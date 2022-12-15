https://ria.ru/20221215/oon-1838889334.html

МИД Ливана осудил инцидент, из-за которого погиб миротворец ООН

МИД Ливана осудил инцидент, из-за которого погиб миротворец ООН - РИА Новости, 15.12.2022

МИД Ливана осудил инцидент, из-за которого погиб миротворец ООН

МИД Ливана осудил инцидент с участием миротворцев ООН, в результате которого погиб один из них. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T14:12

2022-12-15T14:12

2022-12-15T14:12

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КАИР, 15 дек – РИА Новости. МИД Ливана осудил инцидент с участием миротворцев ООН, в результате которого погиб один из них.Один миротворец из состава контингента временных сил ООН в Ливане (UNIFIL) погиб, еще трое пострадали в результате конфликта патруля с местными жителями, сообщил ранее РИА Новости источник в ливанских силах безопасности. По версии источника, патруль поехал не по обычному маршруту, в результате жители села Аакабия забросали автомобиль патруля камнями. После этого водитель сбил местного жителя, началась перестрелка, автомобиль миротворцев, судя по опубликованным видео, перевернулся.Ни ливанский источник, ни силы UNIFIL в официальном заявлении не пояснили, из-за чего именно погиб ирландский миротворец и пострадали еще трое."Ливанский МИД жестко осуждает трагический инцидент, которому подверглись силы UNIFIL в Аакабие, и приносит соболезнования жителям и правительству Ирландии в связи с гибелью военного", - говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе.Ведомство отметило, что пристально следит за расследованием происшествия и высоко ценит усилия миротворцев. МИД подчеркнул, что необходимо защищать безопасность всех действующих в стране иностранных военных.И. о премьер-министра Наджиб Микати также подчеркнул важность объективного расследования инцидента и направил телеграммы с соболезнованиями генсеку ООН и президенту Ирландии, сообщила пресс-служба премьера.

https://ria.ru/20221030/livan-1827890480.html

https://ria.ru/20221011/livan-1823038680.html

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наджиб микати, ливан, оон, ирландия, в мире