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"Мы не пешки!" В Латвии обиделись на слова Шольца о России - РИА Новости, 15.12.2022
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"Мы не пешки!" В Латвии обиделись на слова Шольца о России
"Мы не пешки!" В Латвии обиделись на слова Шольца о России - РИА Новости, 15.12.2022
"Мы не пешки!" В Латвии обиделись на слова Шольца о России
Бывший министр обороны Латвии и член партии Attīstībai/Par! ("Развитие/За!") Артис Пабрикс раскритиковал в Twitter заявление канцлера Германии Олафа Шольца о... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T15:20
2022-12-15T16:02
в мире
олаф шольц
артис пабрикс
россия
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германия
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Бывший министр обороны Латвии и член партии Attīstībai/Par! ("Развитие/За!") Артис Пабрикс раскритиковал в Twitter заявление канцлера Германии Олафа Шольца о возможном возобновлении экономического сотрудничества с Россией после окончания конфликта на Украине."Разумеется, трудно доверять Германии или Франции после таких вот еженедельных заявлений", — написал Пабрикс.Он также потребовал от западных коллег "не считать Украину, Прибалтику, Польшу и Финляндию пешками в игре Западной Европы".На этой неделе Шольц выступил перед комитетом по экономическим отношениям Восточной Европы, где заявил, что сотрудничество с Россией снова должно стать возможным после завершения украинского кризиса. По его мнению, Москве "также нужен шанс, чтобы снова начать экономическое сотрудничество в другие времена".В Москве заметили на это, что канцлер пытается таким образом оправдать себя и свое правительство за провал на российском направлении и нарастание экономических проблем в Германии.Латвия занимает крайне русофобскую позицию во внешней политике. Например, в конце ноября депутат сейма Александр Кирштейнс объявил, что никакой русской нации якобы не существует, а русский язык "возник как диалект, когда монголо-татары пытались говорить по-украински". Представитель российского МИД Мария Захарова отмечала, что власти стран Прибалтики пытаются свести с Россией исторические счеты.
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в мире, олаф шольц, артис пабрикс, россия, латвия, германия
В мире, Олаф Шольц, Артис Пабрикс, Россия, Латвия, Германия
15:20 15.12.2022 (обновлено: 16:02 15.12.2022)
 
"Мы не пешки!" В Латвии обиделись на слова Шольца о России

Экс-министр обороны Латвии Пабрикс потерял доверие к Германии после слов Шольца о России

© AP Photo / Michael SohnКанцлер Германии Олаф Шольц выступает на заседании бундестага
Канцлер Германии Олаф Шольц выступает на заседании бундестага - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© AP Photo / Michael Sohn
Канцлер Германии Олаф Шольц выступает на заседании бундестага. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Бывший министр обороны Латвии и член партии Attīstībai/Par! ("Развитие/За!") Артис Пабрикс раскритиковал в Twitter заявление канцлера Германии Олафа Шольца о возможном возобновлении экономического сотрудничества с Россией после окончания конфликта на Украине.
"Разумеется, трудно доверять Германии или Франции после таких вот еженедельных заявлений", — написал Пабрикс.
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Он также потребовал от западных коллег "не считать Украину, Прибалтику, Польшу и Финляндию пешками в игре Западной Европы".
На этой неделе Шольц выступил перед комитетом по экономическим отношениям Восточной Европы, где заявил, что сотрудничество с Россией снова должно стать возможным после завершения украинского кризиса. По его мнению, Москве "также нужен шанс, чтобы снова начать экономическое сотрудничество в другие времена".
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В Москве заметили на это, что канцлер пытается таким образом оправдать себя и свое правительство за провал на российском направлении и нарастание экономических проблем в Германии.
Латвия занимает крайне русофобскую позицию во внешней политике. Например, в конце ноября депутат сейма Александр Кирштейнс объявил, что никакой русской нации якобы не существует, а русский язык "возник как диалект, когда монголо-татары пытались говорить по-украински". Представитель российского МИД Мария Захарова отмечала, что власти стран Прибалтики пытаются свести с Россией исторические счеты.
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