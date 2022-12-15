https://ria.ru/20221215/mediki-1839024781.html
Медики возвращают в строй до 97 процентов раненых, заявили в Минобороны
Медики возвращают в строй до 97 процентов раненых, заявили в Минобороны - РИА Новости, 15.12.2022
Медики возвращают в строй до 97 процентов раненых, заявили в Минобороны
Современная российская военная медицина позволяет 97% раненых в ходе спецоперации возвращаться в строй, сообщил начальник военно-медицинского управления... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T22:39
2022-12-15T22:39
2022-12-15T22:39
специальная военная операция на украине
безопасность
здоровье - общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1839016213_0:167:3049:1882_1920x0_80_0_0_beda14a0d4faaef97b42860df651f330.jpg
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Современная российская военная медицина позволяет 97% раненых в ходе спецоперации возвращаться в строй, сообщил начальник военно-медицинского управления Минобороны РФ Дмитрий Тришкин."Сегодня 97%, потому что если говорить о том, кто может вернуться к выполнению своих обязанностей. Есть еще кто выживает, но в силу определенных тяжелых последствий, травм, он не может выполнять свой непосредственный долг как военнослужащий", - сказал Тришкин в эфире телеканала "Россия-24", отвечая на вопрос корреспондента, какая доля бойцов возвращается в строй после ранения.При этом он уточнил, что среди тех, кто попадает в госпиталь, погибают менее половины процента.По слова Тришкина, во времена Великой Отечественной войны возвращались в строй порядка 70% раненых.
https://ria.ru/20221012/aptechka-1823534384.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1839016213_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_42944c91505053fa59caa66bbdbdbc88.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, здоровье - общество, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Здоровье - Общество, Россия
Медики возвращают в строй до 97 процентов раненых, заявили в Минобороны
Минобороны: медики помогают до 97 процентам раненых в спецоперации вернуться в строй