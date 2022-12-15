https://ria.ru/20221215/obstrel-1838773487.html

В Донецке из-за обстрелов ВСУ повреждены жилые дома и здание университета

В Донецке из-за обстрелов ВСУ повреждены жилые дома и здание университета - РИА Новости, 15.12.2022

В Донецке из-за обстрелов ВСУ повреждены жилые дома и здание университета

Вооруженные формирования Украины совершили очередной обстрел жилых центральных районов Донецка с применением РСЗО, под огонь попали сразу несколько кварталов... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T08:39

2022-12-15T08:39

2022-12-15T13:51

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ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости. Вооруженные формирования Украины совершили очередной обстрел жилых центральных районов Донецка с применением РСЗО, под огонь попали сразу несколько кварталов города, сообщил корреспондент РИА Новости.Отмечается, что прямыми попаданиями были разрушены и повреждены здания жилых домов, здание Донецкого национального технического университета и магазины. Повреждения осколками получили множество других зданий и торговых рядов. Также из-за обстрелов сгорели несколько гражданских автомобилей. Спасательные службы работают на местах обстрелов и устраняют их последствия. Данные о пострадавших уточняются.Мэр города Донецка в своем Telegram-канале сообщил, что сегодняшний обстрел стал одним из самых массированных, начиная с 2014 года. По мирным жителям выпущено 40 ракет из реактивных установок залпового огня БМ-21 "Град". Под обстрелами оказался квадрат пересечения проспекта Б. Хмельницкого и улицы Университетской, бульвар Школьный, улица Набережная, район Крытого Рынка.За последний период Донецк, в том числе и центральные густонаселенные районы города, находятся под участившимися ударами вооруженных формирований Украины, которые наносят артиллерийские удары с применением РСЗО.

https://ria.ru/20221215/donbass-1838774711.html

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в мире, донецк, вооруженные силы украины, украина