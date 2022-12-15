https://ria.ru/20221215/moskva-1838977913.html
Горслужбы Москвы продолжают работать в усиленном режиме
Горслужбы Москвы продолжают работать в усиленном режиме - РИА Новости, 15.12.2022
Горслужбы Москвы продолжают работать в усиленном режиме
В связи с ожидаемым снегопадом городские службы Москвы продолжают работать в усиленном режиме, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T18:15
2022-12-15T18:15
2022-12-15T18:15
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838649399_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0fa4c1eba70a5066206f3883f6bd5735.jpg
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. В связи с ожидаемым снегопадом городские службы Москвы продолжают работать в усиленном режиме, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, отметив, что системы жизнеобеспечения города функционируют штатно, никаких сбоев не допущено.Он отметил, что в четверг и пятницу в столичном регионе вновь ожидается снег, местами сильный, метель, ветер с порывами до 15 метров в секунду, может выпасть до 5 сантиметров снега."В связи с ожидаемым снегопадом городские службы продолжают работать в усиленном режиме, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов. Сегодня продолжаются мероприятия по уборке улиц, ликвидации снежных валов, очистке парковочных мест и вывозу снега с дворовых территорий", - сказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Он отметил, что в соответствии с утвержденным графиком ведутся работы по очистке крыш многоквартирных жилых домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосточных желобов, воронок водостоков от снега и наледи.В комплексе городского хозяйства также призвали водителей быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать внезапных маневров, не парковать автомобили под деревьями."Родителям не следует оставлять без присмотра детей на улицах в условия непогоды", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221215/vodoemy-1838846286.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838649399_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b9c52f54d6edbf15e339890f1fc7bcc1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. В связи с ожидаемым снегопадом городские службы Москвы продолжают работать в усиленном режиме, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, отметив, что системы жизнеобеспечения города функционируют штатно, никаких сбоев не допущено.
Он отметил, что в четверг и пятницу в столичном регионе вновь ожидается снег, местами сильный, метель, ветер с порывами до 15 метров в секунду, может выпасть до 5 сантиметров снега.
"В связи с ожидаемым снегопадом городские службы продолжают работать в усиленном режиме, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов. Сегодня продолжаются мероприятия по уборке улиц, ликвидации снежных валов, очистке парковочных мест и вывозу снега с дворовых территорий", - сказал Бирюков
, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Он отметил, что в соответствии с утвержденным графиком ведутся работы по очистке крыш многоквартирных жилых домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосточных желобов, воронок водостоков от снега и наледи.
"Все системы жизнеобеспечения города функционируют штатно, никаких сбоев не допущено", – сообщил Бирюков.
В комплексе городского хозяйства также призвали водителей быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать внезапных маневров, не парковать автомобили под деревьями.
"Родителям не следует оставлять без присмотра детей на улицах в условия непогоды", - говорится в сообщении.