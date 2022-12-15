В Цхинвале раскритиковали решение ЕС о непризнании российских паспортов
МИД Южной Осетии раскритиковал решение Евросоюза о непризнании российских паспортов
Паспорт РФ. Архивное фото
ЦХИНВАЛ, 15 дек – РИА Новости. МИД Южной Осетии раскритиковал в четверг решение Совета Евросоюза о непризнании российских паспортов, выданных в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, а также в Южной Осетии и Абхазии, назвав данный запрет грубым попрание общепризнанных норм.
Ранее в четверг Совет ЕС принял окончательное решение о непризнании паспортов РФ, выданных гражданам в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, а также Абхазии и Южной Осетии.
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"С сожалением констатируем, что данное решение носит откровенно дискриминационный характер в отношении миллионов людей по всему миру, сделавших выбор в пользу российского гражданства, в том числе и жителей Южной Осетии, более 90% которых имеют также гражданство России", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что вместо объективности и беспристрастности, сохранения и поощрения свобод и прав граждан, зафиксированных во Всеобщей декларации прав человека 1948 года и других международных документах, нормативный акт ЕС произвольно налагает ограничения на передвижения, игнорируя международное право и сознательно разрушая его основополагающие принципы.
"Расцениваем принятые запретительные меры о непризнании российских проездных документов как грубое попрание общепризнанных норм, нацеленное в том числе на обслуживание интересов Грузии в проводимой ею политике по изоляции Южной Осетии", - подчеркивается в тексте.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
Москва 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.
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