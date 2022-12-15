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Экономист перечислил способы законно не платить по кредиту - РИА Новости, 15.12.2022
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Экономист перечислил способы законно не платить по кредиту
Экономист перечислил способы законно не платить по кредиту - РИА Новости, 15.12.2022
Экономист перечислил способы законно не платить по кредиту
Россияне при определенных обстоятельствах имеют право на частичное погашение кредита и даже на полное "прощение" долга. Только вот радостными эти обстоятельства РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T01:11
2022-12-15T01:11
экономика
россия
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Россияне при определенных обстоятельствах имеют право на частичное погашение кредита и даже на полное "прощение" долга. Только вот радостными эти обстоятельства не назовешь, рассказал в беседе с агентством "Прайм" экономист Алексей Кричевский.По словам эксперта, если долг был застрахован, в страховых случаях, (получение травмы или смерть должника) его выплачивает страховая компания. Заемщик также имеет право не платить, если кредитор неверно оформил в договоре его данные. Кроме того, заемщики могут полностью вернуть долг в течение двух недель, чтобы избежать выплаты процентов.Экономист сообщил, что гражданин имеет право на частичное погашение при истечении срока исковой давности и выкупе долга с помощью третьих лиц. От уплаты кредита освобождаются банкроты. При этом на погашение долгов идет их имущество за некоторыми исключениями, подчеркнул он.
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экономика, россия
Экономика, Россия
01:11 15.12.2022
 
Экономист перечислил способы законно не платить по кредиту

Экономист Кричевский заявил, что россияне имеют право на частичное погашение кредита

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкБанкноты
Банкноты - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Россияне при определенных обстоятельствах имеют право на частичное погашение кредита и даже на полное "прощение" долга. Только вот радостными эти обстоятельства не назовешь, рассказал в беседе с агентством "Прайм" экономист Алексей Кричевский.
По словам эксперта, если долг был застрахован, в страховых случаях, (получение травмы или смерть должника) его выплачивает страховая компания. Заемщик также имеет право не платить, если кредитор неверно оформил в договоре его данные. Кроме того, заемщики могут полностью вернуть долг в течение двух недель, чтобы избежать выплаты процентов.
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Экономист сообщил, что гражданин имеет право на частичное погашение при истечении срока исковой давности и выкупе долга с помощью третьих лиц. От уплаты кредита освобождаются банкроты. При этом на погашение долгов идет их имущество за некоторыми исключениями, подчеркнул он.
 
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