешней политики России - РИА Новости, 15.12.2022
МИД анонсировал новую концепцию внешней политики России
МИД может обнародовать новую концепцию внешней политики России уже в начале будущего года, заявил директор департамента внешнеполитического планирования Алексей РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T14:18
2022-12-15T14:18
2022-12-15T15:37
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. МИД может обнародовать новую концепцию внешней политики России уже в начале будущего года, заявил директор департамента внешнеполитического планирования Алексей Дробинин на конференции "Дипломатия в современном мире: оценки, вызовы, перспективы"."Я сейчас очень осторожно скажу: если не будет никаких форс-мажорных ситуаций, мы очень надеемся, что в начале следующего года сможем этот документ выпустить и обнародовать. Тогда все смогут с ним ознакомиться", — сказал он.Дробинин напомнил, что новый текст в целом одобрили еще в январе, но из-за изменившейся ситуации решили продолжить работу и учесть новые моменты."Сейчас можно сказать: мы находимся на достаточно продвинутом этапе. Готовимся к очередному рассмотрению этого документа на уровне Совета безопасности", — сказал дипломат.По его словам, концепция должна дать ответ на все вопросы о внешней политике России."Мы исходим из того, что многое сказанное там будет предвосхищать нашу внешнеполитическую линию в ближайшие четыре-шесть лет, с тем чтобы наши иностранные партнеры, друзья, оппоненты могли понимать, куда мы собираемся "крутить педали" в ближайший период, и не говорили, как некоторые пытаются, что российская политика непредсказуема", — заключил Дробинин.В конце января МИД подготовил обновленную редакцию концепции внешней политики, в которой учел изменения, произошедшие в мире за последние пять лет. Но президент Владимир Путин поручил ее доработать, так как агрессивный курс Запада потребовал кардинального пересмотра отношений с недружественными государствами.
https://ria.ru/20221215/lavrov-1838841607.html
https://ria.ru/20221213/vena-1838225866.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире
Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире
14:18 15.12.2022 (обновлено: 15:37 15.12.2022)
МИД анонсировал новую концепцию внешней политики России
МИД: новая концепция внешней политики России может быть обнародована в начале 2023 года
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. МИД может обнародовать новую концепцию внешней политики России уже в начале будущего года, заявил директор департамента внешнеполитического планирования Алексей Дробинин на конференции "Дипломатия в современном мире: оценки, вызовы, перспективы".
"Я сейчас очень осторожно скажу: если не будет никаких форс-мажорных ситуаций, мы очень надеемся, что в начале следующего года сможем этот документ выпустить и обнародовать. Тогда все смогут с ним ознакомиться", — сказал он.
Дробинин напомнил, что новый текст в целом одобрили еще в январе, но из-за изменившейся ситуации решили продолжить работу и учесть новые моменты.
"Сейчас можно сказать: мы находимся на достаточно продвинутом этапе. Готовимся к очередному рассмотрению этого документа на уровне Совета безопасности", — сказал дипломат.
По его словам, концепция должна дать ответ на все вопросы о внешней политике России.
"Мы исходим из того, что многое сказанное там будет предвосхищать нашу внешнеполитическую линию в ближайшие четыре-шесть лет, с тем чтобы наши иностранные партнеры, друзья, оппоненты могли понимать, куда мы собираемся "крутить педали" в ближайший период, и не говорили, как некоторые пытаются, что российская политика непредсказуема", — заключил Дробинин.
В конце января МИД подготовил обновленную редакцию концепции внешней политики, в которой учел изменения, произошедшие в мире за последние пять лет. Но президент Владимир Путин
поручил ее доработать, так как агрессивный курс Запада потребовал кардинального пересмотра отношений с недружественными государствами.