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Эксперты узнали, куда россияне ездят кататься на горных лыжах - РИА Новости, 15.12.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221215/kurorty-1838919141.html
Эксперты узнали, куда россияне ездят кататься на горных лыжах
Эксперты узнали, куда россияне ездят кататься на горных лыжах - РИА Новости, 15.12.2022
Эксперты узнали, куда россияне ездят кататься на горных лыжах
Эксперты выяснили, какие горнолыжные направления, помимо Сочи, пользуются популярностью у российских туристов, сообщает пресс-служба сервиса Авиасейлс. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T20:02
2022-12-15T20:02
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Эксперты выяснили, какие горнолыжные направления, помимо Сочи, пользуются популярностью у российских туристов, сообщает пресс-служба сервиса Авиасейлс.В рейтинг попали как российские, так и зарубежные курорты. Из заграничных лыжники и сноубордисты предпочитают грузинский Бакуриани, расположенный недалеко от Тбилиси, и базу Каракол у кыргызстанского озера Иссык-Куль.Из российских в топе Архыз в Карачаево-Черкессии, Большой Вудъявр в Кировске и Шерегеш в Кемеровской области.Самым дешевым оказался Каракол. Ски-пасс на день стоит всего 740 рублей с человека. А самым дорогим — Архыз: цены там начинаются от 1900 рублей. При этом из Москвы добираться удобнее всего именно до него. Авиабилеты до ближайшего к Архызу аэропорта в Минеральных Водах обойдутся в пять тысяч рублей в обе стороны. Сложнее всего добираться до Бакуриани: прямых рейсов нет, а стыковочные стоят от 25 тысяч.
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новости - туризм, курорт, туризм, туристы, горнолыжный спорт
Туризм, Новости - Туризм, Курорт, Туризм, туристы, Горнолыжный спорт
20:02 15.12.2022
 
Эксперты узнали, куда россияне ездят кататься на горных лыжах

Эксперты выяснили, на какие горнолыжные курорты ездят россияне

© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в медиабанкОтдыхающие на горнолыжном курорте в поселке Шерегеш Кемеровской области
Отдыхающие на горнолыжном курорте в поселке Шерегеш Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Александр Патрин
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Эксперты выяснили, какие горнолыжные направления, помимо Сочи, пользуются популярностью у российских туристов, сообщает пресс-служба сервиса Авиасейлс.
В рейтинг попали как российские, так и зарубежные курорты. Из заграничных лыжники и сноубордисты предпочитают грузинский Бакуриани, расположенный недалеко от Тбилиси, и базу Каракол у кыргызстанского озера Иссык-Куль.
Из российских в топе Архыз в Карачаево-Черкессии, Большой Вудъявр в Кировске и Шерегеш в Кемеровской области.
Самым дешевым оказался Каракол. Ски-пасс на день стоит всего 740 рублей с человека. А самым дорогим — Архыз: цены там начинаются от 1900 рублей. При этом из Москвы добираться удобнее всего именно до него. Авиабилеты до ближайшего к Архызу аэропорта в Минеральных Водах обойдутся в пять тысяч рублей в обе стороны.
Сложнее всего добираться до Бакуриани: прямых рейсов нет, а стыковочные стоят от 25 тысяч.
Пара в фойе отеля. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
2 декабря, 12:41Туризм
Эксперты выяснили, как часто путешествуют россияне и какие выбирают отели
 
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