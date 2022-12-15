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При обстреле Ворошиловского и Киевского районов Донецка погиб мирный житель

При обстреле Ворошиловского и Киевского районов Донецка погиб мирный житель - РИА Новости, 15.12.2022

При обстреле Ворошиловского и Киевского районов Донецка погиб мирный житель

Мирный житель погиб при обстреле Ворошиловского и Киевского районов Донецка украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T11:47

2022-12-15T11:47

2022-12-15T14:00

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости. Мирный житель погиб при обстреле Ворошиловского и Киевского районов Донецка украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.Ранее штаб сообщал, что число пострадавших при обстреле Донецка возросло до девяти."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины) Ворошиловского и Киевского районов Донецка получили ранения девять мирных жителей, еще один человек погиб", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Украинские войска в четверг утром выпустили по двум центральным районам Донецка 40 ракет из РСЗО "Град". Мэр города Алексей Кулемзин заявил, что центр Донецка подвергся самому массированному обстрелу с 2014 года. Власти также сообщали о повреждении по меньшей мере восьми многоквартирных жилых домов, общежития, ТЦ, корпуса университета и купола храма.

https://ria.ru/20221215/donbass-1838774711.html

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в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк, донецкая народная республика, украина