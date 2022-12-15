https://ria.ru/20221215/obmen-1838867907.html
Россия и США обсуждают обмен заключенными в рамках спецканалов
Россия и США обсуждают обмен заключенными в рамках спецканалов - РИА Новости, 15.12.2022
Россия и США обсуждают обмен заключенными в рамках спецканалов
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя переговоры между РФ и США о возможном новом обмене заключенными, сообщила, что на данный момент РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T13:14
2022-12-15T13:14
2022-12-15T13:14
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя переговоры между РФ и США о возможном новом обмене заключенными, сообщила, что на данный момент поделиться нечем, обсуждение ведется в рамках спецканалов."На данный момент мне нечем поделиться с вами в этой сфере. Вы знаете, что она чувствительная, и мы руководствуемся принципом "не навреди". Как вы также знаете, мы всегда комментируем, если появляется информация, и комментируем подробно", - сказала она на брифинге в Москве.Захарова продолжила, что "еще раз повторю, мы придерживаемся именно такого подхода, но могу также сказать, что обсуждение этой темы ведется в рамках определенных нашими президентами каналов". "Детали давайте оставим профессионалам, опять же, исходя из этого же принципа "не навреди", - указала она."Как только и если появится нечто, чем мы сможем поделиться, мы это обязательно сделаем", - заключила официальный представитель МИД России.
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в мире, здоровье - общество, мария захарова, россия, сша, москва
В мире, Здоровье - Общество, Мария Захарова, Россия, США, Москва
Россия и США обсуждают обмен заключенными в рамках спецканалов
МИД не может поделиться деталями о переговорах с США о возможном новом обмене заключенными