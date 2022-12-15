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Нигериец с ножом напал на резиденцию президента Гайаны

Нигериец с ножом напал на резиденцию президента Гайаны - РИА Новости, 15.12.2022

Нигериец с ножом напал на резиденцию президента Гайаны

Гражданин Нигерии с ножом пытался прорваться в резиденцию президента Гайаны - он успел ранить охранника и отобрать у него пистолет, открыл стрельбу на... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T19:24

2022-12-15T19:24

2022-12-15T19:51

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МЕХИКО, 15 дек - РИА Новости. Гражданин Нигерии с ножом пытался прорваться в резиденцию президента Гайаны - он успел ранить охранника и отобрать у него пистолет, открыл стрельбу на территории и был ранен ответным огнем, сообщило местное издание Newsroom."Мужчина явился в Государственный дом - официальную резиденцию президента Ирфана Али и его семьи и столкнулся с президентской охраной в будке, заявив, что ему нужен президент", - говорится в материале на сайте издания.По информации издания, нападавший - гражданин Нигерии, он пять раз ударил ножом женщину-офицера и забрал её пистолет, после чего вышел на территорию резиденции и начал стрелять. Ответным огнем нападавший был ранен, сейчас он и пострадавшая сотрудница полиции находятся в больнице Джорджтауна в тяжелом состоянии.

https://ria.ru/20221206/albaniya-1836727810.html

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в мире, гайана, нигерия