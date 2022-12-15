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Лидеры ЕС поддержали восполнение истощенных Украиной запасов оружия - РИА Новости, 15.12.2022
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Лидеры ЕС поддержали восполнение истощенных Украиной запасов оружия
Лидеры ЕС поддержали восполнение истощенных Украиной запасов оружия - РИА Новости, 15.12.2022
Лидеры ЕС поддержали восполнение истощенных Украиной запасов оружия
Лидеры ЕС по итогам саммита в Брюсселе поручили Еврокомиссии оценить потребности и содействовать совместным закупкам и восполнению запасов вооружений, особенно... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T22:25
2022-12-15T22:25
в мире
украина
брюссель
евросоюз
еврокомиссия
евросовет
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БРЮССЕЛЬ, 15 дек – РИА Новости. Лидеры ЕС по итогам саммита в Брюсселе поручили Еврокомиссии оценить потребности и содействовать совместным закупкам и восполнению запасов вооружений, особенно на фоне оказания поддержки Украине, следует из обнародованных выводов встречи в верхах.Ранее в ЕС неоднократно высказывали опасения в связи с истощением оружейных запасов в союзе из-за поставок Украине."Евросовет призывает ЕК и Европейское оборонное агентство активизировать текущие усилия по выявлению потребностей, а также содействовать и координировать совместные закупки, в частности пополнить запасы, особенно в свете оказываемой поддержки Украине", - указывается в документе.Лидеры также призвали Европейский парламент и Совет ЕС "незамедлительно принять программу укрепления европейской оборонной промышленности через Закон о совместных закупках". Евросовет, кроме того, поручил ЕК внести предложение по инвестициям в оборону, включая снижение технологической и индустриальной зависимости союза в этой сфере. В ЕС также считают важным реализовать предложенную ранее идею по обеспечению военной мобильности. С идеей адаптировать возможности ЕС для повышения военной мобильности, быстрого перемещения военного оборудования и сил в рамках союза ранее выступили главы минобороны стран объединения.
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в мире, украина, брюссель, евросоюз, еврокомиссия, евросовет
В мире, Украина, Брюссель, Евросоюз, Еврокомиссия, Евросовет
22:25 15.12.2022
 
Лидеры ЕС поддержали восполнение истощенных Украиной запасов оружия

Лидеры ЕС поручили Еврокомиссии содействовать восполнению запасов оружия Украины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 15 дек – РИА Новости. Лидеры ЕС по итогам саммита в Брюсселе поручили Еврокомиссии оценить потребности и содействовать совместным закупкам и восполнению запасов вооружений, особенно на фоне оказания поддержки Украине, следует из обнародованных выводов встречи в верхах.
Ранее в ЕС неоднократно высказывали опасения в связи с истощением оружейных запасов в союзе из-за поставок Украине.
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"Евросовет призывает ЕК и Европейское оборонное агентство активизировать текущие усилия по выявлению потребностей, а также содействовать и координировать совместные закупки, в частности пополнить запасы, особенно в свете оказываемой поддержки Украине", - указывается в документе.
Лидеры также призвали Европейский парламент и Совет ЕС "незамедлительно принять программу укрепления европейской оборонной промышленности через Закон о совместных закупках". Евросовет, кроме того, поручил ЕК внести предложение по инвестициям в оборону, включая снижение технологической и индустриальной зависимости союза в этой сфере. В ЕС также считают важным реализовать предложенную ранее идею по обеспечению военной мобильности. С идеей адаптировать возможности ЕС для повышения военной мобильности, быстрого перемещения военного оборудования и сил в рамках союза ранее выступили главы минобороны стран объединения.
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