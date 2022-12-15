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Гладков открыл два обновленных белгородских дома культуры - РИА Новости, 15.12.2022
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Гладков открыл два обновленных белгородских дома культуры
Гладков открыл два обновленных белгородских дома культуры - РИА Новости, 15.12.2022
Гладков открыл два обновленных белгородских дома культуры
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков открыл два обновленных сельских дома культуры, которые должны стать центрами культурной жизни жителей в... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T22:01
2022-12-15T22:01
белгородская область
вячеслав гладков
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 15 дек – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков открыл два обновленных сельских дома культуры, которые должны стать центрами культурной жизни жителей в Борисовском районе, сообщила пресс-служба правительства региона.Уточняется, что губернатор одним из первых в Борисовском районе посетил Грузсчанский центральный сельский дом культуры. В 2022 году здание капитально отремонтировали в рамках нацпроекта "Культура".ДК общей площадью более 488 квадратных метров рассчитан на 110 посетителей, на его ремонт было выделено более 19 миллионов рублей."Теперь здесь есть не только зрительный зал с современной музыкальной и световой аппаратурой и удобными креслами, но и тренажерный зал, модельная библиотека с книжным фондом в 11 тысяч экземпляров, в том числе и детской литературы", - говорится в сообщении.Гладков отметил, что в обновленном ДК стало светло и уютно, и теперь жители смогут собираться здесь как можно чаще."Я рад, что в этом году мы огромный объем работ по строительству и ремонту школ, детских садов, по обновлению общественных пространств и домов культуры выполняем. Мы договорились о том, что уже в начале следующего года приобретем для вашей библиотеки новые книги. Дальше будем стараться помогать всем тем, чем только сможем. С наступающим Новым годом", - сказал глава региона.Как отметили в пресс-службе, еще одним важным преимуществом для комфорта посетителей дома культуры и участников различных мероприятий стало обновление сетей водоснабжения. В общей сложности при Доме культуры существуют более 17 кружковых формирований и клубов, а также самодеятельных коллективов, в которых занимаются более 300 человек, в том числе старшего и среднего возрастов.Кроме того, в селе Байцуры, также в рамках нацпроекта "Культура", в текущем году вновь заработал сельский Дом культуры общей площадью более 366 квадратных метров. Он рассчитан на 50 посетителей. На ремонт ДК было выделено более 10 миллионов рублей. Здесь для посетителей работают семь клубных формирований по творческим интересам, в которых занимаются 85 человек. В Доме культуры проводятся игровые и развлекательные программы, тематические вечера.
https://ria.ru/20221125/medosmotr-1834177647.html
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вячеслав гладков, белгородская область
Белгородская область, Вячеслав Гладков, Белгородская область
22:01 15.12.2022
 
Гладков открыл два обновленных белгородских дома культуры

Губернатор Гладков открыл два обновленных белгородских дома культуры

© пресс-служба правительства Белгородской области Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
© пресс-служба правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 15 дек – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков открыл два обновленных сельских дома культуры, которые должны стать центрами культурной жизни жителей в Борисовском районе, сообщила пресс-служба правительства региона.
Уточняется, что губернатор одним из первых в Борисовском районе посетил Грузсчанский центральный сельский дом культуры. В 2022 году здание капитально отремонтировали в рамках нацпроекта "Культура".
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25 ноября, 12:44Новости Подмосковья
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ДК общей площадью более 488 квадратных метров рассчитан на 110 посетителей, на его ремонт было выделено более 19 миллионов рублей.
"Теперь здесь есть не только зрительный зал с современной музыкальной и световой аппаратурой и удобными креслами, но и тренажерный зал, модельная библиотека с книжным фондом в 11 тысяч экземпляров, в том числе и детской литературы", - говорится в сообщении.
Гладков отметил, что в обновленном ДК стало светло и уютно, и теперь жители смогут собираться здесь как можно чаще.
"Я рад, что в этом году мы огромный объем работ по строительству и ремонту школ, детских садов, по обновлению общественных пространств и домов культуры выполняем. Мы договорились о том, что уже в начале следующего года приобретем для вашей библиотеки новые книги. Дальше будем стараться помогать всем тем, чем только сможем. С наступающим Новым годом", - сказал глава региона.
Как отметили в пресс-службе, еще одним важным преимуществом для комфорта посетителей дома культуры и участников различных мероприятий стало обновление сетей водоснабжения. В общей сложности при Доме культуры существуют более 17 кружковых формирований и клубов, а также самодеятельных коллективов, в которых занимаются более 300 человек, в том числе старшего и среднего возрастов.
Кроме того, в селе Байцуры, также в рамках нацпроекта "Культура", в текущем году вновь заработал сельский Дом культуры общей площадью более 366 квадратных метров. Он рассчитан на 50 посетителей. На ремонт ДК было выделено более 10 миллионов рублей. Здесь для посетителей работают семь клубных формирований по творческим интересам, в которых занимаются 85 человек. В Доме культуры проводятся игровые и развлекательные программы, тематические вечера.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
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Белгородская областьВячеслав ГладковБелгородская область
 
 
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