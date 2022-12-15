https://ria.ru/20221215/mobilizatsiya-1839002995.html
Главком украинских войск отметил успех частичной мобилизации в России
Главком украинских войск отметил успех частичной мобилизации в России - РИА Новости, 15.12.2022
Главком украинских войск отметил успех частичной мобилизации в России
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью журналу Economist высоко оценил частичную мобилизацию в России. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T20:04
2022-12-15T20:04
2022-12-15T23:41
специальная военная операция на украине
в мире
валерий залужный
владимир путин
сергей шойгу
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью журналу Economist высоко оценил частичную мобилизацию в России."Российская мобилизация сработала", — констатировал он.Военачальник назвал утверждения о том, что Москва якобы столкнулась с ужасными проблемами при ее организации, ложными.Залужный также отметил, что российские новобранцы готовы к столкновениям с украинскими войсками."Неправда, <...> что эти люди не будут бороться. Они будут", — признал он.Министр обороны России Сергей Шойгу 28 октября сообщил президенту Владимиру Путину о завершении призыва в рамках частичной мобилизации, объявленной 21 сентября. По словам главы ведомства, в Вооруженные силы набрали планируемые 300 тысяч человек. Мобилизованные обеспечены положенными видами довольствия, формой, экипировкой, питанием по нормам военнослужащих-контрактников, добавил он.После осеннего призыва военкоматы продолжат комплектование войск за счет приема добровольцев и кандидатов в контрактники.С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221215/vsu-1838968264.html
https://ria.ru/20221215/surovikin-1838956704.html
https://ria.ru/20221215/spetsoperatsiya-1838877349.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Валерий Залужный, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Россия, Украина, Донбасс, Частичная мобилизация в России, Вооруженные силы Украины
20:04 15.12.2022 (обновлено: 23:41 15.12.2022)
Главком украинских войск отметил успех частичной мобилизации в России
Главком ВСУ Залужный заявил, что частичная мобилизация в России сработала