https://ria.ru/20221215/mirnyy-1838820883.html
При обстреле Ворошиловского и Киевского районов Донецка погиб мирный житель
При обстреле Ворошиловского и Киевского районов Донецка погиб мирный житель - РИА Новости, 15.12.2022
При обстреле Ворошиловского и Киевского районов Донецка погиб мирный житель
Мирный житель погиб при обстреле Ворошиловского и Киевского районов Донецка украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T11:47
2022-12-15T11:47
2022-12-15T14:00
специальная военная операция на украине
в мире
алексей кулемзин (донецк)
донецк
донецкая народная республика
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838881664_0:476:2751:2023_1920x0_80_0_0_df8f0e7b01f21084270fc4791b53161c.jpg
ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости. Мирный житель погиб при обстреле Ворошиловского и Киевского районов Донецка украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.Ранее штаб сообщал, что число пострадавших при обстреле Донецка возросло до девяти."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины) Ворошиловского и Киевского районов Донецка получили ранения девять мирных жителей, еще один человек погиб", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Украинские войска в четверг утром выпустили по двум центральным районам Донецка 40 ракет из РСЗО "Град". Мэр города Алексей Кулемзин заявил, что центр Донецка подвергся самому массированному обстрелу с 2014 года. Власти также сообщали о повреждении по меньшей мере восьми многоквартирных жилых домов, общежития, ТЦ, корпуса университета и купола храма.
https://ria.ru/20221215/donbass-1838774711.html
https://ria.ru/20221215/donetsk-1838785826.html
донецк
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838881664_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_037a859e71532876596eb4327df3b9a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина
11:47 15.12.2022 (обновлено: 14:00 15.12.2022)
При обстреле Ворошиловского и Киевского районов Донецка погиб мирный житель
Штаб обороны: при обстреле ВСУ Ворошиловского и Киевского районов Донецка погиб человек