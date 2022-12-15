16:56 15.12.2022 (обновлено: 16:57 15.12.2022)
Военизированные силы Косово объявили о допнаборе личного состава
Военизированные силы безопасности Косово объявили о дополнительном наборе личного состава
© AP Photo / Visar KryeziuСотрудники полиции Косово в Митровице
© AP Photo / Visar Kryeziu
Сотрудники полиции Косово в Митровице. Архивное фото
БЕЛГРАД, 15 дек – РИА Новости. "Министерство обороны" самопровозглашенной республики Косово объявило конкурс на вступление в ряды военизированных Сил безопасности Косово (СБК), которые постепенно трансформируются в армию под руководством НАТО.
Самопровозглашенное Косово, согласно резолюции 1244 Совбеза ООН, не имеет собственной армии. Власти в Приштине при материальной поддержке со стороны НАТО ведут модернизацию и обучение легковооруженных СБК с целью трансформации в полноценные вооруженные силы, что вызывает протесты властей Сербии. Закон о СБК, утвержденный в декабре 2018 года, предусматривает личный состав в 5 тысяч бойцов.
14 декабря, 20:31В ЕС предварительно согласовали безвизовый режим для Косово
"Министерство обороны объявляет конкурс на прием в ряды СБК 612 действующих военнослужащих и 388 резервистов в возрасте от 18 до 25 лет. Срок подачи заявок – до 15 января 2023 года", - указало косовское "минобороны" на своем официальном сайте.
Конкурс на пополнение личного состава СБК объявлен в свете очередного обострения напряженности в крае.
Президент Сербии в апреле упрекнул Запад в лицемерии, потому что тот осудил покупку Белградом комплексов ПВО FK-3 в КНР, при этом Великобритания поставляет ПТРК "Джавеллин" и ПТУР NLAW самопровозглашенной республике Косово. Министр легковооруженных Сил безопасности Косово Арменд Мехай тогда написал в Facebook*, что СБК "снабжались и снабжаются самым современным оружием и оборудованием".
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.