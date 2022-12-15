https://ria.ru/20221215/kosovo-1839023155.html

Посольство России: Запад выкручивает руки руководству Сербии в Косово

Посольство России: Запад выкручивает руки руководству Сербии в Косово - РИА Новости, 15.12.2022

Посольство России: Запад выкручивает руки руководству Сербии в Косово

Косовоалбанские власти в Приштине продолжают брать под контроль населенный сербами север Косово и Метохии, Запад позволяет им это делать и так давит на... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T22:20

2022-12-15T22:20

2022-12-15T22:20

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БЕЛГРАД, 15 дек – РИА Новости. Косовоалбанские власти в Приштине продолжают брать под контроль населенный сербами север Косово и Метохии, Запад позволяет им это делать и так давит на руководство Сербии, заявил посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко.В Белград в среду после визита в Приштину прибыли спецпредставитель ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак и заместитель помощника госсекретаря США Габриель Эскобар. Они провели встречи с президентом Александром Вучичем, премьером Аной Брнабич и министром иностранных дел Ивицей Дачичем."На фоне встреч в Белграде и Приштине западных эмиссаров - американца Эскобара и еэсовского спецпредставителя Лайчака, пытающихся, как заявлено, найти развязки нынешнего обострения ситуации в Косово, приштинская верхушка открыто и вызывающе продолжает линию на взятие под контроль северной сербонаселенной части края. И не думает пойти на попятную. Возникает вопрос о подлинной цели западников. Похоже, в очередной раз – выкручивать руки Белграду", - говорится в заявлении главы дипмиссии РФ.Боцан-Харченко напомнил, что косовский "премьер" Курти в среду "явочным порядком при полицейском сопровождении посадил своих ставленников в депутатские кресла в скупщине Северной Митровицы", которые сербы ранее освободили в знак протеста."Мы были правы, предупреждая, что решение Приштины отложить соответствующие муниципальные выборы - подлая уловка. Так и вышло: провели "своих" без выборов. Поистине торжество демократии по европейским стандартам", - отметил российский дипломат."И вот вам яркий, просто кричащий факт о действиях Запада в пользу косоваров. Поданная ими (в четверг председательствующей в ЕС Чехии - ред.) заявка на членство непризнанного образования в ЕС. Разве такое когда-либо было возможно без одобрения Брюсселя? Где приверженность Евросоюза принципам расширения ЕС на так называемый "западнобалканский регион", в которых, к слову, предусматривается приверженность резолюции 1244 СБ ООН?" - задался вопросом посол России.По его словам, "картина получается весьма неприглядная, удручающая"."Хотя слова американского спецпосланника Эскобара о том, что из каждого кризиса надо извлекать оптимизм, - при всей их кажущейся абсурдности - понятны. Видимо, на оптимизм США настраивает отчаянное положение косовских сербов", - подытожил Боцан-Харченко.

https://ria.ru/20221215/kosovo-1838755817.html

https://ria.ru/20221213/konflikt-1838132054.html

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Евгения Нефедова

в мире, александр боцан-харченко, мирослав лайчак, александр вучич, приштина, россия, белград (город), евросоюз, оон, обострение ситуации на границе косово и сербии