https://ria.ru/20221215/oruzhie-1839020790.html

Главком ВСУ заявил, что обсудил с США предоставление оружия для Киева

Главком ВСУ заявил, что обсудил с США предоставление оружия для Киева - РИА Новости, 15.12.2022

Главком ВСУ заявил, что обсудил с США предоставление оружия для Киева

Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный заявил, что обсудил с председателем комитета начальников штабов США Марком Милли предоставление Киеву... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T22:06

2022-12-15T22:06

2022-12-15T22:06

специальная военная операция на украине

в мире

валерий залужный

марк милли

сергей лавров

россия

украина

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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный заявил, что обсудил с председателем комитета начальников штабов США Марком Милли предоставление Киеву вооружения, боеприпасов и техники."Поддерживаю устойчивый диалог с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Актуализировал вопрос предоставления силам обороны Украины вооружения, боеприпасов и техники", - написал Залужный на своей странице в Facebook*.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20221214/rossiya-1838425212.html

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украина

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