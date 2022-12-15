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Путин обозначил вопрос создания новых платежных механизмов на повестке дня - РИА Новости, 15.12.2022
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Путин обозначил вопрос создания новых платежных механизмов на повестке дня
Путин обозначил вопрос создания новых платежных механизмов на повестке дня - РИА Новости, 15.12.2022
Путин обозначил вопрос создания новых платежных механизмов на повестке дня
Создание иных механизмов проведения платежей, в том числе в цифровых валютах, находится на повестке дня, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T15:40
2022-12-15T15:44
россия
экономика
технологии
владимир путин
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Создание иных механизмов проведения платежей, в том числе в цифровых валютах, находится на повестке дня, заявил президент России Владимир Путин."Также на повестке дня создание иных механизмов проведения платежей, имею в виду применение цифровых валют центральных банков и технологии распределенных реестров, которые снимают политические риски от использования валют недружественных стран", - сказал глава государства на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
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россия, экономика, технологии, владимир путин
Россия, Экономика, Технологии, Владимир Путин
15:40 15.12.2022 (обновлено: 15:44 15.12.2022)
 
Путин обозначил вопрос создания новых платежных механизмов на повестке дня

Путин: создание иных механизмов проведения платежей находится на повестке дня

© РИА Новости / Гавриил Григоров / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Создание иных механизмов проведения платежей, в том числе в цифровых валютах, находится на повестке дня, заявил президент России Владимир Путин.
"Также на повестке дня создание иных механизмов проведения платежей, имею в виду применение цифровых валют центральных банков и технологии распределенных реестров, которые снимают политические риски от использования валют недружественных стран", - сказал глава государства на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
Вчера, 15:35
Путин отметил, что Россия добилась прогресса в применении нацвалют
 
РоссияЭкономикаТехнологииВладимир Путин
 
 
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