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Из центра допподготовки под Челябинском начали отправку мобилизованных

Из центра допподготовки под Челябинском начали отправку мобилизованных - РИА Новости, 15.12.2022

Из центра допподготовки под Челябинском начали отправку мобилизованных

Отправка мобилизованных из Всероссийского центра дополнительной подготовки, открытого в октябре в Челябинской области, началась после боевого слаживания,... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T13:33

2022-12-15T13:33

2022-12-15T13:33

специальная военная операция на украине

алексей текслер

челябинская область

чебаркуль

челябинский тракторный завод

частичная мобилизация в россии

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ЧЕЛЯБИНСК, 15 дек – РИА Новости. Отправка мобилизованных из Всероссийского центра дополнительной подготовки, открытого в октябре в Челябинской области, началась после боевого слаживания, сообщил в четверг губернатор региона Алексей Текслер.Как сообщалось, в конце октября в Челябинской области развернули Всероссийский центр дополнительной подготовки для мобилизованных. За 12 дней был возведен палаточный городок, оборудованный всем необходимым.По данным пресс-службы правительства региона, губернатор провел встречу с военнослужащими и командованием танковой дивизии Центрального военного округа в Челябинской области в музее трудовой и боевой славы Челябинского тракторного завода."Из дивизии и палаточного лагеря в Чебаркуле начались отправки мобилизованных после боевого слаживания. Мы обеспечиваем каждого военнослужащего комплектом амуниции и вещей. В нём каска, бронежилет, теплые вещи, зимний спальник. Такой комплект получит каждый боец, который отправляется из нашей области. Вне зависимости от региона призыва, Челябинская область или нет. Мы не делим бойцов на своих и чужих, все наши", - написал Текслер в своем Telegram-канале.Он уточнил, что каждую позицию подбирали в соответствии с запросами, помимо амуниции и вещей в дивизию передано 46 квадрокоптеров со смартфонами для управления и картами памяти, а также 59 тепловизоров.

челябинская область

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