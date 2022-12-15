https://ria.ru/20221215/obuchenie-1839004133.html

США хотят увеличить число обучаемых в Германии военных ВСУ, пишут СМИ

США хотят увеличить число обучаемых в Германии военных ВСУ, пишут СМИ - РИА Новости, 15.12.2022

США хотят увеличить число обучаемых в Германии военных ВСУ, пишут СМИ

США намерены более чем удвоить количество тренируемых ими украинских военных на базе в Германии, хотят увеличить число обучаемых украинцев до 800 в месяц, пишет РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T20:11

2022-12-15T20:11

2022-12-15T20:11

специальная военная операция на украине

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россия

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ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. США намерены более чем удвоить количество тренируемых ими украинских военных на базе в Германии, хотят увеличить число обучаемых украинцев до 800 в месяц, пишет газета New York Times со ссылкой на американские источники.Отмечается, что президент США Джо Байден одобрил расширение подготовки украинских войск на этой неделе. С начала следующего года США хотят готовить в Германии примерно от 600 до 800 военных в месяц."Пентагон расширяет подготовку, которую американские военные предоставляют украинским войскам, планирует более чем удвоить количество военных, которых они готовят на базе в Германии", - говорится в материале газеты.Американские военные, как подчеркивает издание, намерены не только увеличить количество украинских военных, но и расширить объем предоставляемой им подготовки.Газета отмечает, что сейчас американские военные за пределами США готовят около 300 украинцев в месяц, а с февраля США провели тренировки для примерно 3100 украинских военных.Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров". Он отмечал, что США и НАТО готовят "военных на своей территории, на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20221105/ukraina-1829276294.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

сша

германия

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