https://ria.ru/20221215/lizing-1838920841.html

Путин раскритиковал затягивание льготного лизинга воздушных судов

Путин раскритиковал затягивание льготного лизинга воздушных судов - РИА Новости, 15.12.2022

Путин раскритиковал затягивание льготного лизинга воздушных судов

Президент России Владимир Путин раскритиковал затягивание льготного лизинга воздушных судов, назвав это недопустимым. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T15:43

2022-12-15T15:43

2022-12-15T16:01

владимир путин

экономика

россия

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин раскритиковал затягивание льготного лизинга воздушных судов, назвав это недопустимым."Здесь недопустимо затягивание и формальный подход. Так мы договорились запустить с использованием средств фонда национального благосостояния льготный лизинг воздушных судов и водного транспорта отечественного производства. К сожалению, до сих пор этот инструмент не заработал. Обращаю внимание коллег из правительства: программы должны быть реализованы в полном объеме", - сказал он на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.Путин подчеркнул, что средства на лизинг воздушных судов надо начать предоставлять в текущем году, а водного транспорта – не позднее первого квартала 2023 года.

https://ria.ru/20221121/nds-1833107013.html

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владимир путин, экономика, россия