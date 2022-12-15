https://ria.ru/20221215/platezhi-1838920076.html

Путин обозначил вопрос создания новых платежных механизмов на повестке дня

Путин обозначил вопрос создания новых платежных механизмов на повестке дня - РИА Новости, 15.12.2022

Путин обозначил вопрос создания новых платежных механизмов на повестке дня

Создание иных механизмов проведения платежей, в том числе в цифровых валютах, находится на повестке дня, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T15:40

2022-12-15T15:40

2022-12-15T15:44

россия

экономика

технологии

владимир путин

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Создание иных механизмов проведения платежей, в том числе в цифровых валютах, находится на повестке дня, заявил президент России Владимир Путин."Также на повестке дня создание иных механизмов проведения платежей, имею в виду применение цифровых валют центральных банков и технологии распределенных реестров, которые снимают политические риски от использования валют недружественных стран", - сказал глава государства на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

https://ria.ru/20221215/putin-1838918359.html

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россия, экономика, технологии, владимир путин