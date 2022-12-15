https://ria.ru/20221215/meditsina-1838949330.html

Программа модернизации первичного звена реализуется неровно, заявил Путин

Программа модернизации первичного звена реализуется неровно, заявил Путин - РИА Новости, 15.12.2022

Программа модернизации первичного звена реализуется неровно, заявил Путин

Вице-премьер Татьяна Голикова предложила обязать регионы, которые не успевают со строительством, строить за свой счет, а финансовые ресурсы перераспределять... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T16:47

2022-12-15T16:47

2022-12-15T17:15

здоровье - общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова предложила обязать регионы, которые не успевают со строительством, строить за свой счет, а финансовые ресурсы перераспределять между теми, кто соблюдает сроки.Путин отреагировал на это предложение, которое сама Голикова назвала непопулярным. "Я поддерживаю ваше предложение, имея ввиду, в том числе и то, что программа модернизации первичного звена тоже неровно реализуется...я согласен с этим. Популярно, непопулярно...Если вовремя не сделали, надо передать финансирование тем, кто умеет организовать работу", - сказал президент.

https://ria.ru/20221215/mediki-1838953024.html

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, владимир путин, россия