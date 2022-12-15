https://ria.ru/20221215/kurorty-1838919141.html

Эксперты узнали, куда россияне ездят кататься на горных лыжах

Эксперты узнали, куда россияне ездят кататься на горных лыжах - РИА Новости, 15.12.2022

Эксперты узнали, куда россияне ездят кататься на горных лыжах

Эксперты выяснили, какие горнолыжные направления, помимо Сочи, пользуются популярностью у российских туристов, сообщает пресс-служба сервиса Авиасейлс. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T20:02

2022-12-15T20:02

2022-12-15T20:02

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Эксперты выяснили, какие горнолыжные направления, помимо Сочи, пользуются популярностью у российских туристов, сообщает пресс-служба сервиса Авиасейлс.В рейтинг попали как российские, так и зарубежные курорты. Из заграничных лыжники и сноубордисты предпочитают грузинский Бакуриани, расположенный недалеко от Тбилиси, и базу Каракол у кыргызстанского озера Иссык-Куль.Из российских в топе Архыз в Карачаево-Черкессии, Большой Вудъявр в Кировске и Шерегеш в Кемеровской области.Самым дешевым оказался Каракол. Ски-пасс на день стоит всего 740 рублей с человека. А самым дорогим — Архыз: цены там начинаются от 1900 рублей. При этом из Москвы добираться удобнее всего именно до него. Авиабилеты до ближайшего к Архызу аэропорта в Минеральных Водах обойдутся в пять тысяч рублей в обе стороны. Сложнее всего добираться до Бакуриани: прямых рейсов нет, а стыковочные стоят от 25 тысяч.

https://ria.ru/20221202/oteli-1835654557.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, курорт, туризм, туристы, горнолыжный спорт