https://ria.ru/20221215/pauza-1839026170.html

Протестное движение в Молдавии взяло техническую паузу, заявил Шор

Протестное движение в Молдавии взяло техническую паузу, заявил Шор - РИА Новости, 15.12.2022

Протестное движение в Молдавии взяло техническую паузу, заявил Шор

Бессрочный протест оппозиционной в Молдавии партии "Шор" временно сбавил обороты в связи с приближающимся зимними праздниками и с обеспечением безопасности... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T22:54

2022-12-15T22:54

2022-12-15T22:54

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илан шор

марина таубер

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КИШИНЕВ, 15 дек – РИА Новости. Бессрочный протест оппозиционной в Молдавии партии "Шор" временно сбавил обороты в связи с приближающимся зимними праздниками и с обеспечением безопасности манифестантов, заявил в четверг лидер политсилы Илан Шор.Партия "Шор" проводит в Кишиневе бессрочную акцию протеста с 18 сентября. Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Власти Молдавии неоднократно высказывались за ликвидацию партии "Шор", выдвигая ей обвинение в незаконном финансировании."Сейчас протестное движение взяло техническую паузу. Это связано с несколькими моментами. Первое — приближаются зимние праздники. Второе — вся страна увидела лицо действующего режима, который готов давать указания полицейским избивать народ, арестовывать граждан. Поэтому мы немного поменяли тактику и в ближайшее время вернемся к активным, жестким протестам, которые неминуемо приведут к отставке действующей власти", — сказал Шор в эфире телеканала "Первый в Молдове", на связь он вышел по "Скайпу".С самого начала протестного движения власти Молдавии обвиняют партию "Шор" в незаконном финансировании, периодически в территориальных офисах политсилы проходят обыски, а ее представителей задерживают сотрудники антикоррупционных ведомств. Под домашним арестом находится вице-председатель политформирования Марина Таубер.Шор находится за пределами Молдавии, поскольку на родине его ждет заключение. В июне 2017 года он был приговорен к 7,5 годам лишения свободы по обвинению в банковских махинациях. Шор опротестовал этот приговор, ему запретили покидать территорию Молдавии. После февральских выборов 2019 года он как глава политической партии "Шор" стал депутатом, а затем покинул страну, после чего его лишили депутатского иммунитета. Прокуратура завела три уголовных дела в связи с отъездом политика, он объявлен в международный розыск. Несмотря на это, во время досрочных парламентских выборов в июле 2021 года Шор снова стал депутатом и вернул иммунитет. В конце мая по инициативе генпрокуратуры Шор снова лишили иммунитета из-за подозрений в отмывании денег и мошенничестве в особо крупных размерах.

https://ria.ru/20221215/sud-1839007658.html

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в мире, илан шор, марина таубер, молдавия, россия, кишинев