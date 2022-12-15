https://ria.ru/20221215/kosovo-1838755817.html

"Лицемеры": петиция о признании Украиной Косово взбесила пользователей Сети

"Лицемеры": петиция о признании Украиной Косово взбесила пользователей Сети - РИА Новости, 15.12.2022

"Лицемеры": петиция о признании Украиной Косово взбесила пользователей Сети

Пользователи Twitter осудили власти Украины за петицию о признании независимости Косово. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T02:41

2022-12-15T02:41

2022-12-15T03:04

в мире

алексей гончаренко

украина

косово

сербия

обострение ситуации на границе косово и сербии

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Пользователи Twitter осудили власти Украины за петицию о признании независимости Косово."Я направил петицию президенту Украины с запросом о признании независимости Косова. Если петиция соберет 25 тысяч подписей, президент должен будет дать ответ. Украине необходимо поддержать Косово немедленно", — написал народный депутат Украины Алексей Гончаренко.Однако пользователи негативно оценили идею политика и обвинили его в лицемерии."Ха-ха, лицемерие от Украины. "Косово это Сербия" и "Крым это Украина", человек, имеющий достоинство, должен либо принять оба факта, либо оба отвергнуть", — отметил Tris."В таком случае, Сербия должна признать независимость Донецка, Луганска, Харькова и Запорожья! Западные лицемеры", — разозлился Ведран Срдић."Интересные двойные стандарты. Крым и Донбасс не могут отделиться от Украины, но Косово может отделиться от Сербии? Испания никогда не признавала независимость Косово именно по этой причине", — написал Darren Potter."Пожалуйста, сделайте это. Мы в Сербии ждем - не дождемся. Это поможет: 1) показать миру, какие вы на самом деле лицемеры; 2) открыть Сербии путь к признанию Крыма и прочих земель территорией России и укрепить наши отношения со стороной победителя", — пошутил Станислав Вучковић."Украина собирается поддержать Косово прямо сейчас. Вы даже себя поддержать не можете", — заключил Deo Non Fortuna.Косовские сербы 10 декабря возвели баррикады и дежурят на трассах на севере края из-за задержания косовоалбанскими властями бывшего полицейского. Обстановка на самих баррикадах в муниципалитетах Лепосавич, Звечан и Зубин-Поток во вторник остается мирной, ночами протестующие дежурят в палатках. Днем на баррикады выходят и местные женщины.В соцсетях Сербии распространяются видеозаписи движения армейской техники в прилегающем к административной линии с Косово и Метохией муниципалитете Рашка, где находится военная часть, и пролета там вертолетов Ми-35 ВВС страны.

https://ria.ru/20221214/kosovo-1838727111.html

https://ria.ru/20221214/kosovo-1838492593.html

https://ria.ru/20221214/kosovo-1838579277.html

украина

косово

сербия

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в мире, алексей гончаренко, украина, косово, сербия, обострение ситуации на границе косово и сербии