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Павловский Посад и Электрогорск объединят в один муниципалитет в МО

Павловский Посад и Электрогорск объединят в один муниципалитет в МО - РИА Новости, 15.12.2022

Павловский Посад и Электрогорск объединят в один муниципалитет в МО

Власти Подмосковья приняли закон об объединении Павловского Посада и Электрогорска. Такую инициативу предложили депутаты муниципалитетов. За объединение... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T19:36

2022-12-15T19:36

2022-12-15T19:37

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московская областная дума

павловский посад

электрогорск

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Власти Подмосковья приняли закон об объединении Павловского Посада и Электрогорска. Такую инициативу предложили депутаты муниципалитетов. За объединение выступили и местные жители. Об этом сообщил телеканал "360".Глава округа Павловский Посад Денис Семенов сообщил губернатору региона Андрею Воробьеву о решении по объединению 13 декабря. По словам Семенова, на данный момент муниципалитеты уже имеют общие службы и центры. Среди них – полиция, прокуратура и пенсионный фонд.Теперь жители Электрогорска смогут пользоваться инфраструктурой Павловского Посада. Кроме того, значительно уменьшится и стоимость проезда между городами, так как транспортные маршруты получат статус муниципальных. Количество сотрудников администрации сократится с 246 человек до 186, из-за чего уменьшатся расходы на оплату их труда.

московская область (подмосковье)

павловский посад

электрогорск

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московская область (подмосковье), московская областная дума, павловский посад, электрогорск