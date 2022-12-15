https://ria.ru/20221215/meditsina-1838949330.html
Программа модернизации первичного звена реализуется неровно, заявил Путин
Программа модернизации первичного звена реализуется неровно, заявил Путин - РИА Новости, 15.12.2022
Программа модернизации первичного звена реализуется неровно, заявил Путин
Вице-премьер Татьяна Голикова предложила обязать регионы, которые не успевают со строительством, строить за свой счет, а финансовые ресурсы перераспределять... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T16:47
2022-12-15T16:47
2022-12-15T17:15
здоровье - общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова предложила обязать регионы, которые не успевают со строительством, строить за свой счет, а финансовые ресурсы перераспределять между теми, кто соблюдает сроки.Путин отреагировал на это предложение, которое сама Голикова назвала непопулярным. "Я поддерживаю ваше предложение, имея ввиду, в том числе и то, что программа модернизации первичного звена тоже неровно реализуется...я согласен с этим. Популярно, непопулярно...Если вовремя не сделали, надо передать финансирование тем, кто умеет организовать работу", - сказал президент.
https://ria.ru/20221215/mediki-1838953024.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, владимир путин, россия
Здоровье - Общество, Владимир Путин, Россия
16:47 15.12.2022 (обновлено: 17:15 15.12.2022)
Программа модернизации первичного звена реализуется неровно, заявил Путин
Президент Путин: программа модернизации первичного звена реализуется неровно
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова предложила обязать регионы, которые не успевают со строительством, строить за свой счет, а финансовые ресурсы перераспределять между теми, кто соблюдает сроки.
Путин отреагировал на это предложение, которое сама Голикова назвала непопулярным. "Я поддерживаю ваше предложение, имея ввиду, в том числе и то, что программа модернизации первичного звена тоже неровно реализуется...я согласен с этим. Популярно, непопулярно...Если вовремя не сделали, надо передать финансирование тем, кто умеет организовать работу", - сказал президент.