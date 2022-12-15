15:20 15.12.2022 (обновлено: 16:02 15.12.2022)
"Мы не пешки!" В Латвии обиделись на слова Шольца о России
Экс-министр обороны Латвии Пабрикс потерял доверие к Германии после слов Шольца о России
© AP Photo / Michael SohnКанцлер Германии Олаф Шольц выступает на заседании бундестага
© AP Photo / Michael Sohn
Канцлер Германии Олаф Шольц выступает на заседании бундестага. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Бывший министр обороны Латвии и член партии Attīstībai/Par! ("Развитие/За!") Артис Пабрикс раскритиковал в Twitter заявление канцлера Германии Олафа Шольца о возможном возобновлении экономического сотрудничества с Россией после окончания конфликта на Украине.
"Разумеется, трудно доверять Германии или Франции после таких вот еженедельных заявлений", — написал Пабрикс.
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Он также потребовал от западных коллег "не считать Украину, Прибалтику, Польшу и Финляндию пешками в игре Западной Европы".
На этой неделе Шольц выступил перед комитетом по экономическим отношениям Восточной Европы, где заявил, что сотрудничество с Россией снова должно стать возможным после завершения украинского кризиса. По его мнению, Москве "также нужен шанс, чтобы снова начать экономическое сотрудничество в другие времена".
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В Москве заметили на это, что канцлер пытается таким образом оправдать себя и свое правительство за провал на российском направлении и нарастание экономических проблем в Германии.
Латвия занимает крайне русофобскую позицию во внешней политике. Например, в конце ноября депутат сейма Александр Кирштейнс объявил, что никакой русской нации якобы не существует, а русский язык "возник как диалект, когда монголо-татары пытались говорить по-украински". Представитель российского МИД Мария Захарова отмечала, что власти стран Прибалтики пытаются свести с Россией исторические счеты.
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