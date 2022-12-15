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Проект развития московского метро и МЦД до 2030 года - РИА Новости, 15.12.2022
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Проект развития московского метро и МЦД до 2030 года
Проект развития московского метро и МЦД до 2030 года - РИА Новости, 15.12.2022
Проект развития московского метро и МЦД до 2030 года
НИИ МосТрансПроект представил карту развития московского метро и центральных диаметров до 2030 года. Директор института Владимир Титов подчеркнул, что на... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T12:00
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инфографика
общество
строительство метро в москве
метро
москва
транспорт
пассажиры
московские центральные диаметры (мцд)
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НИИ МосТрансПроект представил карту развития московского метро и центральных диаметров до 2030 года. Директор института Владимир Титов подчеркнул, что на опубликованной схеме есть несогласованные участки, которые находятся в стадии проектирования, в частности еще не утверждены пересадки с линии D5 в центральной части города. Смотрите в инфографике Ria.ru, как должна измениться столичная подземка в ближайшие годы согласно концепции МосТрансПроекта.
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общество, строительство метро в москве, метро, москва, транспорт, пассажиры, московские центральные диаметры (мцд), инфографика
Инфографика, Общество, Строительство метро в Москве, Метро, Москва, Транспорт, Пассажиры, Московские центральные диаметры (МЦД)
12:00 15.12.2022 (обновлено: 12:46 15.12.2022)
 

Проект развития московского метро и МЦД до 2030 года

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НИИ МосТрансПроект представил карту развития московского метро и центральных диаметров до 2030 года. Директор института Владимир Титов подчеркнул, что на опубликованной схеме есть несогласованные участки, которые находятся в стадии проектирования, в частности еще не утверждены пересадки с линии D5 в центральной части города. Смотрите в инфографике Ria.ru, как должна измениться столичная подземка в ближайшие годы согласно концепции МосТрансПроекта.
 
ИнфографикаОбществоСтроительство метро в МосквеМетроМоскваТранспортПассажирыМосковские центральные диаметры (МЦД)
 
 
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