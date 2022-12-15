https://ria.ru/20221215/medizdeliya-1838759198.html
Япония нарастила экспорт медицинских изделий в Россию
Япония нарастила экспорт медицинских изделий в Россию - РИА Новости, 15.12.2022
Япония нарастила экспорт медицинских изделий в Россию
Япония в ноябре увеличила экспорт медицинских изделий в Россию на 115,7% по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года, свидетельствуют обнародованные в четверг... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T04:00
2022-12-15T04:00
2022-12-15T04:00
экономика
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ТОКИО, 15 дек – РИА Новости. Япония в ноябре увеличила экспорт медицинских изделий в Россию на 115,7% по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года, свидетельствуют обнародованные в четверг данные японского министерства финансов.Вместе с этим в ноябре этого года наблюдается падение объемов экспорта компьютеров из Японии в Россию на 75%, генераторов - на 48%, аудио- и видеоаппаратуры – на 76,3%.При этом экспорт автомобилей вырос по сравнению с ноябрем 2021 года на 7,7%. Экспорт автобусов и фур за отчетный период снизился на 38,8%, мотоциклов – на 41,8%, а запчастей – на 76,2%.
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экономика, россия, япония
Экономика, Россия, Япония
Япония нарастила экспорт медицинских изделий в Россию
Минфин Японии сообщил об увеличении экспорта медизделий в Россию на 115,7 процента
ТОКИО, 15 дек – РИА Новости. Япония в ноябре увеличила экспорт медицинских изделий в Россию на 115,7% по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года, свидетельствуют обнародованные в четверг данные японского министерства финансов.
Вместе с этим в ноябре этого года наблюдается падение объемов экспорта компьютеров из Японии в Россию на 75%, генераторов - на 48%, аудио- и видеоаппаратуры – на 76,3%.
При этом экспорт автомобилей вырос по сравнению с ноябрем 2021 года на 7,7%. Экспорт автобусов и фур за отчетный период снизился на 38,8%, мотоциклов – на 41,8%, а запчастей – на 76,2%.