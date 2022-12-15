https://ria.ru/20221215/latviya-1838911395.html

"Мы не пешки!" В Латвии обиделись на слова Шольца о России

"Мы не пешки!" В Латвии обиделись на слова Шольца о России - РИА Новости, 15.12.2022

"Мы не пешки!" В Латвии обиделись на слова Шольца о России

Бывший министр обороны Латвии и член партии Attīstībai/Par! ("Развитие/За!") Артис Пабрикс раскритиковал в Twitter заявление канцлера Германии Олафа Шольца о... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T15:20

2022-12-15T15:20

2022-12-15T16:02

в мире

олаф шольц

артис пабрикс

россия

латвия

германия

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Бывший министр обороны Латвии и член партии Attīstībai/Par! ("Развитие/За!") Артис Пабрикс раскритиковал в Twitter заявление канцлера Германии Олафа Шольца о возможном возобновлении экономического сотрудничества с Россией после окончания конфликта на Украине."Разумеется, трудно доверять Германии или Франции после таких вот еженедельных заявлений", — написал Пабрикс.Он также потребовал от западных коллег "не считать Украину, Прибалтику, Польшу и Финляндию пешками в игре Западной Европы".На этой неделе Шольц выступил перед комитетом по экономическим отношениям Восточной Европы, где заявил, что сотрудничество с Россией снова должно стать возможным после завершения украинского кризиса. По его мнению, Москве "также нужен шанс, чтобы снова начать экономическое сотрудничество в другие времена".В Москве заметили на это, что канцлер пытается таким образом оправдать себя и свое правительство за провал на российском направлении и нарастание экономических проблем в Германии.Латвия занимает крайне русофобскую позицию во внешней политике. Например, в конце ноября депутат сейма Александр Кирштейнс объявил, что никакой русской нации якобы не существует, а русский язык "возник как диалект, когда монголо-татары пытались говорить по-украински". Представитель российского МИД Мария Захарова отмечала, что власти стран Прибалтики пытаются свести с Россией исторические счеты.

https://ria.ru/20221213/dengi-1838192645.html

https://ria.ru/20221212/sanktsii-1837895907.html

https://ria.ru/20221211/avstriya-1837790679.html

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, олаф шольц, артис пабрикс, россия, латвия, германия