Лидеры ЕС поддержали восполнение истощенных Украиной запасов оружия
Лидеры ЕС поручили Еврокомиссии содействовать восполнению запасов оружия Украины
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 15 дек – РИА Новости. Лидеры ЕС по итогам саммита в Брюсселе поручили Еврокомиссии оценить потребности и содействовать совместным закупкам и восполнению запасов вооружений, особенно на фоне оказания поддержки Украине, следует из обнародованных выводов встречи в верхах.
Ранее в ЕС неоднократно высказывали опасения в связи с истощением оружейных запасов в союзе из-за поставок Украине.
"Евросовет призывает ЕК и Европейское оборонное агентство активизировать текущие усилия по выявлению потребностей, а также содействовать и координировать совместные закупки, в частности пополнить запасы, особенно в свете оказываемой поддержки Украине", - указывается в документе.
Лидеры также призвали Европейский парламент и Совет ЕС "незамедлительно принять программу укрепления европейской оборонной промышленности через Закон о совместных закупках". Евросовет, кроме того, поручил ЕК внести предложение по инвестициям в оборону, включая снижение технологической и индустриальной зависимости союза в этой сфере. В ЕС также считают важным реализовать предложенную ранее идею по обеспечению военной мобильности. С идеей адаптировать возможности ЕС для повышения военной мобильности, быстрого перемещения военного оборудования и сил в рамках союза ранее выступили главы минобороны стран объединения.