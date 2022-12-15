https://ria.ru/20221215/kurorty-1838919141.html
Эксперты узнали, куда россияне ездят кататься на горных лыжах
Эксперты узнали, куда россияне ездят кататься на горных лыжах - РИА Новости, 15.12.2022
Эксперты узнали, куда россияне ездят кататься на горных лыжах
Эксперты выяснили, какие горнолыжные направления, помимо Сочи, пользуются популярностью у российских туристов, сообщает пресс-служба сервиса Авиасейлс. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T20:02
2022-12-15T20:02
2022-12-15T20:02
туризм
новости - туризм
курорт
туризм
туристы
горнолыжный спорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777254966_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_618c03e38c7c206a0e94bb6c76987c94.jpg
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Эксперты выяснили, какие горнолыжные направления, помимо Сочи, пользуются популярностью у российских туристов, сообщает пресс-служба сервиса Авиасейлс.В рейтинг попали как российские, так и зарубежные курорты. Из заграничных лыжники и сноубордисты предпочитают грузинский Бакуриани, расположенный недалеко от Тбилиси, и базу Каракол у кыргызстанского озера Иссык-Куль.Из российских в топе Архыз в Карачаево-Черкессии, Большой Вудъявр в Кировске и Шерегеш в Кемеровской области.Самым дешевым оказался Каракол. Ски-пасс на день стоит всего 740 рублей с человека. А самым дорогим — Архыз: цены там начинаются от 1900 рублей. При этом из Москвы добираться удобнее всего именно до него. Авиабилеты до ближайшего к Архызу аэропорта в Минеральных Водах обойдутся в пять тысяч рублей в обе стороны. Сложнее всего добираться до Бакуриани: прямых рейсов нет, а стыковочные стоят от 25 тысяч.
https://ria.ru/20221202/oteli-1835654557.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777254966_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_eb03f7cb45dc0d37ed170f5bfa035d04.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, курорт, туризм, туристы, горнолыжный спорт
Туризм, Новости - Туризм, Курорт, Туризм, туристы, Горнолыжный спорт
Эксперты узнали, куда россияне ездят кататься на горных лыжах
Эксперты выяснили, на какие горнолыжные курорты ездят россияне