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Американский разведчик предупредил о последствиях передачи ВСУ ЗРК Patriot - РИА Новости, 15.12.2022
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Американский разведчик предупредил о последствиях передачи ВСУ ЗРК Patriot
Американский разведчик предупредил о последствиях передачи ВСУ ЗРК Patriot - РИА Новости, 15.12.2022
Американский разведчик предупредил о последствиях передачи ВСУ ЗРК Patriot
Украинским военным потребуются месяцы подготовки на территории США, чтобы научиться управлять зенитно-ракетным комплексом Patriot, заявил офицер разведки... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T15:39
2022-12-15T16:25
в мире
мария захарова
джон кирби
украина
сша
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вооруженные силы украины
пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Украинским военным потребуются месяцы подготовки на территории США, чтобы научиться управлять зенитно-ракетным комплексом Patriot, заявил офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.Так он прокомментировал сообщения СМИ о том, что Вашингтон в ближайшие дни может объявить о передаче Киеву этого ЗРК."Даже полностью обученные команды долго адаптируются к этой системе, так как она очень сложная в управлении. Единственное место, где тренируют военных для Patriot, — это Соединенные Штаты, поэтому по логике украинцев придется направлять туда", — сказал разведчик.По словам Риттера, поставки Patriot только осложнят положение киевского режима, так как ЗРК будет невозможно интегрировать в систему ПВО Украины."Patriot окажется изолирован, поэтому станет легкой мишенью. Я уверен, что их уничтожат довольно быстро", — добавил он.При этом поставки комплекса не повлияют на исход конфликта: Украина проиграет в любом случае, причем потерпит крупное поражение, заключил Риттер.Киевские власти настаивают на том, чтобы США ускорили отправку на Украину систем ПВО, в том числе и Patriot. Однако в Белом доме не подтвердили, что ЗРК включили в ближайший пакет военной помощи.В российском МИД тем не менее заранее предупредили Вашингтон, что в случае поставок Patriot на Украину ЗРК вместе с обслуживающим персоналом станет законной приоритетной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221215/ukraina-1838849722.html
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в мире, мария захарова, джон кирби, украина, сша, россия, вооруженные силы украины, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
В мире, Мария Захарова, Джон Кирби, Украина, США, Россия, Вооруженные силы Украины, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
15:39 15.12.2022 (обновлено: 16:25 15.12.2022)
 
Американский разведчик предупредил о последствиях передачи ВСУ ЗРК Patriot

Офицер США Риттер предупредил о проблематичности использования ЗРК Patriot Украиной

© Фото : U.S. Army Американский зенитный ракетный комплекс Patriot
Американский зенитный ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© Фото : U.S. Army
Американский зенитный ракетный комплекс Patriot. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Украинским военным потребуются месяцы подготовки на территории США, чтобы научиться управлять зенитно-ракетным комплексом Patriot, заявил офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Так он прокомментировал сообщения СМИ о том, что Вашингтон в ближайшие дни может объявить о передаче Киеву этого ЗРК.
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"Даже полностью обученные команды долго адаптируются к этой системе, так как она очень сложная в управлении. Единственное место, где тренируют военных для Patriot, — это Соединенные Штаты, поэтому по логике украинцев придется направлять туда", — сказал разведчик.
По словам Риттера, поставки Patriot только осложнят положение киевского режима, так как ЗРК будет невозможно интегрировать в систему ПВО Украины.
"Patriot окажется изолирован, поэтому станет легкой мишенью. Я уверен, что их уничтожат довольно быстро", — добавил он.
При этом поставки комплекса не повлияют на исход конфликта: Украина проиграет в любом случае, причем потерпит крупное поражение, заключил Риттер.
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Киевские власти настаивают на том, чтобы США ускорили отправку на Украину систем ПВО, в том числе и Patriot. Однако в Белом доме не подтвердили, что ЗРК включили в ближайший пакет военной помощи.
В российском МИД тем не менее заранее предупредили Вашингтон, что в случае поставок Patriot на Украину ЗРК вместе с обслуживающим персоналом станет законной приоритетной целью для российской армии.
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