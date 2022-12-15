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ВСУ обстреляли Горловку, Донецк и Гольмовский - РИА Новости, 15.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221215/obstrel-1838753949.html
ВСУ обстреляли Горловку, Донецк и Гольмовский
ВСУ обстреляли Горловку, Донецк и Гольмовский - РИА Новости, 15.12.2022
ВСУ обстреляли Горловку, Донецк и Гольмовский
Украинские войска за 5,5 часов обстреляли Горловку, Донецк и Гольмовский, выпустив 23 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T01:44
2022-12-15T01:44
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
гольмовский
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости. Украинские войска за 5,5 часов обстреляли Горловку, Донецк и Гольмовский, выпустив 23 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Согласно сообщениям представительства в Telegram-канале, Горловку обстреляли восемью "натовскими" снарядами и пятью снарядами калибром 152 миллиметра в 19.05, 22.00 и 22.40. Донецк был обстрелян 12 "натовскими" снарядами в 20.05, 21.50 и 00.35. Украинские войска обстреляли Гольмовский в 20.00, выпустив три "натовских" снаряда.&nbsp;Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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горловка, донецк, гольмовский, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Гольмовский, СЦКК, НАТО
01:44 15.12.2022
 
ВСУ обстреляли Горловку, Донецк и Гольмовский

ВСУ обстреляли Горловку, Донецк и Гольмовский снарядами "натовского" калибра

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Киевскому району Донецка
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Киевскому району Донецка - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Киевскому району Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости. Украинские войска за 5,5 часов обстреляли Горловку, Донецк и Гольмовский, выпустив 23 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Согласно сообщениям представительства в Telegram-канале, Горловку обстреляли восемью "натовскими" снарядами и пятью снарядами калибром 152 миллиметра в 19.05, 22.00 и 22.40. Донецк был обстрелян 12 "натовскими" снарядами в 20.05, 21.50 и 00.35. Украинские войска обстреляли Гольмовский в 20.00, выпустив три "натовских" снаряда.
 Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Женщины около дома, поврежденного в результате обстрела в Волновахе - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
Вчера, 21:11Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкГольмовскийСЦККНАТО
 
 
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