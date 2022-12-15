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ВСУ обстреляли Горловку, Донецк и Гольмовский
ВСУ обстреляли Горловку, Донецк и Гольмовский - РИА Новости, 15.12.2022
ВСУ обстреляли Горловку, Донецк и Гольмовский
Украинские войска за 5,5 часов обстреляли Горловку, Донецк и Гольмовский, выпустив 23 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T01:44
2022-12-15T01:44
2022-12-15T01:44
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
гольмовский
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости. Украинские войска за 5,5 часов обстреляли Горловку, Донецк и Гольмовский, выпустив 23 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Согласно сообщениям представительства в Telegram-канале, Горловку обстреляли восемью "натовскими" снарядами и пятью снарядами калибром 152 миллиметра в 19.05, 22.00 и 22.40. Донецк был обстрелян 12 "натовскими" снарядами в 20.05, 21.50 и 00.35. Украинские войска обстреляли Гольмовский в 20.00, выпустив три "натовских" снаряда. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221214/obstrel-1838732207.html
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горловка, донецк, гольмовский, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Гольмовский, СЦКК, НАТО
ВСУ обстреляли Горловку, Донецк и Гольмовский
ВСУ обстреляли Горловку, Донецк и Гольмовский снарядами "натовского" калибра