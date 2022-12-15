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Медики возвращают в строй до 97 процентов раненых, заявили в Минобороны - РИА Новости, 15.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221215/mediki-1839024781.html
Медики возвращают в строй до 97 процентов раненых, заявили в Минобороны
Медики возвращают в строй до 97 процентов раненых, заявили в Минобороны - РИА Новости, 15.12.2022
Медики возвращают в строй до 97 процентов раненых, заявили в Минобороны
Современная российская военная медицина позволяет 97% раненых в ходе спецоперации возвращаться в строй, сообщил начальник военно-медицинского управления... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T22:39
2022-12-15T22:39
специальная военная операция на украине
безопасность
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Современная российская военная медицина позволяет 97% раненых в ходе спецоперации возвращаться в строй, сообщил начальник военно-медицинского управления Минобороны РФ Дмитрий Тришкин."Сегодня 97%, потому что если говорить о том, кто может вернуться к выполнению своих обязанностей. Есть еще кто выживает, но в силу определенных тяжелых последствий, травм, он не может выполнять свой непосредственный долг как военнослужащий", - сказал Тришкин в эфире телеканала "Россия-24", отвечая на вопрос корреспондента, какая доля бойцов возвращается в строй после ранения.При этом он уточнил, что среди тех, кто попадает в госпиталь, погибают менее половины процента.По слова Тришкина, во времена Великой Отечественной войны возвращались в строй порядка 70% раненых.
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безопасность, здоровье - общество, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Здоровье - Общество, Россия
22:39 15.12.2022
 
Медики возвращают в строй до 97 процентов раненых, заявили в Минобороны

Минобороны: медики помогают до 97 процентам раненых в спецоперации вернуться в строй

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРабота медицинского отряда ВДВ в зоне спецоперации
Работа медицинского отряда ВДВ в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа медицинского отряда ВДВ в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Современная российская военная медицина позволяет 97% раненых в ходе спецоперации возвращаться в строй, сообщил начальник военно-медицинского управления Минобороны РФ Дмитрий Тришкин.
"Сегодня 97%, потому что если говорить о том, кто может вернуться к выполнению своих обязанностей. Есть еще кто выживает, но в силу определенных тяжелых последствий, травм, он не может выполнять свой непосредственный долг как военнослужащий", - сказал Тришкин в эфире телеканала "Россия-24", отвечая на вопрос корреспондента, какая доля бойцов возвращается в строй после ранения.
При этом он уточнил, что среди тех, кто попадает в госпиталь, погибают менее половины процента.
По слова Тришкина, во времена Великой Отечественной войны возвращались в строй порядка 70% раненых.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗдоровье - ОбществоРоссия
 
 
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