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Горслужбы Москвы продолжают работать в усиленном режиме - РИА Новости, 15.12.2022
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Горслужбы Москвы продолжают работать в усиленном режиме
Горслужбы Москвы продолжают работать в усиленном режиме - РИА Новости, 15.12.2022
Горслужбы Москвы продолжают работать в усиленном режиме
В связи с ожидаемым снегопадом городские службы Москвы продолжают работать в усиленном режиме, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T18:15
2022-12-15T18:15
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москва
петр бирюков
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. В связи с ожидаемым снегопадом городские службы Москвы продолжают работать в усиленном режиме, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, отметив, что системы жизнеобеспечения города функционируют штатно, никаких сбоев не допущено.Он отметил, что в четверг и пятницу в столичном регионе вновь ожидается снег, местами сильный, метель, ветер с порывами до 15 метров в секунду, может выпасть до 5 сантиметров снега."В связи с ожидаемым снегопадом городские службы продолжают работать в усиленном режиме, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов. Сегодня продолжаются мероприятия по уборке улиц, ликвидации снежных валов, очистке парковочных мест и вывозу снега с дворовых территорий", - сказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Он отметил, что в соответствии с утвержденным графиком ведутся работы по очистке крыш многоквартирных жилых домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосточных желобов, воронок водостоков от снега и наледи.В комплексе городского хозяйства также призвали водителей быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать внезапных маневров, не парковать автомобили под деревьями."Родителям не следует оставлять без присмотра детей на улицах в условия непогоды", - говорится в сообщении.
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москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
18:15 15.12.2022
 

Горслужбы Москвы продолжают работать в усиленном режиме

© Комплекс городского хозяйства МосквыЛиквидация последствий снегопада в Москве
Ликвидация последствий снегопада в Москве
© Комплекс городского хозяйства Москвы
Ликвидация последствий снегопада в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. В связи с ожидаемым снегопадом городские службы Москвы продолжают работать в усиленном режиме, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, отметив, что системы жизнеобеспечения города функционируют штатно, никаких сбоев не допущено.
Он отметил, что в четверг и пятницу в столичном регионе вновь ожидается снег, местами сильный, метель, ветер с порывами до 15 метров в секунду, может выпасть до 5 сантиметров снега.
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"В связи с ожидаемым снегопадом городские службы продолжают работать в усиленном режиме, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов. Сегодня продолжаются мероприятия по уборке улиц, ликвидации снежных валов, очистке парковочных мест и вывозу снега с дворовых территорий", - сказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Он отметил, что в соответствии с утвержденным графиком ведутся работы по очистке крыш многоквартирных жилых домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосточных желобов, воронок водостоков от снега и наледи.
"Все системы жизнеобеспечения города функционируют штатно, никаких сбоев не допущено", – сообщил Бирюков.
В комплексе городского хозяйства также призвали водителей быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать внезапных маневров, не парковать автомобили под деревьями.
"Родителям не следует оставлять без присмотра детей на улицах в условия непогоды", - говорится в сообщении.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр Бирюков
 
 
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