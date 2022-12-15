https://ria.ru/20221215/mediki-1839024781.html

Медики возвращают в строй до 97 процентов раненых, заявили в Минобороны

Медики возвращают в строй до 97 процентов раненых, заявили в Минобороны - РИА Новости, 15.12.2022

Медики возвращают в строй до 97 процентов раненых, заявили в Минобороны

Современная российская военная медицина позволяет 97% раненых в ходе спецоперации возвращаться в строй, сообщил начальник военно-медицинского управления... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T22:39

2022-12-15T22:39

2022-12-15T22:39

специальная военная операция на украине

безопасность

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Современная российская военная медицина позволяет 97% раненых в ходе спецоперации возвращаться в строй, сообщил начальник военно-медицинского управления Минобороны РФ Дмитрий Тришкин."Сегодня 97%, потому что если говорить о том, кто может вернуться к выполнению своих обязанностей. Есть еще кто выживает, но в силу определенных тяжелых последствий, травм, он не может выполнять свой непосредственный долг как военнослужащий", - сказал Тришкин в эфире телеканала "Россия-24", отвечая на вопрос корреспондента, какая доля бойцов возвращается в строй после ранения.При этом он уточнил, что среди тех, кто попадает в госпиталь, погибают менее половины процента.По слова Тришкина, во времена Великой Отечественной войны возвращались в строй порядка 70% раненых.

https://ria.ru/20221012/aptechka-1823534384.html

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безопасность, здоровье - общество, россия