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В Николаевской области сообщили о повреждении объектов инфраструктуры
В Николаевской области сообщили о повреждении объектов инфраструктуры - РИА Новости, 15.12.2022
В Николаевской области сообщили о повреждении объектов инфраструктуры
Объекты инфраструктуры повреждены утром в четверг в Николаевской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T09:51
2022-12-15T09:51
2022-12-15T09:51
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Объекты инфраструктуры повреждены утром в четверг в Николаевской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким."В 6.00 и 7.05 (7.00 – 8.05 мск) в Очаковской общине разрушены и повреждены объекты инфраструктуры. Также утром в Черноморской общине поврежден объект инфраструктуры", - написал Ким в своем Telegram-канале.Ранее в четверг украинские СМИ сообщали о взрывах в городе Очаков Николаевской области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, николаевская область, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаевская область, Украина, Вооруженные силы РФ
В Николаевской области сообщили о повреждении объектов инфраструктуры
Глава ОВА Николаевской области Ким заявил о повреждении нескольких объектов инфраструктуры
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости.
Объекты инфраструктуры повреждены утром в четверг в Николаевской области Украины, сообщил
глава областной военной администрации Виталий Ким.
"В 6.00 и 7.05 (7.00 – 8.05 мск) в Очаковской общине разрушены и повреждены объекты инфраструктуры. Также утром в Черноморской общине поврежден объект инфраструктуры", - написал Ким в своем Telegram-канале.
Ранее в четверг украинские СМИ сообщали о взрывах в городе Очаков Николаевской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.