https://ria.ru/20221215/kosovo-1838953168.html

Военизированные силы Косово объявили о допнаборе личного состава

Военизированные силы Косово объявили о допнаборе личного состава - РИА Новости, 15.12.2022

Военизированные силы Косово объявили о допнаборе личного состава

"Министерство обороны" самопровозглашенной республики Косово объявило конкурс на вступление в ряды военизированных Сил безопасности Косово (СБК), которые... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T16:56

2022-12-15T16:56

2022-12-15T16:57

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БЕЛГРАД, 15 дек – РИА Новости. "Министерство обороны" самопровозглашенной республики Косово объявило конкурс на вступление в ряды военизированных Сил безопасности Косово (СБК), которые постепенно трансформируются в армию под руководством НАТО.Самопровозглашенное Косово, согласно резолюции 1244 Совбеза ООН, не имеет собственной армии. Власти в Приштине при материальной поддержке со стороны НАТО ведут модернизацию и обучение легковооруженных СБК с целью трансформации в полноценные вооруженные силы, что вызывает протесты властей Сербии. Закон о СБК, утвержденный в декабре 2018 года, предусматривает личный состав в 5 тысяч бойцов."Министерство обороны объявляет конкурс на прием в ряды СБК 612 действующих военнослужащих и 388 резервистов в возрасте от 18 до 25 лет. Срок подачи заявок – до 15 января 2023 года", - указало косовское "минобороны" на своем официальном сайте.Конкурс на пополнение личного состава СБК объявлен в свете очередного обострения напряженности в крае.Президент Сербии в апреле упрекнул Запад в лицемерии, потому что тот осудил покупку Белградом комплексов ПВО FK-3 в КНР, при этом Великобритания поставляет ПТРК "Джавеллин" и ПТУР NLAW самопровозглашенной республике Косово. Министр легковооруженных Сил безопасности Косово Арменд Мехай тогда написал в Facebook*, что СБК "снабжались и снабжаются самым современным оружием и оборудованием".Самопровозглашенная республика в марте прошлого года отправила контингент СБК в свою первую международную миссию в составе сил США в Кувейте. Силы безопасности Косово в мае и июне 2021 года впервые участвовали в военных учениях НАТО Defender Europe 21 на территории края, Албании и Хорватии.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20221214/kosovo-1838727111.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, косово, сербия, приштина, нато, оон