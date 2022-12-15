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Павловский Посад и Электрогорск объединят в один муниципалитет в МО
Павловский Посад и Электрогорск объединят в один муниципалитет в МО - РИА Новости, 15.12.2022
Павловский Посад и Электрогорск объединят в один муниципалитет в МО
Власти Подмосковья приняли закон об объединении Павловского Посада и Электрогорска. Такую инициативу предложили депутаты муниципалитетов. За объединение... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T19:36
2022-12-15T19:36
2022-12-15T19:37
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Власти Подмосковья приняли закон об объединении Павловского Посада и Электрогорска. Такую инициативу предложили депутаты муниципалитетов. За объединение выступили и местные жители. Об этом сообщил телеканал "360".Глава округа Павловский Посад Денис Семенов сообщил губернатору региона Андрею Воробьеву о решении по объединению 13 декабря. По словам Семенова, на данный момент муниципалитеты уже имеют общие службы и центры. Среди них – полиция, прокуратура и пенсионный фонд.Теперь жители Электрогорска смогут пользоваться инфраструктурой Павловского Посада. Кроме того, значительно уменьшится и стоимость проезда между городами, так как транспортные маршруты получат статус муниципальных. Количество сотрудников администрации сократится с 246 человек до 186, из-за чего уменьшатся расходы на оплату их труда.
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РИА Новости
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московская область (подмосковье), московская областная дума, павловский посад, электрогорск
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Московская областная дума, Павловский Посад, Электрогорск