https://ria.ru/20221215/kosovo-1838755817.html
"Лицемеры": петиция о признании Украиной Косово взбесила пользователей Сети
"Лицемеры": петиция о признании Украиной Косово взбесила пользователей Сети - РИА Новости, 15.12.2022
"Лицемеры": петиция о признании Украиной Косово взбесила пользователей Сети
Пользователи Twitter осудили власти Украины за петицию о признании независимости Косово. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T02:41
2022-12-15T02:41
2022-12-15T03:04
в мире
алексей гончаренко
украина
косово
сербия
обострение ситуации на границе косово и сербии
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Пользователи Twitter осудили власти Украины за петицию о признании независимости Косово."Я направил петицию президенту Украины с запросом о признании независимости Косова. Если петиция соберет 25 тысяч подписей, президент должен будет дать ответ. Украине необходимо поддержать Косово немедленно", — написал народный депутат Украины Алексей Гончаренко.Однако пользователи негативно оценили идею политика и обвинили его в лицемерии."Ха-ха, лицемерие от Украины. "Косово это Сербия" и "Крым это Украина", человек, имеющий достоинство, должен либо принять оба факта, либо оба отвергнуть", — отметил Tris."В таком случае, Сербия должна признать независимость Донецка, Луганска, Харькова и Запорожья! Западные лицемеры", — разозлился Ведран Срдић."Интересные двойные стандарты. Крым и Донбасс не могут отделиться от Украины, но Косово может отделиться от Сербии? Испания никогда не признавала независимость Косово именно по этой причине", — написал Darren Potter."Пожалуйста, сделайте это. Мы в Сербии ждем - не дождемся. Это поможет: 1) показать миру, какие вы на самом деле лицемеры; 2) открыть Сербии путь к признанию Крыма и прочих земель территорией России и укрепить наши отношения со стороной победителя", — пошутил Станислав Вучковић."Украина собирается поддержать Косово прямо сейчас. Вы даже себя поддержать не можете", — заключил Deo Non Fortuna.Косовские сербы 10 декабря возвели баррикады и дежурят на трассах на севере края из-за задержания косовоалбанскими властями бывшего полицейского. Обстановка на самих баррикадах в муниципалитетах Лепосавич, Звечан и Зубин-Поток во вторник остается мирной, ночами протестующие дежурят в палатках. Днем на баррикады выходят и местные женщины.В соцсетях Сербии распространяются видеозаписи движения армейской техники в прилегающем к административной линии с Косово и Метохией муниципалитете Рашка, где находится военная часть, и пролета там вертолетов Ми-35 ВВС страны.
https://ria.ru/20221214/kosovo-1838727111.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, алексей гончаренко, украина, косово, сербия, обострение ситуации на границе косово и сербии
В мире, Алексей Гончаренко, Украина, Косово, Сербия, Обострение ситуации на границе Косово и Сербии
02:41 15.12.2022 (обновлено: 03:04 15.12.2022)
"Лицемеры": петиция о признании Украиной Косово взбесила пользователей Сети
Пользователи Twitter возмутились "лицемерной" украинской петицией о признании Косово
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Пользователи Twitter осудили власти Украины за петицию о признании независимости Косово.
"Я направил петицию президенту Украины с запросом о признании независимости Косова. Если петиция соберет 25 тысяч подписей, президент должен будет дать ответ. Украине необходимо поддержать Косово немедленно", — написал народный депутат Украины Алексей Гончаренко
.
Однако пользователи негативно оценили идею политика и обвинили его в лицемерии.
"Ха-ха, лицемерие от Украины. "Косово это Сербия" и "Крым это Украина", человек, имеющий достоинство, должен либо принять оба факта, либо оба отвергнуть", — отметил Tris.
"В таком случае, Сербия
должна признать независимость Донецка
, Луганска
, Харькова
и Запорожья
! Западные лицемеры", — разозлился Ведран Срдић.
"Интересные двойные стандарты. Крым и Донбасс
не могут отделиться от Украины, но Косово может отделиться от Сербии? Испания
никогда не признавала независимость Косово именно по этой причине", — написал Darren Potter.
"Пожалуйста, сделайте это. Мы в Сербии ждем - не дождемся. Это поможет: 1) показать миру, какие вы на самом деле лицемеры; 2) открыть Сербии путь к признанию Крыма и прочих земель территорией России
и укрепить наши отношения со стороной победителя", — пошутил Станислав Вучковић.
"Украина собирается поддержать Косово прямо сейчас. Вы даже себя поддержать не можете", — заключил Deo Non Fortuna.
Косовские сербы 10 декабря возвели баррикады и дежурят на трассах на севере края из-за задержания косовоалбанскими властями бывшего полицейского. Обстановка на самих баррикадах в муниципалитетах Лепосавич, Звечан и Зубин-Поток во вторник остается мирной, ночами протестующие дежурят в палатках. Днем на баррикады выходят и местные женщины.
В соцсетях Сербии распространяются видеозаписи движения армейской техники в прилегающем к административной линии с Косово и Метохией муниципалитете Рашка, где находится военная часть, и пролета там вертолетов Ми-35 ВВС страны.