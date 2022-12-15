https://ria.ru/20221215/myshenko-1838643010.html

Илья Мышенко: многие любят лапшу быстрого приготовления, но не признаются

Илья Мышенко: многие любят лапшу быстрого приготовления, но не признаются - РИА Новости, 15.12.2022

Илья Мышенко: многие любят лапшу быстрого приготовления, но не признаются

Продукты быстрого приготовления во всем мире становятся синонимом удобства, а не дешевизны, и Россия не исключение. Какое место в глобальном потреблении такой... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T10:00

2022-12-15T10:00

2022-12-15T11:32

интервью

россия

илья мышенко

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Продукты быстрого приготовления во всем мире становятся синонимом удобства, а не дешевизны, и Россия не исключение. Какое место в глобальном потреблении такой продукции сейчас занимает Россия, как повлиял непростой уходящий год на производителей лапши, и появится ли "Роллтон" в ресторанах, рассказал в интервью РИА Новости корпоративный директор по продажам "Маревен Фуд Сэнтрал" (производитель "Роллтон", BIGBON) Илья Мышенко.– Уходящий год был сложным для производителей продуктов. Как оцениваете его итоги по продажам, что пользовалось большим спросом?– Мы росли и в прошлом году, растем и в этом. По нашей оценке, прирост продаж в штуках на конец года может составить около 10%. Бизнес-планы предполагают рост и в следующем году. Но его оцениваем немного более консервативно, прежде всего потому, что на рынке еще присутствует неопределенность. Но спрос на нашу продукцию есть, он стабильный.Начали развивать и онлайн-канал: пока он занимает небольшую часть в общем объеме, но, так как стартуем с низкой базы, он показывает трехзначный рост.Обычно больше половины объема всех продаж приходится на лапшу быстрого приготовления. Второе место занимает картофельное пюре, третье – макароны. Бульоны занимают меньшую долю, да и сам рынок бульонов быстрого приготовления меньше. А доля новых продуктов в общих продажах находится в пределах 10%.– А какие новинки были в этом году?– Во-первых, напитки. Они являются одной из наших стратегических линий и достаточно молодым направлением бизнеса. Летом мы запустили линейку энергетиков, позже, в октябре – газированный напиток Sunbel Colaкак ответ на уход западных гигантов. В планах – выйти с ним в федеральные торговые сети, а основной запуск планируем на конец первого – начало второго квартала следующего года.Также в этом году выпустили гречневые каши быстрого приготовления, а также овсяные: с последними зашли в новую для себя категорию потребления – завтраки, так же вывели на рынок wok-лапшу.– В целом насколько непростым оказался год? Как формировалась ценовая политика?– Как и весь бизнес, весной мы очутились немного в шоковой ситуации. Прежде всего сказалось нарушение цепочек поставок – наверное, самый критичный вызов с точки зрения непрерывности нашего бизнеса. Кроме того – динамика курса валют, а также доля импортных компонентов, которые занимают до 40% в себестоимости нашей продукции – это и упаковка, и оборудование, и запчасти для него. Критически важными оказались и некоторые импортные ингредиенты.Но в течение трех месяцев мы смогли достаточно успешно справиться со сложностями: по ингредиентам перешли на российские, мука и картофельные хлопья и так были полностью отечественным сырьем, а упаковку закупаем и в России, и в Китае. Пока все-таки больше в КНР, потому что еще ни один российский поставщик не может поставлять ее в требуемых объемах и по конкурентоспособной цене. С другой стороны, есть нюанс в сроках доставки: из КНР – примерно три месяца, от отечественных производителей – 30-40 дней.Что касается цен, мы отталкивались от прогноза по росту себестоимости ключевых ингредиентов и упаковочных материалов, прогнозов Банка России по инфляции и ключевой ставке. Но как только экономическая ситуация начала стабилизироваться, и в бизнесе появилась некая ясность, мы стали инвестировать в продвижение.– То есть, несмотря на повышение цен, продажи все равно выросли. На ваш взгляд, почему?– Вообще отношение потребителя к нашей продукции фундаментально меняется – уходит настрой 90-х годов. Некоторый эмоциональный барьер еще остается: например, участники наших опросов говорят, что любят лапшу быстрого приготовления, но им неудобно признаваться в этом другим людям. Но мы видим, что таких настроений все меньше.Поэтому ключевой фактор роста продаж – растущий спрос. В России в этом году потребление лапши быстрого приготовления выросло до 14,6 единиц продукции на душу населения в год, в прошлом году было 13 – то есть практически за год на полторы единицы продукции. Россия по потреблению лапши быстрого приготовления уже обогнала северо- и южноамериканские страны: например, в США этот показатель составляет 13 единиц продукции, в Бразилии – 10, в Индии – 4. А дальше уже следуют американский и европейский континенты. Этот тренд связываем с тем, что меняется отношение к продукции быстрого приготовления.– Основной покупатель все-таки – молодежь?– Да, конечно. В целом ядро потребления именно такой категории как лапша быстрого приготовления смещено на возраст от 14 до 25-30 лет, хотя за последний год мы видим и очень хороший рост по аудитории более старшего возраста, от 45 и выше.– А когда и где чаще всего востребованы ваши продукты?– Две основных категории, которые составляют 90% и закрывают почти все потребление, – это дом и работа. То есть это и офисная еда, и еда дома – как между основными приемами пищи, так и порой замена полноценного обеда. А еще есть дачный период – например, когда люди выезжают в начале мая на дачу, где среди огромной массы дел надо быстро перекусить. И достаточно нишевая история потребления – походы и пикники. В любой из этих ситуаций можно быстро и хорошо утолить голод.– Раз так, почему нет совместных проектов с ресторанами быстрого питания?– Это разные модели потребления, и сравнивать их было бы некорректно. Но если говорить в целом про взаимодействие с HoReCa, у нас есть ресторанная линейка продуктов быстрого приготовления – это и бульоны, и картофельное пюре, и соусная группа. Сотрудничаем как с крупными клиентами, так и напрямую с рядом сетей общественного питания. Пока доля в продажах небольшая, но в абсолютном выражении они растут на сотни процентов.– Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что инвестиции в России останутся как минимум на прежнем уровне?– Если в начале года мы частично сокращали средства, то после лета вернули их на прежний уровень. В 2023 году планируем поддерживать наши бренды и готовим большую линейку новинок.

https://radiosputnik.ria.ru/20221208/salo-1836958805.html

https://rsport.ria.ru/20221207/transzhiry-1837007143.html

https://ria.ru/20221109/bfu-1829929726.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, россия, илья мышенко