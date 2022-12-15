https://ria.ru/20221215/lizing-1838920841.html
Путин раскритиковал затягивание льготного лизинга воздушных судов
Путин раскритиковал затягивание льготного лизинга воздушных судов - РИА Новости, 15.12.2022
Путин раскритиковал затягивание льготного лизинга воздушных судов
Президент России Владимир Путин раскритиковал затягивание льготного лизинга воздушных судов, назвав это недопустимым. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T15:43
2022-12-15T15:43
2022-12-15T16:01
владимир путин
экономика
россия
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин раскритиковал затягивание льготного лизинга воздушных судов, назвав это недопустимым."Здесь недопустимо затягивание и формальный подход. Так мы договорились запустить с использованием средств фонда национального благосостояния льготный лизинг воздушных судов и водного транспорта отечественного производства. К сожалению, до сих пор этот инструмент не заработал. Обращаю внимание коллег из правительства: программы должны быть реализованы в полном объеме", - сказал он на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.Путин подчеркнул, что средства на лизинг воздушных судов надо начать предоставлять в текущем году, а водного транспорта – не позднее первого квартала 2023 года.
https://ria.ru/20221121/nds-1833107013.html
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владимир путин, экономика, россия
Владимир Путин, Экономика, Россия
15:43 15.12.2022 (обновлено: 16:01 15.12.2022)
Путин раскритиковал затягивание льготного лизинга воздушных судов
Путин назвал затягивание льготного лизинга воздушных судов недопустимым
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин раскритиковал затягивание льготного лизинга воздушных судов, назвав это недопустимым.
"Здесь недопустимо затягивание и формальный подход. Так мы договорились запустить с использованием средств фонда национального благосостояния льготный лизинг воздушных судов и водного транспорта отечественного производства. К сожалению, до сих пор этот инструмент не заработал. Обращаю внимание коллег из правительства: программы должны быть реализованы в полном объеме", - сказал он на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Путин подчеркнул, что средства на лизинг воздушных судов надо начать предоставлять в текущем году, а водного транспорта – не позднее первого квартала 2023 года.