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В Донецке из-за обстрелов ВСУ повреждены жилые дома и здание университета - РИА Новости, 15.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221215/obstrel-1838773487.html
В Донецке из-за обстрелов ВСУ повреждены жилые дома и здание университета
В Донецке из-за обстрелов ВСУ повреждены жилые дома и здание университета - РИА Новости, 15.12.2022
В Донецке из-за обстрелов ВСУ повреждены жилые дома и здание университета
Вооруженные формирования Украины совершили очередной обстрел жилых центральных районов Донецка с применением РСЗО, под огонь попали сразу несколько кварталов... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T08:39
2022-12-15T13:51
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости. Вооруженные формирования Украины совершили очередной обстрел жилых центральных районов Донецка с применением РСЗО, под огонь попали сразу несколько кварталов города, сообщил корреспондент РИА Новости.Отмечается, что прямыми попаданиями были разрушены и повреждены здания жилых домов, здание Донецкого национального технического университета и магазины. Повреждения осколками получили множество других зданий и торговых рядов. Также из-за обстрелов сгорели несколько гражданских автомобилей. Спасательные службы работают на местах обстрелов и устраняют их последствия. Данные о пострадавших уточняются.Мэр города Донецка в своем Telegram-канале сообщил, что сегодняшний обстрел стал одним из самых массированных, начиная с 2014 года. По мирным жителям выпущено 40 ракет из реактивных установок залпового огня БМ-21 "Град". Под обстрелами оказался квадрат пересечения проспекта Б. Хмельницкого и улицы Университетской, бульвар Школьный, улица Набережная, район Крытого Рынка.За последний период Донецк, в том числе и центральные густонаселенные районы города, находятся под участившимися ударами вооруженных формирований Украины, которые наносят артиллерийские удары с применением РСЗО.
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в мире, донецк, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Вооруженные силы Украины, Украина
08:39 15.12.2022 (обновлено: 13:51 15.12.2022)
 
В Донецке из-за обстрелов ВСУ повреждены жилые дома и здание университета

Здание Донецкого техуниверситета, магазины и жилые дома повреждены из-за обстрелов ВСУ

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкСотрудники СЦКК у жилого дома, поврежденного в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ
Сотрудники СЦКК у жилого дома, поврежденного в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Сотрудники СЦКК у жилого дома, поврежденного в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости. Вооруженные формирования Украины совершили очередной обстрел жилых центральных районов Донецка с применением РСЗО, под огонь попали сразу несколько кварталов города, сообщил корреспондент РИА Новости.
Отмечается, что прямыми попаданиями были разрушены и повреждены здания жилых домов, здание Донецкого национального технического университета и магазины. Повреждения осколками получили множество других зданий и торговых рядов. Также из-за обстрелов сгорели несколько гражданских автомобилей. Спасательные службы работают на местах обстрелов и устраняют их последствия. Данные о пострадавших уточняются.
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Мэр города Донецка в своем Telegram-канале сообщил, что сегодняшний обстрел стал одним из самых массированных, начиная с 2014 года. По мирным жителям выпущено 40 ракет из реактивных установок залпового огня БМ-21 "Град". Под обстрелами оказался квадрат пересечения проспекта Б. Хмельницкого и улицы Университетской, бульвар Школьный, улица Набережная, район Крытого Рынка.
За последний период Донецк, в том числе и центральные густонаселенные районы города, находятся под участившимися ударами вооруженных формирований Украины, которые наносят артиллерийские удары с применением РСЗО.
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