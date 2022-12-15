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Украинские войска обстреляли ДНР 46 раз за сутки - РИА Новости, 15.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221215/obstrel-1838783588.html
Украинские войска обстреляли ДНР 46 раз за сутки
Украинские войска обстреляли ДНР 46 раз за сутки - РИА Новости, 15.12.2022
Украинские войска обстреляли ДНР 46 раз за сутки
Украинские войска за минувшие сутки 46 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, погибли пять мирных граждан, еще пятеро ранены, сообщило... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T09:45
2022-12-15T09:45
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк
горловка
сцкк
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ДОНЕЦК, 15 дек – РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 46 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, погибли пять мирных граждан, еще пятеро ранены, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 46 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины", – говорится в Telegram-канале ведомства. Уточняется, что под обстрел попали районы десяти населенных пунктов: Донецк, Гольмовский, Горловка, Майорск, Красный Партизан, Новоселовка, Каштановое, Минеральное, Ясиноватая, Макеевка, при этом выпущено 225 единиц различных боеприпасов.По данным представительства, при обстрелах за сутки погибли пятеро гражданских в Калининском районе Горловки, ранее освобожденной Ольгинке и Владимировке, еще пять человек ранены в Донецке, Спартаке и во Владимировке. Повреждены 56 домов и шесть объектов гражданской инфраструктуры.В среду представительство сообщало, что за сутки в ДНР зафиксировали 30 обстрелов со стороны украинских войск.
https://radiosputnik.ria.ru/20221215/donetsk-1838769546.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, донецк, горловка, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Донецк, Горловка, СЦКК
09:45 15.12.2022
 
Украинские войска обстреляли ДНР 46 раз за сутки

Представительство ДНР: украинские войска за сутки обстреляли ДНР 46 раз, погибли 5 человек

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 дек – РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 46 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, погибли пять мирных граждан, еще пятеро ранены, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 46 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины", – говорится в Telegram-канале ведомства. Уточняется, что под обстрел попали районы десяти населенных пунктов: Донецк, Гольмовский, Горловка, Майорск, Красный Партизан, Новоселовка, Каштановое, Минеральное, Ясиноватая, Макеевка, при этом выпущено 225 единиц различных боеприпасов.
Одна из улиц Донецка после обстрела со стороны ВСУ Ворошиловского и Калининского района города - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
Вчера, 07:58В России
В Донецке сообщили о самом массированном с 2014 года обстреле города
По данным представительства, при обстрелах за сутки погибли пятеро гражданских в Калининском районе Горловки, ранее освобожденной Ольгинке и Владимировке, еще пять человек ранены в Донецке, Спартаке и во Владимировке. Повреждены 56 домов и шесть объектов гражданской инфраструктуры.
В среду представительство сообщало, что за сутки в ДНР зафиксировали 30 обстрелов со стороны украинских войск.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
14 декабря, 16:21Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.12.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДонецкГорловкаСЦКК
 
 
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