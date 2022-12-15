https://ria.ru/20221215/nikolaev-1838784505.html

В Николаевской области сообщили о повреждении объектов инфраструктуры

В Николаевской области сообщили о повреждении объектов инфраструктуры - РИА Новости, 15.12.2022

В Николаевской области сообщили о повреждении объектов инфраструктуры

Объекты инфраструктуры повреждены утром в четверг в Николаевской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T09:51

2022-12-15T09:51

2022-12-15T09:51

специальная военная операция на украине

в мире

николаевская область

украина

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Объекты инфраструктуры повреждены утром в четверг в Николаевской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким."В 6.00 и 7.05 (7.00 – 8.05 мск) в Очаковской общине разрушены и повреждены объекты инфраструктуры. Также утром в Черноморской общине поврежден объект инфраструктуры", - написал Ким в своем Telegram-канале.Ранее в четверг украинские СМИ сообщали о взрывах в городе Очаков Николаевской области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, николаевская область, украина, вооруженные силы рф