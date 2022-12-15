https://ria.ru/20221215/kredit-1838750614.html

Экономист перечислил способы законно не платить по кредиту

Экономист перечислил способы законно не платить по кредиту - РИА Новости, 15.12.2022

Экономист перечислил способы законно не платить по кредиту

Россияне при определенных обстоятельствах имеют право на частичное погашение кредита и даже на полное "прощение" долга. Только вот радостными эти обстоятельства РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T01:11

2022-12-15T01:11

2022-12-15T01:11

экономика

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823639761_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7438426fa06148ace58a50cd0ae73315.jpg

МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Россияне при определенных обстоятельствах имеют право на частичное погашение кредита и даже на полное "прощение" долга. Только вот радостными эти обстоятельства не назовешь, рассказал в беседе с агентством "Прайм" экономист Алексей Кричевский.По словам эксперта, если долг был застрахован, в страховых случаях, (получение травмы или смерть должника) его выплачивает страховая компания. Заемщик также имеет право не платить, если кредитор неверно оформил в договоре его данные. Кроме того, заемщики могут полностью вернуть долг в течение двух недель, чтобы избежать выплаты процентов.Экономист сообщил, что гражданин имеет право на частичное погашение при истечении срока исковой давности и выкупе долга с помощью третьих лиц. От уплаты кредита освобождаются банкроты. При этом на погашение долгов идет их имущество за некоторыми исключениями, подчеркнул он.

https://ria.ru/20221209/kredit-1837358655.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия