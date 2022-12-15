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Траты россиян на лопаты для уборки снега выросли на 20 процентов - РИА Новости, 15.12.2022
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Траты россиян на лопаты для уборки снега выросли на 20 процентов
Траты россиян на лопаты для уборки снега выросли на 20 процентов - РИА Новости, 15.12.2022
Траты россиян на лопаты для уборки снега выросли на 20 процентов
Траты россиян на лопаты для чистки снега в начале декабря выросли на 20% по сравнению с прошлогодним показателем и составили в среднем 726 рублей,... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T05:26
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москва
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Траты россиян на лопаты для чистки снега в начале декабря выросли на 20% по сравнению с прошлогодним показателем и составили в среднем 726 рублей, свидетельствуют данные совместного исследования аналитического ресурса "Чек Индекс" и онлайн-гипермаркета "ВсеИнструменты.ру", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости."Средний чек покупки лопат в начале декабря составил 726 рублей, что на 20% выше, чем в прошлом году, и на 5% выше, чем в ноябре. Частота покупок в начале декабря выросла за год на 2%, а объем продаж – на 19%", - подсчитали аналитики, сравнив данные с 1 по 8 декабря этого и прошлого года.Также, по их данным, положительную динамику показал и средний чек на покупку движков (толкателей) для снега - по сравнению с прошлым годом на 13% (1 520 рублей). При этом частота покупок выросла за год на 6%, а объем продаж – на 10%.На 19% подрос средний чек на покупку снегоуборщиков - в начале декабря он составил 19 315 рублей. При этом частота покупок снизилась за год на 6%, а объем продаж – вырос на 12%. Кроме того, аналитики выяснили, что средний чек по щеткам для очистки авто от снега вырос до 442 рублей (на 16%). А частота покупок выросла за год на 12% (объем продаж – на 29%).Эксперты отмечают, что в начале декабря наибольший темп прироста продаж снегоуборщиков и принадлежностей для очистки поверхностей от снега фиксировался в Московском регионе, где частота покупок превышала прошлогодний уровень на 60-70%. Авторы исследования объяснили, что это было связано с погодными условиями.По оценкам синоптиков, Москва может перевыполнить декабрьский план по осадкам в ближайшие дни. Снежные и морозные выходные до минус 9 градусов ожидают москвичей на этой неделе.
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москва
Москва
05:26 15.12.2022
 
Траты россиян на лопаты для уборки снега выросли на 20 процентов

Траты россиян на лопаты для уборки снега выросли в начале декабря на 20 процентов

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкМужчина убирает снег
Мужчина убирает снег - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Мужчина убирает снег. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Траты россиян на лопаты для чистки снега в начале декабря выросли на 20% по сравнению с прошлогодним показателем и составили в среднем 726 рублей, свидетельствуют данные совместного исследования аналитического ресурса "Чек Индекс" и онлайн-гипермаркета "ВсеИнструменты.ру", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
"Средний чек покупки лопат в начале декабря составил 726 рублей, что на 20% выше, чем в прошлом году, и на 5% выше, чем в ноябре. Частота покупок в начале декабря выросла за год на 2%, а объем продаж – на 19%", - подсчитали аналитики, сравнив данные с 1 по 8 декабря этого и прошлого года.
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Также, по их данным, положительную динамику показал и средний чек на покупку движков (толкателей) для снега - по сравнению с прошлым годом на 13% (1 520 рублей). При этом частота покупок выросла за год на 6%, а объем продаж – на 10%.
На 19% подрос средний чек на покупку снегоуборщиков - в начале декабря он составил 19 315 рублей. При этом частота покупок снизилась за год на 6%, а объем продаж – вырос на 12%. Кроме того, аналитики выяснили, что средний чек по щеткам для очистки авто от снега вырос до 442 рублей (на 16%). А частота покупок выросла за год на 12% (объем продаж – на 29%).
Эксперты отмечают, что в начале декабря наибольший темп прироста продаж снегоуборщиков и принадлежностей для очистки поверхностей от снега фиксировался в Московском регионе, где частота покупок превышала прошлогодний уровень на 60-70%. Авторы исследования объяснили, что это было связано с погодными условиями.
По оценкам синоптиков, Москва может перевыполнить декабрьский план по осадкам в ближайшие дни. Снежные и морозные выходные до минус 9 градусов ожидают москвичей на этой неделе.
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