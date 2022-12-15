https://ria.ru/20221215/obstrel-1838753949.html

ВСУ обстреляли Горловку, Донецк и Гольмовский

ВСУ обстреляли Горловку, Донецк и Гольмовский - РИА Новости, 15.12.2022

ВСУ обстреляли Горловку, Донецк и Гольмовский

Украинские войска за 5,5 часов обстреляли Горловку, Донецк и Гольмовский, выпустив 23 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T01:44

2022-12-15T01:44

2022-12-15T01:44

специальная военная операция на украине

горловка

донецк

гольмовский

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости. Украинские войска за 5,5 часов обстреляли Горловку, Донецк и Гольмовский, выпустив 23 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Согласно сообщениям представительства в Telegram-канале, Горловку обстреляли восемью "натовскими" снарядами и пятью снарядами калибром 152 миллиметра в 19.05, 22.00 и 22.40. Донецк был обстрелян 12 "натовскими" снарядами в 20.05, 21.50 и 00.35. Украинские войска обстреляли Гольмовский в 20.00, выпустив три "натовских" снаряда. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221214/obstrel-1838732207.html

горловка

донецк

гольмовский

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горловка, донецк, гольмовский, сцкк, нато