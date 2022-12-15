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Украинские войска обстреляли ДНР 46 раз за сутки
Украинские войска обстреляли ДНР 46 раз за сутки - РИА Новости, 15.12.2022
Украинские войска обстреляли ДНР 46 раз за сутки
Украинские войска за минувшие сутки 46 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, погибли пять мирных граждан, еще пятеро ранены, сообщило... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T09:45
2022-12-15T09:45
2022-12-15T09:45
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк
горловка
сцкк
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ДОНЕЦК, 15 дек – РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 46 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, погибли пять мирных граждан, еще пятеро ранены, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 46 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины", – говорится в Telegram-канале ведомства. Уточняется, что под обстрел попали районы десяти населенных пунктов: Донецк, Гольмовский, Горловка, Майорск, Красный Партизан, Новоселовка, Каштановое, Минеральное, Ясиноватая, Макеевка, при этом выпущено 225 единиц различных боеприпасов.По данным представительства, при обстрелах за сутки погибли пятеро гражданских в Калининском районе Горловки, ранее освобожденной Ольгинке и Владимировке, еще пять человек ранены в Донецке, Спартаке и во Владимировке. Повреждены 56 домов и шесть объектов гражданской инфраструктуры.В среду представительство сообщало, что за сутки в ДНР зафиксировали 30 обстрелов со стороны украинских войск.
https://radiosputnik.ria.ru/20221215/donetsk-1838769546.html
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в мире, донецкая народная республика, донецк, горловка, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Донецк, Горловка, СЦКК
Украинские войска обстреляли ДНР 46 раз за сутки
Представительство ДНР: украинские войска за сутки обстреляли ДНР 46 раз, погибли 5 человек