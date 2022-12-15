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При обстреле Ворошиловского и Киевского районов Донецка погиб мирный житель - РИА Новости, 15.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221215/mirnyy-1838820883.html
При обстреле Ворошиловского и Киевского районов Донецка погиб мирный житель
При обстреле Ворошиловского и Киевского районов Донецка погиб мирный житель - РИА Новости, 15.12.2022
При обстреле Ворошиловского и Киевского районов Донецка погиб мирный житель
Мирный житель погиб при обстреле Ворошиловского и Киевского районов Донецка украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T11:47
2022-12-15T14:00
специальная военная операция на украине
в мире
алексей кулемзин (донецк)
донецк
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости. Мирный житель погиб при обстреле Ворошиловского и Киевского районов Донецка украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.Ранее штаб сообщал, что число пострадавших при обстреле Донецка возросло до девяти."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины) Ворошиловского и Киевского районов Донецка получили ранения девять мирных жителей, еще один человек погиб", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Украинские войска в четверг утром выпустили по двум центральным районам Донецка 40 ракет из РСЗО "Град". Мэр города Алексей Кулемзин заявил, что центр Донецка подвергся самому массированному обстрелу с 2014 года. Власти также сообщали о повреждении по меньшей мере восьми многоквартирных жилых домов, общежития, ТЦ, корпуса университета и купола храма.
https://ria.ru/20221215/donbass-1838774711.html
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в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина
11:47 15.12.2022 (обновлено: 14:00 15.12.2022)
 
При обстреле Ворошиловского и Киевского районов Донецка погиб мирный житель

Штаб обороны: при обстреле ВСУ Ворошиловского и Киевского районов Донецка погиб человек

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкСотрудники СЦКК у жилого дома, поврежденного в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ
Сотрудники СЦКК у жилого дома, поврежденного в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Сотрудники СЦКК у жилого дома, поврежденного в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ
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ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости. Мирный житель погиб при обстреле Ворошиловского и Киевского районов Донецка украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
Ранее штаб сообщал, что число пострадавших при обстреле Донецка возросло до девяти.
Осколки украинских снарядов в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
Вчера, 08:50Специальная военная операция на Украине
В ДНР пять мирных жителей погибли из-за обстрелов со стороны ВСУ за сутки
"В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины) Ворошиловского и Киевского районов Донецка получили ранения девять мирных жителей, еще один человек погиб", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Украинские войска в четверг утром выпустили по двум центральным районам Донецка 40 ракет из РСЗО "Град". Мэр города Алексей Кулемзин заявил, что центр Донецка подвергся самому массированному обстрелу с 2014 года. Власти также сообщали о повреждении по меньшей мере восьми многоквартирных жилых домов, общежития, ТЦ, корпуса университета и купола храма.
Последствия обстрела Донецка. Кадр видео
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлексей Кулемзин (Донецк)ДонецкДонецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
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