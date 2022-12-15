https://ria.ru/20221215/pekin-1838899143.html

Развлекательные заведения Пекина открывают после смягчения антиковидных мер

Развлекательные заведения Пекина открывают после смягчения антиковидных мер - РИА Новости, 15.12.2022

Развлекательные заведения Пекина открывают после смягчения антиковидных мер

Власти Китая объявили, что отрицательные результаты ПЦР-теста больше не требуются для посещения развлекательных заведений. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T14:56

2022-12-15T14:56

2022-12-15T14:56

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пекин

коронавирус covid-19

китай

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МОСКВА, 15 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Власти Китая объявили, что отрицательные результаты ПЦР-теста больше не требуются для посещения развлекательных заведений.Развлекательные заведения, такие как караоке-бары, кинотеатры, тренажерные залы постепенно вновь открываются в Пекине. Поскольку китайская столица отменяет некоторые из своих мер по борьбе с COVID-19. Отрицательные результаты теста на нуклеиновую кислоту, больше не являются обязательными для входа в эти места.Владелец площадки для ролевых игр Лю Ди: "В этом году я несколько раз закрывала бизнес, когда пандемия обрушивалась на город. Мы пытались привезти реквизит в дома наших клиентов, чтобы они могли играть с семьёй, но это не приносит удовлетворения, потому что им нужна более захватывающая среда. Я рада, что профилактические меры ослаблены, но, похоже, наши клиенты занимают выжидательную позицию. Мы подготовили здесь наборы для тестирования на антитела, чтобы успокоить их".Посещение тренажерного зала - это одна из вещей, по которой люди стали скучать во время пандемии COVID-19. Тренер по фитнесу говорит, что в последнее время не так много людей возвращаются заниматься спортом. Она проводит со своими клиентами всего две-три тренировки в день.Тренер по фитнесу Чэнь Тунтун: "Наш тренажерный зал был открыт в начале 2020 года. Все эти годы бизнес существовал в условиях пандемии. Я рада, что теперь мы можем нормально вести наш бизнес, хотя клиенты еще не все вернулись. Но я думаю, что последние три года научили людей уделять больше внимания своему здоровью и ценить жизнь. Я надеюсь, что больше людей смогут присоединиться к нам для физических упражнений".Кинотеатры последние годы также боролись за выживание в условиях частых закрытий из-за COVID-19. Но теперь зрители снова смогут насладиться фильмами на большом экране.Менеджер кинотеатра Хань Дань: "Я верю, что скоро ситуация улучшится! Все очень ждут блокбастер "Аватар 2", который выйдет в ближайшие дни. Мы по-прежнему регулярно дезинфицируем наш кинотеатр. Мы также продолжим поддерживать нашу пропускную способность на уровне 75 процентов, чтобы создать безопасную среду для нашей аудитории".На прошлой неделе пекинское кинобюро уведомило кинотеатры, что посетителям для входа больше не требуются отрицательные ПЦР-тестов . Но по словам сотрудников кинотеатра, зрителей даже в выходные всё ещё немного. Люди ещё не решаются посещать общественные места. Так что потребуется время, чтобы жизнь вернулась в нормальное русло.

https://ria.ru/20221214/kitay-1838587337.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пекин, коронавирус covid-19, китай