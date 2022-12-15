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Украинские войска выпустили по Донецку восемь снарядов натовского калибра - РИА Новости, 15.12.2022
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Украинские войска выпустили по Донецку восемь снарядов натовского калибра
Украинские войска выпустили по Донецку восемь снарядов натовского калибра - РИА Новости, 15.12.2022
Украинские войска выпустили по Донецку восемь снарядов натовского калибра
Украинские войска выпустили по Киевскому, Кировскому и Петровскому районам Донецка еще восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T14:05
2022-12-15T14:14
петровский район
донецкая народная республика
донецк
сцкк
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ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Киевскому, Кировскому и Петровскому районам Донецка еще восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 13:51 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 13:53 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский и Петровский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале.Украинские войска в четверг утром выпустили по двум центральным районам Донецка 40 ракет из РСЗО "Град". Мэр города Алексей Кулемзин заявил, что центр Донецка подвергся самому массированному обстрелу с 2014 года. По данным штаба территориальной обороны ДНР, ранения получили девять человек, включая ребенка 2012 года рождения. Также власти сообщали о повреждении по меньшей мере восьми многоквартирных жилых домов, общежития, ТЦ, корпуса университета и купола храма.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221215/obstrel-1838806820.html
петровский район
донецкая народная республика
донецк
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петровский район, донецкая народная республика, донецк, сцкк
Петровский район, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК
14:05 15.12.2022 (обновлено: 14:14 15.12.2022)
 
Украинские войска выпустили по Донецку восемь снарядов натовского калибра

Украинские войска обстреляли Донецк восемью снарядами натовского калибра

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Киевскому району Донецка
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Киевскому району Донецка - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Киевскому району Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Киевскому, Кировскому и Петровскому районам Донецка еще восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 13:51 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 13:53 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский и Петровский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале.
Украинские войска в четверг утром выпустили по двум центральным районам Донецка 40 ракет из РСЗО "Град". Мэр города Алексей Кулемзин заявил, что центр Донецка подвергся самому массированному обстрелу с 2014 года. По данным штаба территориальной обороны ДНР, ранения получили девять человек, включая ребенка 2012 года рождения. Также власти сообщали о повреждении по меньшей мере восьми многоквартирных жилых домов, общежития, ТЦ, корпуса университета и купола храма.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Петровский районДонецкая Народная РеспубликаДонецкСЦКК
 
 
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