https://ria.ru/20221215/napadenie-1838997514.html
Нигериец с ножом напал на резиденцию президента Гайаны
Нигериец с ножом напал на резиденцию президента Гайаны - РИА Новости, 15.12.2022
Нигериец с ножом напал на резиденцию президента Гайаны
Гражданин Нигерии с ножом пытался прорваться в резиденцию президента Гайаны - он успел ранить охранника и отобрать у него пистолет, открыл стрельбу на... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T19:24
2022-12-15T19:24
2022-12-15T19:51
в мире
гайана
нигерия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838996907_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0e08f3b3baf7136bb39323d9995915d8.jpg
МЕХИКО, 15 дек - РИА Новости. Гражданин Нигерии с ножом пытался прорваться в резиденцию президента Гайаны - он успел ранить охранника и отобрать у него пистолет, открыл стрельбу на территории и был ранен ответным огнем, сообщило местное издание Newsroom."Мужчина явился в Государственный дом - официальную резиденцию президента Ирфана Али и его семьи и столкнулся с президентской охраной в будке, заявив, что ему нужен президент", - говорится в материале на сайте издания.По информации издания, нападавший - гражданин Нигерии, он пять раз ударил ножом женщину-офицера и забрал её пистолет, после чего вышел на территорию резиденции и начал стрелять. Ответным огнем нападавший был ранен, сейчас он и пострадавшая сотрудница полиции находятся в больнице Джорджтауна в тяжелом состоянии.
https://ria.ru/20221206/albaniya-1836727810.html
гайана
нигерия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838996907_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a6ba214425269d0ed18159e258fb0bfa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гайана, нигерия
19:24 15.12.2022 (обновлено: 19:51 15.12.2022)
Нигериец с ножом напал на резиденцию президента Гайаны
Newsroom: нигериец с ножом напал на резиденцию президента Гайаны Али
МЕХИКО, 15 дек - РИА Новости.
Гражданин Нигерии с ножом пытался прорваться в резиденцию президента Гайаны - он успел ранить охранника и отобрать у него пистолет, открыл стрельбу на территории и был ранен ответным огнем, сообщило
местное издание Newsroom.
"Мужчина явился в Государственный дом - официальную резиденцию президента Ирфана Али и его семьи и столкнулся с президентской охраной в будке, заявив, что ему нужен президент", - говорится в материале на сайте издания.
По информации издания, нападавший - гражданин Нигерии, он пять раз ударил ножом женщину-офицера и забрал её пистолет, после чего вышел на территорию резиденции и начал стрелять. Ответным огнем нападавший был ранен, сейчас он и пострадавшая сотрудница полиции находятся в больнице Джорджтауна в тяжелом состоянии.