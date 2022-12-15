https://ria.ru/20221215/moskva-1838977913.html

Горслужбы Москвы продолжают работать в усиленном режиме

Горслужбы Москвы продолжают работать в усиленном режиме - РИА Новости, 15.12.2022

Горслужбы Москвы продолжают работать в усиленном режиме

В связи с ожидаемым снегопадом городские службы Москвы продолжают работать в усиленном режиме, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T18:15

2022-12-15T18:15

2022-12-15T18:15

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москва

петр бирюков

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. В связи с ожидаемым снегопадом городские службы Москвы продолжают работать в усиленном режиме, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, отметив, что системы жизнеобеспечения города функционируют штатно, никаких сбоев не допущено.Он отметил, что в четверг и пятницу в столичном регионе вновь ожидается снег, местами сильный, метель, ветер с порывами до 15 метров в секунду, может выпасть до 5 сантиметров снега."В связи с ожидаемым снегопадом городские службы продолжают работать в усиленном режиме, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов. Сегодня продолжаются мероприятия по уборке улиц, ликвидации снежных валов, очистке парковочных мест и вывозу снега с дворовых территорий", - сказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Он отметил, что в соответствии с утвержденным графиком ведутся работы по очистке крыш многоквартирных жилых домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосточных желобов, воронок водостоков от снега и наледи.В комплексе городского хозяйства также призвали водителей быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать внезапных маневров, не парковать автомобили под деревьями."Родителям не следует оставлять без присмотра детей на улицах в условия непогоды", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221215/vodoemy-1838846286.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков