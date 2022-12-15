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Нигериец с ножом напал на резиденцию президента Гайаны - РИА Новости, 15.12.2022
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Нигериец с ножом напал на резиденцию президента Гайаны
Нигериец с ножом напал на резиденцию президента Гайаны - РИА Новости, 15.12.2022
Нигериец с ножом напал на резиденцию президента Гайаны
Гражданин Нигерии с ножом пытался прорваться в резиденцию президента Гайаны - он успел ранить охранника и отобрать у него пистолет, открыл стрельбу на... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T19:24
2022-12-15T19:51
в мире
гайана
нигерия
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МЕХИКО, 15 дек - РИА Новости. Гражданин Нигерии с ножом пытался прорваться в резиденцию президента Гайаны - он успел ранить охранника и отобрать у него пистолет, открыл стрельбу на территории и был ранен ответным огнем, сообщило местное издание Newsroom."Мужчина явился в Государственный дом - официальную резиденцию президента Ирфана Али и его семьи и столкнулся с президентской охраной в будке, заявив, что ему нужен президент", - говорится в материале на сайте издания.По информации издания, нападавший - гражданин Нигерии, он пять раз ударил ножом женщину-офицера и забрал её пистолет, после чего вышел на территорию резиденции и начал стрелять. Ответным огнем нападавший был ранен, сейчас он и пострадавшая сотрудница полиции находятся в больнице Джорджтауна в тяжелом состоянии.
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в мире, гайана, нигерия
В мире, Гайана, Нигерия
19:24 15.12.2022 (обновлено: 19:51 15.12.2022)
 
Нигериец с ножом напал на резиденцию президента Гайаны

Newsroom: нигериец с ножом напал на резиденцию президента Гайаны Али

© AP Photo / Andres LeightonПолицейские в Гайане
Полицейские в Гайане - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© AP Photo / Andres Leighton
Полицейские в Гайане. Архивное фото
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МЕХИКО, 15 дек - РИА Новости. Гражданин Нигерии с ножом пытался прорваться в резиденцию президента Гайаны - он успел ранить охранника и отобрать у него пистолет, открыл стрельбу на территории и был ранен ответным огнем, сообщило местное издание Newsroom.
"Мужчина явился в Государственный дом - официальную резиденцию президента Ирфана Али и его семьи и столкнулся с президентской охраной в будке, заявив, что ему нужен президент", - говорится в материале на сайте издания.
По информации издания, нападавший - гражданин Нигерии, он пять раз ударил ножом женщину-офицера и забрал её пистолет, после чего вышел на территорию резиденции и начал стрелять. Ответным огнем нападавший был ранен, сейчас он и пострадавшая сотрудница полиции находятся в больнице Джорджтауна в тяжелом состоянии.
Сали Бериша, лидер албанской оппозиционной правоцентристской Демократической партии, после удара неизвестного мужчины во время акции протеста в Тиране - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
6 декабря, 16:55
В Тиране напали на экс-президента Албании во время акции протеста
 
В миреГайанаНигерия
 
 
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